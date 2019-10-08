Новітній український ракетний комплекс "Нептун", бронетранспортер "Отаман-3" для морпіхів, автобус-всюдихід Praetorian для прикордонників та безпілотний комплекс з великокаліберним кулеметом.

Розповідаємо про головні новинки і просто цікаві розробки, представлені на виставці "Зброя та Безпека-2019".

Ракетний комплекс "Нептун"

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Новітнє українське озброєння - найцікавіше на виставці “Зброя та безпека-2019”

Головна "зірка" цьогорічної виставки - комплекс "Нептун", який вперше показали широкій публіці.

Image caption "Нептун" - комплекс, який складається з кількох машин

Це український береговий ракетний комплекс, призначений для знищення кораблів різних класів і берегових цілей.

Він оснащений ракетами Р-360, максимальна дальність яких - 280 км над морем.

На цю розробку конструкторського бюро "Луч" українська армія і флот покладають великі надії - розраховують на підвищення обороноздатності на Чорному та Азовському морях.

Комплекс складається з кількох машин: рухомого командного пункту, пускової установки і транспортно-заряджаючої машини. Є ще транспортна машина, але на виставку її не привезли.

"Розум" комплексу - командний пункт - оснащений як американською технікою, зокрема раціями Harris, які використовуються як локальний модем для закритого зв'язку, так і українською електронікою, виробленою, наприклад, на смілянському "Оризон-Навігація".

Image caption У командній машині "Нептуна"

Сам комплекс розробили за кілька років, а перші публічні льотні випробування пройшли на початку 2018 року.

Ракети "Нептун" теоретично можливо встановити і на військових кораблях, однак наразі мова йде лише про береговий комплекс, розповіли BBC News Україна представники КБ "Луч".

Сам комплекс ще проходить випробування і, як очікується, буде прийнятий на озброєння ЗСУ у 2020 році. Інші джерела кажуть, що більш реалістичним є 2021 рік.

"Отаман-3"

Це - тривісьовий бронетранспортер "6 на 6", який може плавати.

Розроблений для потреб ЗСУ та морської піхоти із залученням досвіду бойових офіцерів, кажуть розробники з компанії "Практика".

Має найвищий, п'ятий, рівень захисту - лобова броня може витримувати влучання крупнокаліберної кулі калібру 12,7 мм.

Додатково може бути оснащений навісною бронею, наприклад, протикомулятивною.

Може перевозити вантажі до 7 тонн.

Екіпаж складається з трьох людей, ще семеро можуть складати десант.

Image caption Десантний відсік

Озброєння - керований бойовий модуль "Парус", що складається з 30-мм автоматичної гармати, спареного 7,62-мм кулемету і протитанкових ракет.

Image caption Бойовий модуль

Ще одна особливість нового "Отамана" - система камер, які дають круговий огляд. Стріми з них ідуть на сервер, який "зшиває" зображення в одну кругову панораму, кажуть розробники системи з української компанії Limpid Armor.

Цей же сервер може інтегрувати зображення і з безпілотників.

Розробники стверджують, що система може автоматично розпізнавати техніку і людей: "Ви бачите не лише те, що навколо вас, а і розумієте, хто вас оточує".

"Отаман-3" все ще перебуває на стадії випробувань.

Серед його потенційних недоліків називають великі розміри (надто високий), а також складність в управлінні всіх систем.

Позашляховий автобус Torsus Praetorian

Ця зібрана у Словаччині розробка має незабаром з'явитися в українських прикордонників.

Фактично це повноприводний автобус-позашляховик (кліренс - 389 мм), призначений для ведення спостереження у важкодоступних місцях.

Може бути оснащений тепловізорами, дронами, супутниковими антенами.

Image caption У кабіні автобуса

Є спальні місця для двох людей, які можуть змінювати на посту спостереження одна одну, - таким чином машина може фактично працювати у цілодобовому режимі.

Має автономне опалення.

Запланована поставка дев'яти таких автобусів для українських прикордонників.

"Богдан-6317L"

Ця тривісьова вантажівка "6 на 6", здатна перевозити контейнери вагою 11 тонн.

Вона оснащена шведською системою Multilift, яка може самонавантажувати чи розвантажувати до 10 тонн.

Як кажуть розробники з компанії "Богдан Моторс", головна ідея вантажівки - універсальність. Вона може перевозити стандартні контейнери, кунги, командно-штабні пункти, швидко розвантажувати їх та їхати далі.

"Раніше машина була прив'язана до кунгу, а тепер логістика спрощується. Це можна використовувати для швидкого розгортання військових таборів", - пояснює представник компанії.

Безпілотник Ironclad з туреллю "Шабля"

Дистанційно керований транспорт, оснащений туреллю "Шабля", на яку можна встановлювати різне озброєння - від кулеметів калібру 7,62 чи 12,7 до 40-мм гранатомета чи протитанкової ракети.

Призначений для розвідувальних операцій, оборони чи перевезення вантажів, поранених чи боєкомплекту.

Це гібрид, який може працювати на електробатареї та двигуні внутрішнього згоряння.

Чи не головна особливість транспортника - переламний міст, який дозволяє йому рухатися на складному рельєфі. Розробники запевняють, що Ironclad може долати перешкоди під кутом понад 40%.

Image caption 12,7 мм кулемет

Радіус дії (відстань від оператора): у місті радіус - до 3 км, на відкритій місцевості - до 10 км, при використанні безпілотника з ретранслятором - до 20 км.

Вироблений в Україні компанією Roboneers, цей безпілотник зараз пропонують взяти на озброєння українським десантникам та морпіхам.

Камуфляж "Combat СпН"

Камуфляж, що, як кажуть розробники, створений спеціально під українські умови.

В основі - варіант великих і малих плям та переходів між ними.

Має три основних кольори: пісок, листя-трава і стовбур дерева-земля.

"На пісочному тлі зелений переходить у пісочний відтінок, а коричневий "ламає" силует бійця. У зеленій місцевості - навпаки", - пояснює один з розробників.

Він запевняє, що в Україні такий камуфляж "працює" і здатний сховати бійця на відстані 70 метрів майже скрізь, окрім засніженої місцевості - для неї потрібен вже зимовий варіант.

Цей камуфляж створили ще на початку 2010-х - у 2012 році такі маскхалати замовили для десантників.

Однак до 2014 року вони всі фактично пролежали на складах, але з початком війни на Донбасі їх почали почали використовувати розвідники і снайпери.

Зараз цей камуфляж замовляють для спецпідрозділів Нацгвардії.

Думка експерта: військовий публіцист Михайло Жирохов

Image caption Чеська колісна САУ "Дана". Української аналог - "Богдану" - цього року знову не показали

Ця виставка більш масштабна, ніж минулорічна.

Представлено більше західних компаній, а це значить, що наш ринок стає більш цікавим для інвестицій і нових розробок.

З цікавинок: комплекс берегової охорони з протикорабельною ракетою "Нептун", МІ-8 зі скляною кабіною, чеська модернізація БМ-21.

Image caption Модернізований Мі-8МСБ-В

Деякі представлені зразки на виставці вже були на фронті і тому становлять значний інтерес для іноземних замовників.

Але головна "зірка", напевно, "Нептун", який вперше показали публіці. До цього він був лише на полігонах, на фото і відео, але вживу - це зовсім інші враження. Це доводить, що Україна має ракетні технології, які рано чи пізно будуть втілені у життя і прийняті на озброєння.

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