"Джокер" з Хоакіном Феніксом: майбутня класика та сильний претендент на "Оскар" ★★★★☆

Кажуть, що люди тепер відвідують кінотеатри тільки для того, щоб подивитися багатомільйонну голлівудську продукцію, де всі співають і танцюють. Кажуть, що на серйозній, реалістичній драмі тепер грошей не заробиш, що для цього є серіали на стрімінгових платформах. Кажуть, що золоті дні кінематографу минули. Багато чого кажуть.

Але ті, хто так каже, не бачили "Джокера", де розповідається оригінальна історія про затятого ворога Бетмена, написана і реалізована ​​Тоддом Філліпсом. Звичайно, можна подумати, що це просто черговий напханий спецефектами фентезі-бойовик. Ймовірно, саме цього і чекають багато з тих, хто зараз йде в кінотеатри на цей фільм.

Однак спільного у "Джокера" з типовим супергероєм стільки ж, скільки у Диво-жінки з героєм дитячого коміксу Деннісом-мучителем.

"Джокер" - це свого роду троянський кінь: похмурий артхаусний фільм, що проник в освітлені неоновими вогнями мультиплекси під виглядом бойовика з франшизи DC Comic Universe.

Це цікавий крок з боку кінокомпанії Warner Brothers. Там знають, що публіка любить сиквели на кшталт "Бум! Бах!", що глядачі чекають дотепного діалогу, жартів, само собою зрозуміло, CGI-анімації.

Попереджую: у "Джокері" нічого цього немає.

Замість цього є Хоакін Фенікс, який в дусі Деніела Дей-Льюїса повністю перевтілюється, розкриваючи настільки потужний і дивний образ, що до моменту роздачі "Оскарів" Американська кіноакадемія або замуркоче від щастя, або старанно обійде його увагою.

Я був вражений.

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Артур Флек - хворий, незрозумілий для оточуючих дивак, який хоче смішити людей

Фенікс грає невдаху Артура Флека, людину, якій не те що одного разу не пощастило - йому взагалі ніколи не щастило.

З раннього дитинства Артур страждає від неврологічного захворювання, через яке в найбільш невдалі моменти він починає сміятися, як гієна. Ні, не заразливим сміхом, а саме сухим надривним сміхом, що викликає у нього позиви до блювоти, а всіх оточуючих від цього нудить.

І ще в нього є мати (Френсіс Конрой), яку він любить і яка любить його, але... загалом, я вже сказав, що йому у житті не пощастило.

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Артур змушений піклуватися про свою хвору матір Пенні (Френсіс Конрой)

Артур Флек - невдаха в жорстокому, нетолерантному світі, у якого немає часу на турботу про вразливих людей.

Живе він в Готем-сіті, який котиться під три чорти. Гори сміття, яке ніхто не вивозить, зростають як чорні смердючі хмарочоси. Соціальна допомога зменшена; ще один найменший привід - і в місті почнуться народні протести.

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Готем-сіті котиться під три чорти

Якби Артур був трохи практичним, він би влаштувався адміністратором у бібліотеку і намагався б не висовуватися. Але Артур - людина не практична, у нього манія величі, і тому він робить такі вчинки, які нічого доброго не приносять ані йому, ані іншим людям.

Він хоче, щоб люди посміхалися, і тому вдень починає працювати клоуном за викликом, а ввечері - гумористом стенд-ап шоу.

Жоден консультант з працевлаштування йому такого б не порадив.

Копирайт изображения Warmer Bros Image caption Хоакін Фенікс зізнався, що часом розумів причини вчинків свого героя, але потім його охоплював жах від них

Фенікс показує трагедію Артура так, щоб ми співпереживали головному герою, але одночасно робить все, щоб цього не сталося: ми чудово розуміємо, що це не той, з ким нам хотілося б познайомитися ближче. В його очах помітна застрашлива пітьма божевільного.

Єдине, що приносить йому задоволення, - це ток-шоу Мюррея Франкліна, на яке він мріє колись бути запрошеним.

Ведучого ток-шоу грає Роберт де Ніро, що для нього є свого роду зворотним боком образу Руперта Пупкіна, якого він зіграв у фільмі "Король комедії" [режисера Мартіна Скорсезе, 1982 рік] - фільму, який вочевидь надихнув творців "Джокера" (разом з "Психо" Хічкока і "Таксистом" Скорсезе).

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Роберт де Ніро грає в "Джокері" впливового телеведучого Мюррея Франкліна

Копирайт изображения Moviestore/Shutterstock Image caption Образ Руперта Пупкіна, зіграний Робертом де Ніро у фільмі Скорсезе "Король комедії", надихнув автора сценарію та режисера "Джокера" Тодда Філліпса

У цьому фільмі все похмуро. У Готем-сіті ніколи не світить сонце.

Соціальне невдоволення потихеньку закипає, а засоби масової інформації лише розпалюють пристрасті вибухонебезпечними заголовками і безвідповідальними телешоу, надаючи час в ефірі не тим, кому треба, і не для того, для чого він потрібен.

Еліта існує без жодних турбот у своєму власному маленькому світі, вперто не бажаючи знати про страждання народу. За сценарієм дія відбувається на початку 1980-х, однак цілком очевидно, що тут є пряма паралель з сьогоденням.

"Джокер" - дуже потужний фільм.

Він космічно далекий від звичного легкого розважального "кіно" з його карикатурним насильством і продуманими дотепами. У цій казці про людину, яка хоче бути смішною, немає над чим сміятися.

Це важке, серйозне і часом тягуче дійство у стилі Беккета.

Фільм не бездоганний.

Кілька другорядних персонажів занадто спрощені - настільки, що підходять лише для шаблонних типажів. І можна посперечатися щодо деяких узагальнень і висновків, які висловлюються щодо психічного здоров'я, аж до головного питання: що перетворює таку людину, як Артур, в "Джокера"?

Сцени насильства вельми криваві і їх важко дивитися, але вони виправдані - і за перебігом подій, і за настроєм.

Я згадую про це тому, що "Джокер" - це фільм, який не тільки підіймає питання про культуру, в якій широко доступно вогнепальна зброя, а й сам є частиною розважальної франшизи, яка за трагічним збігом обставин стала асоціюватися з реальними наслідками злочинів із застосуванням зброї.

У 2012 році Джеймс Голмс вбив 12 людей і поранив десятки інших під час нічної прем'єри фільму "Темний лицар: Відродження легенди" в місті Аврора, штат Колорадо.

Копирайт изображения European Photopress Agency Image caption Режисер фільму Тодд Філліпс

Дискусія про взаємозв'язок мистецтва і життя і їх взаємопроникнення і сучасна, і стара як світ, і вона триватиме.

Мені особисто не здається, що "Джокер" - фільм порожній або просто потурання. І я не думаю, що він підштовхує або підбурює до насильства.

Він розмірковує про це, як це і личить твору мистецтва.

Єдиним застереженням для мене став віковий рейтинг фільму "15" [в Британії]: тут є натуралістичні сцени насильства, чого батьки від цього жанру не очікують.

Я за своє життя переглянув багатьох жовтозубих "джокерів" - від Сесара Ромеро (1966) до Хіта Леджера (2008). Всі вони привнесли щось своє в цей образ, але ніхто не надав цьому герою той відчай і відчайдушний смуток, які втілює Джокер Хоакіна Фенікса.

Думаю, що він стане класикою.