Бездоганний дебют: Усик розтрощив першого суперника в суперважкій вазі

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З третьої спроби це таки сталося. Колишній абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик таки дебютував у суперважкому дивізіоні. Пізнього вечора 12 жовтня в Чикаго, штат Іллінойс, українець переміг технічним нокаутом після семи раундів американця Чезза Візерспуна і нарешті відкрив нову сторінку в своїй біографії.

Олександр лише в дебюті побоювався наспіх знайденого суперника, але швидко розібрався, що й до чого, і свою 17-ту перемогу в 17-ти боях на професійному рингу оформив доволі впевнено. Візерспун помітно поступався суперникові і у техніці, і у швидкості, а стійкості тривалий час вочевидь додавали десять кілограмів переваги у вазі.

Передісторія

Фактично, перехідним боєм між крузервейтом і гевівейтом для Олександра став перший захист титулу абсолютного чемпіона світу проти британця Тоні Беллью торік у листопаді в Манчестері. Усик тоді відправив міцного за мірками суперважкого дивізіону суперника в глибокий нокаут у восьмому раунді. Втім, безперечно, у важкій вазі українець почувався у порівнянні з Беллью комфортніше. І попри велику перевагу в майстерності, цього фактору з рахунків скидати не можна. У гевівейті своя специфіка і ударна міць, які Усикові ще треба пізнати.

Відмовившись від звання єдиного в сучасному босі абсолютного чемпіона світу, Олександр мав дебютувати серед супертяжів ще 25 травня. Але тоді бій проти камерунця Карлоса Такама в останню мить зірвався через травму руки Усика. Українцеві ще пощастило, що через це пошкодження він не ліг на операцію, хоча така небезпека існувала. Якби це сталося, повернення на ринг у 2019 році було б проблематичним.

Врешті, промоутер Едді Гірн, який представляє компанію Matchroom Boxing, призначив наступною датою дебюту Усика у гевівейті 12 жовтня. Серед потенційних суперників команда українця називала чимало гучних імен, але в підсумку вибором трохи засмутила. Могутній суринамець Тайрон Спонґ, з його 13-ма боями на профі-рингу, окрім вражаючих габаритів нічим іншим вразити не міг.

Проте буквально за тиждень до події бій зірвався. Цього разу причиною стала позитивна допінг-проба Спонґа, у пробі А якого виявили препарат кломіфен, який використовують для підвищення рівня тестостерону.

Швидка заміна

Власне, персона 38-річного Чезза Візерспуна з'явилася на шляху Усика останньої миті. Паралельно з американцем, який із 41-го поєдинку серед профі виграв 38 (29 - нокаутом), розглядали ще кілька кандидатур, найреальнішою з яких виглядав колишній підопічний братів Кличків у компанії К2 росіянин Олександр Устінов. Однак у підсумку цей варіант відхилили і зупинилися на Візерспуні, котрого колись вважали дуже перспективним і навіть називали новою американською надією у суперважкому дивізіоні.

Попри доволі непоганий рекорд, Візерспун не здобув жодної вартої уваги в історичному розрізі перемоги. Усім трьом найвідомішим своїм опонентам Чезз пограв безальтернативно. Крісу Арреолі у 2008-му Візерспун програв нокаутом у третьому раунді, Тоні Томпсону - у дев'ятому, Сетові Мітчеллу - знову в третьому.

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Бій

Очікувати, що Візерспун, навіть попри відчутну перевагу в габаритах, зможе скласти Усикові гідну конкуренцію, було складно. Уже після бою Олександр зізнався, що був трохи обережним у стартових раундах, але швидко адаптувався до нових умов.

Якщо бути зовсім точним, то розвідка тривала два перших раунди. З третьої трихвилинки перевага Усика була помітною, з четвертої - відчутного, а з п'ятої - тотальною. В шостому і сьомому раундах Візерспун уже вражав стійкістю. Американець пропускав вкрай багато, але тримався й не падав. Швидкий, надзвичайно агресивний Усик бомбардував суперника з усіх боків, залишаючи Чеззові хіба машинальні шанси на контрудари - до яких Олександр теж був готовий і впевнено ухилявся.

Одностороннє побиття команда Візерспуна припинила після сьомого раунду, коли стало очевидно, що Чезз не здатен не лише контратакувати, а навіть адекватно реагувати. Така кількість пропущених ударів почала реально загрожувати його здоров'ю. Рішення про припинення поєдинку виглядало логічним з усіх точок зору.

Щойно поєдинок завершився, представники української діаспори, яких на трибунах Wintrust Arena у Чикаго була переважна більшість, увімкнули запис національного гімну України. Так тепло, як зараз Усика, боксерів з нашої держави, здається, не вітали ще ніде.

Перспективи

Ще напередодні цього бою Едді Гірн запевняв, що у разі перемоги Усик матиме всі шанси вже у наступному бою зустрітися з Ентоні Джошуа. Звісно, якщо британець у бої-реванші переможе пуерторіканця Енді Руїса. Цей поєдинок відбудеться 7 грудня, тож Усик ще матиме змогу в процесі переговорів провести щонайменше один проміжний бій.

Або не проміжний? Бо в одному з найсвіжіших інтерв'ю Усик найбажанішим своїм опонентом назвав чемпіона світу за версією WBC американця Діонтея Вайлдера. Про зацікавленість у бої з Усиком самого "Бронзового бомбардувальника", якого наразі вважають головним нокаутером сучасного боксу, поки що не чутно.

Проте про Олександра говорив інший гранд сучасного гевівейту. Екс-чемпіон світу, британець Тайсон Ф'юрі висловлювався про перспективи українця у надважкій вазі доволі скептично і навіть не сумнівався, що у разі потреби спокійно переможе Усика.

Зрештою, виглядає, що на шляху до бою з кимось із тріо великих Олександр все ж отримає якийсь проміжний варіант у вигляді бійців, які підбиралися до титульних боїв найближче. Це може бути новозеландець Джозеф Паркер, британець Ділліан Вайт чи кубинець Луїс Ортіс. Ці бійці, звісно, у порівнянні з Візерспуном значно небезпечніші, помітно переважають Усика у габаритах і фізичній міці, але поступаються у техніці й швидкості.

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