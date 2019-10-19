Наполегливість та прорахунок: як українці побудували успішний бізнес у США

Копирайт изображения Allset

Засновник та керівник американської компанії з українським корінням Allset Стас Матвієнко декілька років тому поїхав з Києва, аби спробувати себе у Кремнієвій долині США.

Там він створив Allset - тепер популярний у США сервіс бронювання столиків та замовлення їжі, який дає можливість заощадити час на відвідування ресторану.

BBC News Україна поговорила зі Стасом про те, як це будувати бізнес в Україні та США, що значить бути стартапером і які перспективи ІТ в Україні.

Коли роботу не знайшов, створив власну

Стас, у свої 27 років, вже має досить серйозний досвід підприємця.

На третьому курсі університету він побачив, що підручник, за яким вони навчалися, був 1990-го року випуску.

Тоді він подумав, що практичний досвід стане йому у більшій нагоді, ніж застаріла теорія, й спробував знайти роботу. Проте далі кількох співбесід справа не пішла.

Ця невдача спонукала Стаса підійти до розв'язання проблеми зовсім з іншого боку - він вирішив стати підприємцем. Почав читати історії успішних компаній та поради для підприємців.

Переконався в тому, що центр інноваційного підприємництва перебуває у США, і вирішив рушати туди.

"Я порахував, що, витративши однакову кількість часу й грошей на створення продукту для, скажімо, нашого ринку та ринку США, перспективи бізнесу в Америці у рази більші", - пригадує Стас.

Проте їхати до США, не маючи жодного досвіду й грошей, він не хотів. Тому він зосередився на Україні, не полишаючи при цьому мрії про США.

Батьки-інвестори

Перша бізнес-ідея, тоді ще студента, полягала у створенні онлайн-сервісу, де користувачі могли радити одне одному різні послуги, а за пораду, якою скористалися, отримувати бонуси.

Піти до інвесторів Стас не наважився та звернувся до батьків, які погодились позичити йому 30 тисяч гривень на власну справу.

Копирайт изображения Allset Image caption Анна Поліщук першою доєдналася до команди Стаса ще в університеті й досі працює з ним

"Невдовзі після того, як мені дали гроші, матеріальний стан у родині ускладнився. Для мене це стало сигналом, що дороги назад просто не існує, і мені потрібно досягти успіху в тому, чим я займаюсь".

Спільно з університетськими друзями Стас "на колінці" зробив сайт, основними клієнтами якого стали приватні освітні заклади.

Щоправда, після завершення вступної кампанії у бізнесі пішов спад.

Крім того, Стасу не дуже подобалося, що система стимулює людину радити якісь послуги, незалежно від того, чи справді вони їй сподобались.

Інновації у ресторанах

Вихід Стас знайшов спочатку у створенні додатку для отримання бонусів за відвідування улюблених ресторанів, а потім у сервісі для безготівкового розрахунку Settle.

За його ідеєю, цей ринок не мав настільки залежати від сезонності та не спонукав би людей йти на угоду з совістю заради якихось знижок.

"Пам'ятаю, коли ми тестово запустилися в одному кафе на Бесарабці, то люди були настільки зацікавлені можливістю сплатити телефоном, що виникла величезна черга", - пригадує Стас.

Але жодна з цих ідей не залишалася унікальною довго, бо у США теж виникли компанії з таким же функціоналом.

"Ми були на етапі, коли вже добре розуміли, як створювати продукти, але ще шукали ту саму ідею, яка стала б успішною не тільки тут, але й у США".

Бажання спробувати себе у США, Стас пояснює ще й доступністю там інвестицій.

За його словами, залучити іноземні інвестиції в Україну можливо, але дуже складно, особливо коли ти сам не завжди можеш спрогнозувати, що й як тут буде через п'ять років.

На противагу цьому, у США хоче інвестувати увесь світ.

Професія стартапер-початківець

Одна людина поєднує декілька ролей, на яких може й не дуже добре розумітись.

З рання й до пізнього вечора намагаєшся розібратися з навалою завдань та справ, які постійно виникають.

Нові ідеї прагнеш реалізувати відразу, аби ніщо не стало на заваді.

Планувати наперед практично неможливо.

Бачити на п'ять років

Після успішних на місцевому рівні проєктів Стас зрозумів, що кожен, хто прагне створити успішний стартап, має думати не про проблеми сьогодення чи наступного року, а щонайменше про найближчі п'ять років.

Перший рік піде на створення продукту та його тестування, ще рік знадобиться на повноцінний запуск, третій рік - на просування та рекламу.

