Російські тролі найбільше атакували афроамериканців на виборах 2016

Копирайт изображения Computational Propaganda Research Project Image caption Один з постів російської "фабрики тролів" був присвячений Еріку Гарнеру - афроамериканцю, який загинув від рук правоохоронця 2014 року.

Афроамериканці були головною ціллю російських ботів і тролів під час виборів у США 2016 року.

Про це свідчать результати розслідування комітету з розвідки Сенату США.

Щоб знизити явку темношкірих виборців, російські тролі створювали фейкові акаунти афроамериканських спільнот, спекулюючи на расових розбіжностях.

Соціальні медіа стверджують, що намагаються не допустити повторення цього у майбутньому.

Тисячі акаунтів у Twitter, Facebook, Instagram та YouTube, створені петербурзьким "Агентством інтернет-досліджень", більш відомим як "фабрика тролів", мали на меті завдати шкоди кампанії Гілларі Клінтон та підтримати Дональда Трампа, йдеться у звіті комітету Сенату.

Понад 66 % рекламних оголошень у Facebook, розміщених тролями, містили терміни, пов'язані з расою.

Темношкірих виборців переконували бойкотувати вибори або не підтримувати Гілларі Клінтон.

Копирайт изображения Senate Intelligence Committee Image caption Ще одним об'єктом російських спецслужб була Гілларі Клінтон

Повідомлення із заголовками "Наші голоси не мають значення" та "Не голосуйте за Гілларі Клінтон" були націлені виключно на темношкірих виборців.

Як це працювало

Звіт Сенату цитує дослідження Оксфордського університету. У ньому сказано, що російські спецслужби уникали прямих заяв про расизм у Facebook та Instagram. Щоб обійти модерацію у соціальних мережах, вони вживали натяки з расистським підтекстом.

Розслідування Сенату свідчить: пости тролів були спрямовані на те, щоб американці підозріло ставилися один до одного та до уряду США.

Іноді вони імітували рух за соціальну справедливість, намагаючись викликати негативну реакцію з боку інших етнічних груп США.

Наприклад, створили у Facebook групу The Black Matters, яка дуже нагадувала Black Lives Matters - рух проти расизму.

Один постів the Black Matters рекламував мітинг на підтримку Еріка Гарнера - афроамериканця, який загинув від рук поліцейського 2014 року.

Часто пости російської "фабрики тролів" не містили політичного контексту. Вони мали стати вірусними і отримати широку популярність.

Наприклад, фото відомої американської блогерки соцмереж Джені Аллюр отримало 111,102 "лайки" під гештегом #blackexcellence (чорна досконалість) та #blackgirlmagic (магія темношкірої дівчини)

Копирайт изображения Computational Propaganda Research Project Image caption Щоб привернути увагу читачів, російські спецслужби постили фото відомих інфлюенсерів і блогерів соцмереж

На іншому фото зображена дівчинка у сукні з принтом веселки і гештегом про ЛГБТ та пам'ятні заходи, присвячені боротьбі з рабством, расизмом і бідністю. Фото поширили 168 998 разів.

Копирайт изображения Computational Propaganda Research Project Image caption Провокативне фото дівчинки у сукні з веселковим принтом - ще один приклад роботи російських спецслужб

Користувачі взаємодіяли 11,2 млн разів з постами фейкової групи Blacktivist.

Її контент на YouTube - це головним чином прояви жорстокості й насильства щодо афроамериканців.

Копирайт изображения Computational Propaganda Research Project Image caption Відео фізичного насильства над темношкірим чоловіком поширили понад пів мільйона разів

Як змінилися соціальні медіа

У Facebook заявили, що подвоїли кількість людей, які відповідають за охорону та безпеку. Минулого місяця їхні представники зустрічалися з кількома державними установами США, зокрема з ФБР, а також з науковцями, щоб запобігти впливу Росії на виборах 2020 року.

Сайт соціальної мережі повідомляє про видалення мільйонів фальшивих акаунтів щодня.

"Ми активізували наші зусилля, щоб створити потужну оборону на кількох фронтах ... Ми також інвестували в технології та людей для блокування та видалення фейкових облікових записів; пошуку та знищення кампаній з політичних маніпуляцій; та забезпечуємо безпрецедентну прозорість політичної реклами", - йдеться в офіційному повідомленні Facebook.

Водночас в Google заявили: "Відео на YouTube може переглядати будь-хто. Користувачі можуть створювати відео, призначені для певної аудиторії, і неможливо таргетувати їх за расою".

Twitter повідомив, що не отримав жодної інформації від уряду США до виборів 2016 року про операцію, яку фінансувала держава.

Речниця Twitter заявила, що вони співпрацюють з правоохоронцями, ФБР і Департаментом внутрішньої безпеки. Компанія також провела офіційне розслідування подій 2016 року.

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