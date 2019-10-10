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Український президент весь день відповідав на запитання журналістів під час так званого пресмарафону. Особливий формат команда Зеленського вигадала, аби задовольнити величезний запит ЗМІ поспілкуватися з лідером держави.

Ідея провести таку зустріч у фудмаркеті, де зосереджені різні кафе та ресторани, викликала подив. Там завжди багато людей та гамірно, у повітрі вирує запах їжі.

Відповіді президента на запитання журналістів супроводжує стукіт виделок і тарілок тих, хто прийшов поїсти,

Та команда нинішнього президента ще під час передвиборчої кампанії показала, що любить нестандартні рішення. Класичний формат пресконференції - не для них.

За даними BBC News Україна, ідея провести пресмарафон і саме в людному місці належить самому Володимиру Зеленському.

"Щоб серед людей", - пояснюють співбесідники в його команді. Далі почати шукати таку локацію, щоб були і пересічні люди, і змогли поміститись більше 300 журналістів.

Після 8,5 годин спілкування зі ЗМІ біля Зеленського з'явився представник Національного реєстру рекордів України. Він оголосив, що побито рекорд найдовшої пресконференції. Але чи можна вважати такий формат спілкування з журналістами пресконференцією - це ще питання.

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"Побити рекорд"

Вже з самого ранку район столичного метро "Арсенальна", де розміщений цей фудкорт, був заповнений поліцією та працівниками Управління держохорони. З 9 ранку на вході вже "кучкувалися" журналісти.

Сам фудмаркет під час пресмарафону міг відвідати будь-хто, варто було лише пройти перевірку на безпеку.

А от зайти на другий поверх, де власне і відбувалося спілкування, могли лише журналісти. Всіх їх поділили на групи, в кожній з яких було приблизно по 10 представників ЗМІ.

Володимир Зеленський прийшов енергійним, в хорошому гуморі. Та з часом на його обличчі з'явилася втома та знервованість. Дратували команду президента й спонтанні виступи відвідувачів фудмаркету, які, знаючи, що поряд Зеленський, починали голосно говорити про свої проблеми.

"Мене держава пограбувала, система пограбувала", - перервав спілкування з третьою групою ЗМІ крик жінки на першому поверсі. Це була вдова АТОвця.

Далі була жінка з Дніпра зі скаргою на місцеву владу та мати вбитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської.

На всіх них Володимир Зеленський намагався звернути увагу, розпитати про проблему, доручити її вирішення заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку.

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Кожного разу, коли президент виходив подихати свіжим повітрям або в туалет, його супроводжували десятки журналістів, які питали про настрій, відчуття, емоції.

"Пане президенте, ви хочете побити рекорд?" - спитала журналістка Зеленського, коли той проходив повз натовпу преси, маючи на увазі тривалість пресмарафону.

"Так!", - енергійно відповів він.

Пізніше BBC News Україна запитала Зеленського про те, як довго він витримає таке спілкування. "До останнього питання", - сказав він.

Великий натовп на першому поверсі утворився під час обідньої перерви. Хтось прийшов поїсти, хтось - у вільну годину зайшов в надії побачити президента. Через це в будівлі ставало душно і гамірно.

Журналісти, які чекали своєї черги, не чули розмову президента з іншими групами, а трансляція не могла "перекричати" природний шум натовпу, який навідався до фудмаркету. Через це багато питань повторювалися, а сама ситуація нагадувала вокзал. Люди то приходять, то йдуть, на території стабільно людно.

Запхати у пів години

На спілкування кожної групи з представниками приблизно десяти ЗМІ виділили пів години. Ніхто не вклався в цей ліміт.

Найбільше розчарування було у тих, хто приїхав до фудмаркету і виявив, що його немає в списках жодної групи.

BBC News Україна розподілили до четвертої групи, яка йшла близько 12:30.

Загалом в кожну групу включали і українських, і іноземних журналістів. Якщо тематика питань українських ЗМІ була досить різною - Донбас, Нормандський формат, Росія, МВФ, то іноземних дуже цікавив в основному скандал навколо Трампа.

Було помітно, як з кожним таким питанням про США та розмову з Трампом, Зеленський марніє. Йому довелося відповідати на одне і те ж питання про тиск президента США та справу щодо компанії Burisma десятки разів.

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В якийсь момент на чергове таке питання він зірвався: "При всій повазі до США, ми не обслуговуючий персонал політики Сполучених Штатів. Ми - незалежна країна".

Журналісти, розуміючи, що часу на запитання та відповіді мало, перед початком намагалися домовитись про порядок спілкування: хто перший ставитиме питання. скільки часу буде в кожного. Але під час розмови все йшло шкереберть. Хтось ставив по кілька питань, а хтось - взагалі залишався "за бортом".

Прессекретарка Юлія Мендель намагалася модерувати розмову та вказувала журналістам на те, що час збіг.

В цей момент ті, хто не зміг висловитись, обурювались, це призводило до словесних перепалок. Але Зеленський не гребував відповідати на всі запитання, навіть на ті, які йому ставили вже після завершення спілкування з групою.

Попри нервові моменти, в цілому він почувався досить впевнено. Вже значно краще говорить українською, навчився ухилятися від конкретних відповідей.

Заповнений людьми фудмаркет після 13 години стає настільки шумним, що президент часто не чує запитання. Це вносило певний хаос у весь процес.

Група підтримки

З самого початку пресмарафону біля президента постійно перебуває Кирило Тимошенко.

Він відповідає за інформаційну політику в Офісі президента. Це та людина, яку журналісти підозрюють у причетності до розповсюдження фейка щодо відставки керівника ОП Андрія Богдана.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кирило Тимошенко та Юлія Мендель

Контролювала тривалість розмови та власне процес спілкування - прессекретарка Юлія Мендель.

Її стосунки з пресою останнім часом загострилися через низку інцидентів. Журналісти навіть звинуватили її в перешкоджанні роботі ЗМІ. Напруга відчувався і під час пресмарафону.

Коли Мендель намагалася контролювати кількість запитань, то наражалася на спротив. Іноді самому Зеленському доводилося згладжувати ситуацію між журналістами та його прессекретаркою.

Андрія Богдана спочатку поряд з Зеленським не було. Це багатьох здивувало. Керівник Офісу президента завжди супроводжує лідера держави під час різних подій.

Але вже під вечір журналісти помітили на території фудмаркету і його. Спілкуватися з пресою в цей день він не захотів.

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