"Тобто лише на третій рік, у найкращому випадку, ти матимеш реально працюючий продукт, а чи буде він комусь потрібний через три роки й чи не буде когось іншого на цьому самому ринку?"

Копирайт изображения Allset Image caption За словами Стаса, автор успішного стартапу мусить прорахувати, чи буде його продукт актуальним через щонайменше п'ять років, адже раніше його просто не вдасться запустити на ринок

Витративши час на аналіз свого досвіду помилок та успіхів, хлопець разом з командою, яка були разом з ним ще з університету, вирішив зробити ставку на універсальність майбутнього сервісу.

З власних поїздок до США вони знали, що у великих містах люди зазвичай ходять до ресторанів, аби максимально швидко, зручно та недорого перекусити.

Звідси й народилася ідея сервісу Allset, за допомогою якого людина може заздалегідь замовити у ресторані столик та їжу, й оплатити усе наперед.

Тоді вже існували сервіси для того, аби забронювати столик у ресторані, але цим їхній функціонал й обмежувався.

Після тестування продукту в Україні, Стас зрозумів, що це та сама ідея, яка дозволить реалізувати його прагнення підкорити ринок США.

"Увесь софт зробили у Києві, а до США переїхали лише з ноутбуками"

Аби не витрачати гроші інвесторів просто так, усе необхідне програмне забезпечення команда Стаса зробила у Києві й навіть підключили до нього перші американські ресторани.

"Ми зв'язались з ресторанами телефоном й вмовили підключитись до нашої програми. Ми не казали, що дзвонимо з України, бо занадто переживали, що щось може піти не так", - розповідає Стас.

Після цього, взявши тільки основне з речей та ноутбуки, четверо засновників Allset поїхали до Сан-Франциско, аби у Кремнієвій долині знайти інвесторів.

"Грошей у нас було десь на два місяці, а тому я відразу почав писати потенційним інвесторам".

Мова бізнесу

Секрету у вивченні мови Стас не має, просто рекомендує більше говорити, слухати, читати та менше переживати.

США країна емігрантів, тому часто люди, з якими він говорив, також були емігрантами й хвилюватися, що його мова неідеальна Стасу не доводилось.

Розумні інвестори радо вкладають в іноземців

З недовірою чи дискримінацією з боку інвесторів через те, що він не американець Стас не зіткнувся.

Іноземців, навпаки, радо вітали, бо, за словами Стаса, коли в американця є ідея для стартапу, то він часто приходить до інвесторів лише з нею, а от емігранти з більшою ймовірністю приходять з ідеєю, майже готовим продуктом та досвідом у сфері.

На руку підприємцю з України грали три фактори:

готовий продукт,

низька вартість сервісу, бо більша частина команди продовжувала працювати з Києва,

можливість залучати талановитих українських айтішників, що часто є проблемою для стартапів у США, де вони рідко можуть на рівних конкурувати за таланти з великими корпораціями.

Копирайт изображения Allset Image caption Стас вважає, що наявність офісу в Україні є плюсом для стартапів, які хочуть вийти на ринок США

Саме це, на думку Стаса й визначило успіх Allset серед інвесторів США.

Зараз компанія має офіси у Лос-Анджелесi та Києві, де працює більша частина команди.

Чим хороший офіс у Києві?

Стас каже, що не бачить свого бізнесу в США без офісу в Україні, бо він вважає саме його значною конкурентною перевагою перед іншими компаніями у США.

До того ж, з часом він хотів би вийти на місцевий ринок.

"У США нам було перспективніше починати, але про український ринок ми не забуваємо, а поки раді талановитим українцям у нашій команді".

Стас вважає, що ринок ІТ-послуг протягом років стабільно зростав в Україні не так внаслідок того, що наші айтішники найкращі у світі (хоч вони й справді хороші), але здебільшого через те, що їхні послуги були дешевшими.

"Знаходячись не в Україні, я спостерігаю, що наш місцевий ринок вже "перегрівся" і навіть російські айтішники стають дешевшими, а індійські вже давно дешевші".

При цьому Україна, за його словами, "не тримає" хороших програмістів з досвідом: часто талановитий програміст починає свою кар'єру в Україні, а потім, набувши досвід, їде за кордон.

Фактично, зараз є запит на якісних програмістів, а на ринку є лише велика кількість початківців, які не мають необхідного досвіду, а вже просять немалі зарплати, каже Стас.

"Часто людей обирати професію в ІТ мотивують гроші, а не бажання розвиватись. А саме прагнення розвиватись у напрямку ІТ дає якісних програмістів".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на нашTelegramабо Viber!