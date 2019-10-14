Сільське господарство по-японськи - без землі та фермерів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Замість людей у сільському господарстві Японії працюють роботи

Юічі Морі не вирощує фрукти та овочі в землі - йому взагалі не потрібний для цього ґрунт.

Натомість японський вчений застосовує матеріал, від початку призначений для лікування людських нирок - прозору і проникну полімерну плівку.

Рослини ростуть зверху плівки, що допомагає зберігати рідини та поживні речовини.

Окрім того, що ця технологія дозволяє вирощувати овочі у будь-яких умовах, вона також використовує на 90% менше води, ніж традиційне сільське господарство, і не потребує застосування пестицидів - сам полімер блокує віруси та бактерії.

Це один із прикладів того, як Японія - де бракує землі та робочої сили - робить революцію у сільському господарстві.

Копирайт изображения Mebiol Image caption На використання полімерних плівок у сільському господарстві Юічі Морі надихнули мембрани, що використовуються у штучних нирках

"Я адаптував матеріали, які використовують для фільтрації крові під час діалізу нирок", - розповів вчений BBC.

Його компанія Mebiol має патенти на винахід, зареєстровані майже у 120 країнах.

Це - приклад сільськогосподарської революції у Японії: поля перетворюють на технологічні центри за допомогою штучного інтелекту (AI), інтернету речей (IoT) та передових знань.

Здатність агротехнологій підвищити точність контролю та догляду за врожаєм може виявитися життєво важливою у найближчому майбутньому.

Цьогорічний Всесвітній звіт ООН щодо розвитку водних ресурсів передбачає, що 40% виробництва зерна та 45% світового валового внутрішнього продукту опиняться під загрозою до 2050 року, якщо деградація довкілля та водних ресурсів триватиме поточними темпами.

Копирайт изображения Mebiol Image caption Завдяки полімеру зникає необхідність у пестицидах

Методи вирощування на кшталт розробленого Юічі Морі вже використовують у понад 150 господарствах у Японії та в інших країнах, наприклад Об'єднаних Арабських Еміратах.

Цей метод є особливо важливим інструментом відновлення сільськогосподарських районів Північно-Східної Японії, забруднених через цунамі та радіацію, після великого землетрусу та ядерної катастрофи у березні 2011 року.

Роботизований трактор

Завдяки прогнозованому зростанню світового населення (з 7,7 млрд людей до 9,8 млрд до 2050 р.) компанії роблять ставку на глобальний попит на продукти харчування, який відкриє нові можливості для бізнесу, а також потенційний ринок обладнання.

Наразі уряд Японії субсидує розробку 20 видів роботів, здатних допомогти на різних етапах, від посіву до збирання врожаю різних культур.

У партнерстві з університетом Хоккайдо, виробник двигунів Yanmar розробив роботизований трактор, який вже проходить польові випробування.

Копирайт изображения Yanmar Image caption Роботизованим трактором Yanmar можна керувати дистанційно та використовувати GPS для оминання перешкод

Одна людина може керувати двома тракторами одночасно завдяки датчикам, які визначають перешкоди та запобігають зіткненням.

На початку цього року автовиробник Nissan випустив робота, що працює на сонячній енергії, оснащеного GPS та Wi-Fi.

Апарат у формі коробки, який отримав назву "Качка", пересувається затопленими рисовими полями, щоб допомогти насичувати киснем воду, зменшуючи використання пестицидів та їхній вплив на навколишнє середовище.

Копирайт изображения Mebiol Image caption Завдяки полімеру зникає необхідність у пестицидах

Менше людей

Завдяки технологіям, уряд Японії прагне залучити молодих людей, які не дуже хочуть працювати безпосередньо в полі, але цікавляться технологіями.

Це спроба відновити сільськогосподарський сектор економіки, у якому скорочується робоча сила.

За останнє десятиліття кількість японців, зайнятих у сільському господарстві, зменшилася з 2,2 млн до 1,7 млн людей.

На додачу, середній вік робітників наразі становить 67 років, і більшість фермерів працюють неповний робочий день.

Топографія значно обмежує сільське господарство Японії, яке може виробляти лише 40% необхідної країні їжі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Середній вік сільськогосподарського працівника в Японії - 67 років

Близько 85% земель є гористими, а більшу частину орної землі використовують для вирощуванню рису.

Це зерно завжди було основним продуктом харчування японців, і уряд надає субсидії рисовим фермерам для підтримки виробництва у малих господарствах площею 1 га.

Але харчові звички японців змінилися.

Розпилення з неба

Зниження річного споживання рису на душу населення (з 118 кг у 1962 р. до менше 60 кг у 2006 р.) змусило Японію почати заохочувати диверсифікацію сільського господарства.

Але через брак людей фермерам доводиться вдаватися до техніки та біотехнологій.

Наприклад, для оприскування рослин усе активніше використовують дрони - роботу, на яку людині потрібен був цілий день, вони можуть виконати за півгодини.

Копирайт изображения Reuters Image caption Дрони можуть оприскувати посіви набагато швидше, ніж люди

Розвиток технологій також дозволив збільшити врожаї навіть без землі.

Завдяки використанню теплиць та гідропоніки (метод вирощування рослин без ґрунту, натомість із використанням мінеральних поживних речовин у водному розчині) Японія змогла розширити виробництво фруктів та овочів.

Mirai Group, що знаходиться у Чибі, є піонером у вирощуванні продуктів у багатоярусних теплицях.

Наразі вони збирають близько 10 тис. голівок салату на день.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кількість "рослинних фабрик" в Японії за останнє десятиліття збільшилася втричі

Продуктивність такого методу у сто разів вища порівняно зі звичайним. За допомогою сенсорних приладів компанія контролює штучне світло, рідкі поживні речовини, рівень вуглекислого газу та температуру.

Штучне світло змушує рослини швидко рости, а контрольоване управління усуває втрати від хвороб.

Попри високі витрати на енергоносії, кількість "рослинних фабрик" у Японії за останнє десятиліття збільшилася втричі і досягла 200 об'єктів.

Копирайт изображения Mebiol Image caption У Об'єднаних Арабських Еміратах вирощують томати за японською технологією

На сьогодні ринок гідропоніки у світі становить понад 1,5 млрд доларів, але консалтингова компанія Allied Market Research прогнозує, що до 2023 року він збільшиться вчетверо, досягнувши 6,4 млрд дол.

Передача технологій

Японія також пообіцяла допомогти африканським країнам удвічі збільшити щорічне виробництво рису - до 50 млн тонн до 2030 року, і вже є конкретні проєкти.

Наприклад, у Сенегалі японці інвестували у підготовку сільськогосподарських технологів та передачу технологій, пов'язаних переважно зі зрошенням.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Японія імпортує 60% продуктів харчування

В результаті врожайність зросла з чотирьох до семи тонн рису на гектар, а доходи виробників зросли приблизно на 20%.

Японська стратегія - сприяти приватним інвестиціям та розширювати торгівлю технікою для сталого сільського господарства на Африканському континенті.

Є також ініціативи співпраці з В'єтнамом та М'янмою, а також проєкти у Бразилії.

Але головна мета японської революції - покращити власну продовольчу безпеку: влада Японії хоче виробляти принаймні 55% необхідної країні їжі до 2050 року.

Звичайно, за допомогою новітніх технологій.

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