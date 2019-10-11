"Українагейт": у США затримали вихідців з СРСР, пов'язаних з Трампом. Що про них відомо?

Копирайт изображения EPA Image caption Ігоря Фрумана (зліва) та Лева Парнаса звинувачують в порушенні правил фінансування виборчих кампаній

Вихідці з СРСР, бізнесмени Ігор Фруман та Лев Парнас, яких у США вважають головними дійовими особами скандалу "Українагейт", були затримані американською владою увечері в середу в міжнародному аеропорту Даллес у штаті Вірджинія. Слідчі стверджують, що підприємці збиралися 9 жовтня вилетіти до столиці Австрії, Відня.

Російська служба Бі-бі-сі з'ясувала, хто такі Фруман і Парнас, чим вони відомі в Україні, яку роль бізнесмени зіграли в організації переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Вдень у четвер Ігоря Фрумана та Лева Парнаса доставили до федерального суду штату Вірджинія. Їм пред'явили звинувачення в порушенні законодавства про фінансування виборів в США. За рішенням судді, підприємці можуть бути відпущені під домашній арешт після виплати застави у розмірі 1 млн доларів з кожного, а також поручительства про те, що вони не будуть намагатися залишити територію США.

Пересування Фрумана і Парнаса будуть контролювати за допомогою датчиків GPS. На наступному тижні вони повинні будуть знову постати перед судом, вже в Нью-Йорку.

Як пояснив прокурор південної прокуратури Нью-Йорка Джеффрі Берман, підозрювані незаконно пожертвували різним структурам, пов'язаним з Республіканською партією і виборчим штабом Дональда Трампа 325 тис. доларів. Крім того, за словами прокурора, вони намагалися чинити політичний вплив не тільки для просування своїх власних фінансових інтересів, а й для просування політичних інтересів українського чиновника, який домагався відставки посла США в Україні.

Крім Фрумана і Парнаса, звинувачення у справі пред'явили затриманому напередодні в Каліфорнії вихідцю з СРСР Андрію Кукушкіну та Девіду Коррея, який поки що перебуває в розшуку.

Копирайт изображения EPA Image caption Федеральний прокурор Південного округу Джеффрі Берман (ліворуч) розповів, в чому звинувачують двох бізнесменів

Американські ЗМІ стверджують, що за кілька годин до арешту бізнесмени зустрічалися з особистим адвокатом президента США Рудольфом Джуліані в готелі Trump International в центрі Вашингтона і що саме Ігор Фруман і Лев Парнас були ключовими учасниками гучного політичного скандалу, який вже отримав назву "Українагейт".

Підприємці виступили посередниками в організації переговорів американських представників з українськими чиновниками, домагаючись, в тому числі, передачі їм контролю над компанією "Нафтогаз".

Увечері в четвер журнал Atlantic повідомив, що на наступний день після арешту бізнесменів у столицю Австрії збирався вилетіти і Рудольф Джуліані. Його помічник відмовився пояснити, навіщо особистий адвокат Дональда Трампа планував відвідати Відень.

Чим відомі Фруман і Парнас?

Про існування двох бізнесменів американські та українські ЗМІ вперше згадали в травні цього року, після того, як після повернення в Україну своє перше велике інтерв'ю дав підприємець Ігор Коломойський.

Коментуючи в розмові з 24-м каналом заяву Рудольфа Джуліані про те, що для "виконання своїх передвиборчих обіцянок Володимиру Зеленському потрібно позбутися кримінальних олігархів", включаючи і самого Коломойського, бізнесмен повідомив, що особистий адвокат президента США лише повторює те, що йому нав'язали "два аферисти".

"В Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Два "Остапи Бендери", які ходять між двома країнами, - сказав він. - Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор Фруман. Вони ходять тут по Україні, збирають з людей гроші. Розповідають, що близькі з паном Джуліані. І що вони вирішать з паном Луценком (колишній генпрокурор України - Ред.) будь-яке питання".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перші слухання у справі Фрумана і Парнаса відбулися у федеральному суді штату Вірджинія

Підприємців згадував у своїй скарзі й анонімний співробітник американських спецслужб, який повідомив про подробиці телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Саме ця заява послужила формальним приводом для початку процедури імпічменту президента США в конгресі, а Фруман і Парнас несподівано стали ключовими фігурами в найгучнішому політичному скандалі останніх років.

Хто такі Фруман і Парнас?

Минулого тижня, відповідаючи телефоном на запитання журналістів газети Miami Herald, Лев Парнас назвав можливий імпічмент президента Трампа "мильною оперою", заявивши, що влада України має інформацію про випадки корупції з боку колишнього віцепрезидента Джо Байдена, але американські офіційні особи вважали за краще ці дані проігнорувати.

