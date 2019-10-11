Марафон Зеленського як продовження стадіону: що це було і навіщо?

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Президент Зеленський провів унікальний за відкритістю і тривалістю медіамарафон, але по суті нового на ньому сказано було мало, вважають політологи.

Які ж висновки можна зробити після 14 годин безперервного спілкування глави держави з медіа наживо?

Формат

"Для української політики це було щось нове. Можливо, так був започаткований новий жанр політичної комунікації глав держав", - вважає політолог Вадим Карасьов.

З ним погоджується інший експерт Петро Олещук: "Підозрюю, цей формат вийде за межі України й так чи інакше відобразиться на форматах спілкування з пресою інших світових лідерів".

"На пострадянському просторі ми точно нічого такого не бачили, та й у світі нечасто таке побачиш", - додає він.

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Утім, інший політолог Валентин Краснопьоров вважає, що 14-годинний пресмарафон Зеленського, навпаки, є породженням саме пострадянської політики.

"Це формат пострадянського простору: сім годин говорив Лукашенко, чотири з половиною годин - Путін (Стільки тривали цьогорічні великі пресконференції лідерів Білорусі та Росії. - Ред.). На заході ж немає таких форматів, адже вони непотрібні - там є місцева влада, є міністри. Президент не відповідає за все у країні", - пояснює політолог.

"У нас президент вирішує все, має говорити 14 годин і "тягнути" за всю владу", - відзначає Валентин Краснопьоров.

А шеф-редактор "Детектор медіа" Наталія Лігачова написала у Facebook, що хоч і дякує президенту за таку багатогодинну відкритість, але сподівається, що цей формат був "у перший і останній раз": "Багато ж просто втрачається, навіть важливе. Не можна осягнути неосяжне".

За її словами, краще вже традиційна пресконференція, але щомісяця.

Навіщо так?

Політологи вважають, що виснажливий (перш за все - для самого президента) марафон мав на меті кілька цілей.

"Формат дав можливість журналістам виговоритися і відчути особистий контакт з президентом, й тепер це зробить марафон інформаційним приводом на досить тривалий період часу. Перекриє багато чого іншого", - відзначає Петро Олещук.

Водночас він звертає увагу, що марафон став своєрідним проявом характеру Володимира Зеленського та його обережного ставлення до преси.

"Зеленський завжди мав особливості характеру - максималізм. Як тільки перед ним ставиться виклик - він його приймає і виводить на якісно вищий рівень, як у випадку зі стадіоном. Очевидно, у президента було ставлення до журналістів, що вони до нього несправедливі. І так він хотів показати: дивіться, я готовий з вами спілкуватися хоч десять годин, якщо ви так хочете", - каже Петро Олещук.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Марафон як продовження стадіону

Вадим Карасьов додає, що і час був обраний невипадково - напередодні 14 жовтня, коли заплановані акції протесту проти рішень команди президента по так званій "формулі Штайнмаєра" на Донбасі.

"Команда президента ставиться до цього достатньо тривожно і турботливо, й це була спроба достукатися до активної частини суспільства. Тому так несподівано вони у експрес-режимі підготували цей достатньо цікавий формат", - пояснює політолог.

Зрештою, такий довгий марафон мав на меті ще одне, вважає Валентин Краснопьоров.

"Певна кількість проколів Зеленського за такий час зникають - після того, як медіа десять разів написали, що сказав Зеленський. Це не так, як Янукович сказав "увімкни Україну" і сховався. Тут чогось схожого було багато, але воно стерлося", - нагадує політичний експерт.

Що по суті?

Image caption Чи сказав щось Зеленський нового про ситуацію на Донбасі і розведення військ?

Всі опитані BBC News Україна політологи погоджуються у тому, що чогось нового по суті Володимиром Зеленським на пресмарафоні сказано не було.

"Навряд чи він сказав щось принципово нове: зради не буде, капітуляції і здачі національних інтересів не буде, а стосовно "посадок" представників старої влади - "питання не до нього". І у деяких випадках він намагався максимально відійти від деяких питань, зокрема, щодо американської ситуації дав зрозуміти, що не хоче ще втягуватись у американські справи більше, ніж це вже відбулося", - розповідає Петро Олещук.

"Новий формат, але без нового змісту", - констатує Вадим Карасьов.

Водночас Валентин Краснопьоров каже, що певні суттєві моменти виокремити все ж можна.

Наприклад, про ринок землі - судячи зі слів Зеленського, його команда планує дозволити продавати її лише українцям.

Так само можна зробити висновки про те, кого Володимир Зеленський вважає головною опозицією для себе.

"Розкрився момент, що Порошенко - ворог номер один для президента. Зеленський справді вірить, що активізація активної меншості - справа його рук", - каже експерт.

А іншим опонентом, судячи з реплік президента, він бачить чеського бізнесмена та інвестора видання "Новое время" й інвестфонду Dragon Capital Томаша Фіалу. Його також вважають одним з тих, хто підтримує партію "Голос".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зеленський досить неочікувано згадав власника видання "НВ" Томаша Фіалу, коли говорив про іноземних інвесторів медіа в Україні

"Для Зеленського опозицією є "Європейська солідарність" і частково "Голос", через Фіалу. Наприклад, прізвища Тимошенко чи когось іншого не звучали, а про Порошенка і Фіалу звучали. Це цікавий політичний момент", - звертає увагу Валентин Краснопьоров.

Водночас він додає, що не почув чітких відповідей по ситуації на Донбасі та можливих переговорах у "нормандському форматі".

"Я побачив лише його прагнення і віру у те, що в "нормандському форматі" щось відбудеться. Але, на жаль, нормального аргументарія я не отримав", - каже Валентин Краснопьоров.

"Дотепер залишається пересторога, що ми йдемо назустріч Росії, потім виходимо на "нормандський формат" і невідомо, на чиїй стороні будуть іноземні партнери і як все буде відбуватися", - додає він.

Експерт вважає, що пресмарафон президента навряд чи заспокоїв людей, з чіткою проукраїнською позицією, які живуть у тих регіонах на Донбасі, де може пройти розведення військ.

"Вони дуже напружені, і відповіді їм ніхто не дав. Бо президент хоче "нормандську зустріч" і відводять війська вже зараз, і вже зараз може бути небезпека для них", - попереджає політолог.

Підготовка до "Нормандії"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виснажливий пресмарафон Зеленського може бути підготовкою до не менш виснажливих переговорів з Путіним

Водночас політичні експерти не виключають, що сам 14-годинний пресмарафон став своєрідною підготовкою Володимира Зеленського до непростих переговорів з лідерами Росії, Франції і Німеччині у "нормандському форматі".

Наприклад, переговори по Мінську-2 взимку 2015 року тривали 17 годин, нагадує Вадим Карасьов.

"Зараз ми бачили багатогодинне брифінгування президента резонансними фактами, політично аналітикою, подіями, фейками, міфами і конспірологією. На пресмарафоні змішалося все", - відзначає політичний експерт.

"Тобто це був такий гарний тренінг для президента", - підсумовує Вадим Карасьов.

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