Місто муралів, або як у Чернівцях через Боба Марлі посварилися

Копирайт изображения Ольга Паламарюк

У Чернівцях художники розмальовують обшарпані фасади будинків. Ідея перетворення старих фасадів на витвори мистецтва належить кільком чернівецьким волонтеркам. До проєкту "Місто малювання" долучилися близько двох десятків людей: художники, поети, письменники. Одним словом, активна молодь.

Розмальовувати стіни почали минулого року: прогулюючись Чернівцями, помітили, що чимало фасадів розписані лайливими написами та малюнками. Закупили фарби, пензлі і так створили перший мурал. Зараз їх вже понад 40. Працюють художники безкоштовно. Єдине, кажуть, місцеві жителі часто пригощають гарячими напоями.

"Тематику малюнка художники обирають самі, - розповідає одна із засновниць проєкту Тетяна Марценюк. - Ми створили окремий чат і щовечора планували локації. Конкретних вимог до митців не ставили ніколи. Головне - це повинна бути обшарпана, так би мовити, занедбана стіна. Коли перші мурали були створені, ми зрозуміли, що нам потрібно якось називатися. Обирали з кількох варіантів. І, врешті, наш проєкт назвали "Академія містомалювання".

Не так давно на одній із міських будівель з'явився портрет Майкла Джексона. Короля поп-музики розмістили в міжбудинковій арці поблизу Соборної площі Чернівців. Малюнок створив місцевий художник, котрий називає себе Slam. Розміри муралу 2,5 на 4 метри. На роботу художник витратив тиждень і кілька банок чорної, сірої та білої фарб.

Копирайт изображения Ольга Паламарюк

Мурали у Чернівцях підтримують далеко не всі. Мовляв, старі фасади передають дух міста і розмальовувати їх не варто. Тому тепер перед початком роботи, художники збирають "консиліум" із мешканців і обговорюють плани. Часто активістам приписують політичні мотиви чи уподобання, але самі художники це спростовують і кажуть, що працюють заради ідеї.

Битва за Боба Марлі

Однією із останніх робіт став портрет Боба Марлі. Ямайського реггі-музиканта зобразили на стіні житлового будинку, що по вулиці Українській. Вочевидь, комусь із місцевих малюнок не сподобався, і вже за два дні Боб перетворився на чорний смайл. Малюнок одразу ж відновили. Та за кілька днів мурал знову пошкодили.

У соціальних мережах розгорілися дискусії: одні мешканці обурювалися вчинку вандалів, інші, навпаки, казали, що в Україні є чимало своїх артистів. У Чернівцях навіть провели голосування - "Кого на місці Боба Марлі ви б хотіли бачити?". Варіантів було чимало: від Шевченка до Кузьми Скрябіна. Та поки містяни роздумували, художники знову відновили мурал.

Копирайт изображения Ольга Паламарюк

Копирайт изображения Ольга Паламарюк

"Я не розумію, кому нашкодив малюнок, - каже художник Slam. - Якщо комусь не подобається, просто пройдіть повз. Не потрібно робити так, аби чужий труд був марним. Терпіння художника - це одне. А от менталітет людей - зовсім інше". На запитання - чи буде він малювати надалі, художник, не роздумуючи, відповів: "Звісно!".

"Ми не малюємо на фасадах, котрі виходять на дорогу, а тільки в двориках та арках. Ми завжди питаємо мешканців. Зазвичай вони погоджуються. Чому так сталося із Бобом Марлі - я не знаю", - пояснює засновниця проєкту Тетяна Марценюк.

Штрафи за мурали?

Копирайт изображения Ольга Паламарюк

Після скандалу із Бобом Марлі в Чернівцях провели публічну дискусію. До обговорення запросили мера, чиновників інспекції із благоустрою і самих художників. Говорили кілька годин. Хтось критикував активістів у надмірній ініціативності і пропонував штрафувати за самодіяльність. Інші переконували, що стін у місті багато, тож не варто настільки зосереджувати увагу на "недосконалих" муралах.

"Ми за стінописи штрафувати не будемо!", - заявив начальник міської інспекції з благоустрою Чернівців Сергій Обшанський. На думку чиновника, в муралах немає жодного негативу: навпаки, картини на стінах додають фарб похмурим чернівецьким дворикам.

Але після ситуації із зображенням Боба Марлі до муралів пообіцяли ставитися прискіпливіше. Перш, ніж щось зображати, художники радитимуться із містянами.

Потрібно буде також погодження з відділом охорони культурної спадщини, якщо йтиметься про будинки в центрі Чернівців.

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