"У мене була певна інформація, і я вирішив, що передати її - це мій обов'язок", - підкреслив бізнесмен.

Він не став уточнювати, чи пов'язують його з Рудольфом Джуліані ділові відносини, сказавши лише, що колишній мер Нью-Йорка є його "адвокатом і другом". Це у своєму Twitter підтвердив і сам колишній мер Нью-Йорка.

Численні американські ЗМІ, які розбиралися в історії Фрумана і Парнаса, дійсно так і не змогли з'ясувати, як підприємці познайомилися з особистим адвокатом президента США.

Копирайт изображения CBS NEWS Image caption Фруман (зліва, у білій майці) і Парнас (в центрі) постали перед судом в четвер

Лев Парнас родом з України, переїхав до Сполучених Штатів разом з батьками в 1976 році, коли йому було лише чотири роки. На початку 90-х спробував зайнятися бізнесом: продавав побутову електроніку і організовував контейнерні перевезення товарів із США до республік колишнього СРСР, а потім працював брокером в кількох компаніях, що займалися операціями з цінними паперами.

За даними фінансового регулятора FINRA, в 90-ті та на початку 2000-х пан Парнас використовував ім'я "Ларрі Парнелл" і був співвласником щонайменше трьох брокерських компаній в штаті Флорида.

У 2001 році прокуратура Нью-Йорка порушила кримінальну справу проти однієї з фірм - Euro-Atlantic Securities, звинувативши власників у зв'язках з організованою злочинністю. У 2003-му влада відкликала ліцензію у ще однією брокерської компанії, Aaron Investment Group, де Парнас був співвласником, після відмови сплатити штрафи за допущені фінансові порушення. І, нарешті, в 2009 році ліцензію втратила ще одна фірма, в якій працював бізнесмен - Basic Financial, LLC.

На початку 2018 року підприємця виселили з будинку в містечку Бока Ратон, неподалік від Маямі, після того, як він не зміг сплачувати оренду в сумі 5500 доларів на місяць. За три роки до цього з такої ж причини втратила офіс у Флориді й одна з компаній, що належали пану Парнасу.

Копирайт изображения AFP Image caption За словами пана Парнаса, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані є його адвокатом і другом

Минулого року підприємець постав перед судом після того, як колишній діловий партнер звинуватив його у відмові повернути борг розміром 500 тис. доларів. Гроші Лев Парнас взяв на виробництво в Голлівуді фільму під назвою "Анатомія найманого вбивці" (Anatomy of an Assassin).

Для того щоб отримати кошти, він навіть організував в одному з нью-йоркських готелів зустріч потенційного інвестора з актором Джеком Ніколсоном. Зйомки фільму так і не почалися, а отримані кошти бізнесмен під різними приводами відмовлявся повернути.

Його діловий партнер Ігор Фруман народився в Білорусії, переїхав до США ще в 80-ті, але більшу частину життя провів в Україні, звідки й перебрався до Майамі. 2005 року він одружився с уродженкою Одеси Єлизаветою Наумовою, і розгорнув у цьому приморському місті помітну ділову активність.

За часів СРСР батько Єлизавети - Валерій Наумов - був директором магазину "Фрукти-Овочі" на Дерибасівській, а на початку 90-х став одним з найпомітніших бізнесменів в місті.

Його доньці, за даними українських ЗМІ, належить в Одесі ювелірний дім "Отрада". Разом з Ігорем Фруманом вона також володіє компанією Otrada Luxury Group, яка торгує дорогими машинами, яхтами і елітним алкоголем, бутік-готелем "Отрада" та однойменним пляжним клубом. У Києві подружжю належить ресторан Buddha-Bar, а разом з бізнесменом Сергієм Дябло пан Фурман був співвласником Балтського молочноконсервного комбінату.

У 2013 році комбінат, борги якого перевищили 25 млн доларів, оголосив про банкрутство.

У 2017 році Єлизавета Наумова подала на розлучення, однак спір про поділ спільного майна подружжя триває до цього часу.

Що пов'язує бізнесменів з Трампом?

Копирайт изображения Reuters Image caption Після арешту Фруман і Парнаса активісти з Campaign Legal Center оприлюднили скріншот зі сторінки Парнаса. На фото - обидва підприємці поруч із сином Дональда Трампа

Кілька років тому обидва бізнесмени увійшли до опікунської ради благодійної організації "Американські друзі Анатевки". Фонд, головною метою якого є будівництво селища неподалік від Києва для єврейських біженців зі сходу України, створив головний рабин країни Моше Реувен Асман.

У травні цього року почесним гостем одного із заходів організації мав бути Рудольф Джуліані, а організатори навіть заявили, що нададуть адвокату звання почесного мера містечка.

В останній момент, щоправда, через скандал, що вибухнув після публікації New York Times, юрист скасував поїздку.

Як з'ясувалося, головною метою поїздки особистого адвоката Трампа мали стати зустрічі з українськими чиновниками і пошук компромату на можливого суперника президента США на майбутніх виборах 2020 року колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Організацією цих зустрічей саме і займались бізнесмени Фруман і Парнас.

У травні 2018 року офшорна компанія Global Energy Producers, зареєстрована бізнесменами в штаті Делавер, перерахувала внесок розміром 325 тис. доларів до одного з виборчих фондів, які підтримують Дональда Трампа. У наступні місяці пан Фруман перерахував 15 тисяч до передвиборчого фонду колишнього губернатора штату Флорида Ріка Скотта, 35 тисяч - на виборчу кампанію республіканця Адама Патнама і 50 тисяч - до передвиборчого фонду прихильника Трампа Рона ДеСантіса.

Копирайт изображения Reuters Image caption Фруман і Парнас були учасниками заходів у флоридському маєтку Трампа "Мар-а-Лаго"

На рахунки ще двох громадських організацій, які підтримують переобрання Дональда Трампа, - Trump Victory і Donald J. Trump for President - Фруман особисто перерахував максимально дозволені законом суми - по 2 700 доларів. Загальна сума пожертвувань, зроблених бізнесменами, склала 576 тис. доларів.

Згідно зі статутними документами, метою створення компанії було постачання скрапленого газу в Україну з метою зниження залежності Києва від російського газу.

Несподівана щедрість власників офшору привернула увагу американських правозахисних організацій. Одна з них - Campaign Legal Center - подала офіційну скаргу до Федеральної виборчої комісії, заявивши, що на рахунках компанії з Делавера немає сум, спроможних покрити ці пожертвування, і перераховані кошти можуть надходити з інших, не дозволених джерел.

У серед одержувачів грошових коштів від бізнесменів був і лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті. Як з'ясувалося, Фруман і Парнас в червні 2018 року перерахували до пов'язаних з ним фондів 117 тис. доларів. Минулого четверга, коли стало відомо про арешт підприємців, конгресмен заявив, що перерахує ці кошти на благодійність.

Сам Лев Парнас свого часу пояснив, що кошти на внески до республіканських організацій він отримав від продажу (за 4,1 млн доларів) свого будинку у Флориді.

Хай там що, але активність бізнесменів не залишилася непоміченою.

На початку травня 2018 року підприємці зустрілися за вечерею з Дональдом Трампом у вашингтонському готелі Trump International. Кілька тижнів по тому вони були учасниками сніданку в Беверлі-Хіллс з сином глави Білого дому Дональдом Трампом-молодшим і Томмі Гіксом, який незабаром обійняв посаду голови Національного комітету Республіканської партії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Юрист Трампа Руді Джуліані під час зустрічі з Львом Парнасом в готелі Trump International в Вашингтоні

Впродовж наступних місяців Фруман і Парнас узяли участь у заходах у флоридському маєтку Трампа "Мар-а-Лаго" і зустрілися на Капітолійському пагорбі з кілька впливовими республіканцями.

Бізнесмени не приховували, що можуть запропонувати республіканцям компромат на можливого претендента на президентську посаду від Демпартії Джо Байдена, посилаючись на свої зв'язки у вищих колах української влади.

Починаючи з кінця минулого року, Фруман і Парнас познайомили особистого адвоката президента США Роберта Джуліані з кількома колишніми і чинними генеральними прокурорами України, зокрема з Віктором Шокіним і Юрієм Луценком. Юрист також зустрічався з тодішнім головою спеціального офісу прокурора України з боротьби з корупцією Назаром Холодницьким, а вже цього року, після перемоги на виборах Володимира Зеленського, пан Джуліані зустрічався з помічником нового президента Андрієм Єрмаком.

У травні 2018 року Фруман і Парнас відвідали в Ізраїлі підприємця Ігоря Коломойського, якого українська влада звинувачувала у викраденні 5,5 млрд доларів з країни. Спроба переговорів виявилася невдалою.

Як стало відомо, під час переговорів бізнесмени наполягали не лише на отриманні від української влади компромату на Джо Байдена і демократів. Фрумана і Парнаса цікавив і контроль над компанією "Нафтогаз".

За підтримки Рудольфа Джуліані підприємці наполягали на зміні керівництва провідної нафтогазової компанії України. Схоже, на думку бізнесменів, близькі соратники Дональда Трампа могли допомогти їм у розв'язанні і цієї задачі.

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