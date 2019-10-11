Скелі на Троєщині і Термінатор в Карпатах - як знімали фільм "Захар Беркут"

Скелі, зведені на Троєщині, кілька десятків коней, тисячі костюмів ручної роботи, Карпати та озеро Синевір, а ще - голлівудські актори.

Копирайт изображения instagram.com/zakharberkut_film/

Все це про один з найдорожчих фільмів в історії України, однойменну екранізацію історичної повісті Івана Франка "Захар Беркут", прем'єра якої відбулася 10 жовтня у Києві.

Режисер - Ахтем Сеітаблаєв, який до цього зняв "Кіборгів". Бюджет стрічки склав 113 млн гривень, частину з яких виділило Держкіно. "Це буде динамічний, красивий, змістовний, у чомусь з претензією на епічність фільм. У ньому є заряд", - говорив про роботу пан Сеітаблаєв.

Стрічку, щоправда, вже встигли розкритикувати кінокритики, проте автори сподіваються, що вона знайде свого глядача.

Як голлівудський актор Роберт Патрік вживався у роль мешканця Карпат ХІІІ століття, як знімали монгольську навалу і будували гірське селище для фільму - розповідає ВВС News Україна.

Знайомі обличчя

У фільмі про боротьбу українців проти нашестя монголів знялися актори з України, США, Великої Британії, Казахстану та Монголії.

Найбільш впізнаваним обличчям є зірка "Термінатора 2", термінатор Т-1000, і агент ФБР у серіалі "Секретні матеріали" - Роберт Патрік.

Копирайт изображения instagram.com/zakharberkut_film

Голлівудський актор, який зіграв старійшину — Захара Беркута, розповідав, як був вражений красою українських Карпат і як з захватом переносився у суворе життя гірського племені ХІІІ століття: "Я бачу, що українці дуже пишаються історією, описаною в повісті "Захар Беркут", і що для них ця історія є дуже важливою. Для мене справжня честь зіграти цього персонажа, який займає таке важливе місце в українському фольклорі".

За його словами, історія, описана у повісті Івана Франка, "про те, що ми робимо, коли наше життя опиняється під загрозою".

"Чи будемо ми тікати, чи будемо боротися за те, у що віримо?", - ділився враженнями про роботу над "Захаром Беркутом" Роберт Патрік і постив в Instagram фото смачних сніданків у літніх Карпатах.

Ще одним голлівудським актором, який приїхав на зйомки до українських Карпат, був Томмі Фленаган, якого ми знаємо за фільмами "Хоробре серце", "Гладіатор", "Вартові Галактики 2".

Копирайт изображения instagram.com/zakharberkut_film/

"Я люблю історію. А ця історія (Захар Беркут - Ред.) проливає мені світло на історію України, яка насправді, на жаль, не настільки добре відома за її межами", - розповідав актор, який історичному екшені він зіграв Тугара Вовка

Скелі у Києві

Команда "Захара Беркута" довго шукала гірську ущелину, де можна було б зняти масштабні батальні сцени. Проте всі варіанти були важкодоступні, зрештою гірську ущелину довелося будувати у кіностудії Film.ua у Києві.

Копирайт изображения AleksandrKulikov Film.ua

Кілька місяців розробки, креслень, будівництва і 3 тис. квадратних метрів штучних скель з'явилися на Троєщині.

"Відтворити природу - це найскладніше завдання. І ця ущелина стала для мене найважчою та цікавою роботою. Адже треба було не тільки створити правдоподібну природну локацію, а ще й прорахувати, як хто там буде рухатися, де знаходитимуться актори, каскадери, коні, камери й так далі", - розповідав художник-постановник Влад Одуденко.

Локації фільму

У "Захарі Беркуті" можна побачити карпатське озеро Синевір, оповите туманами, гори і селище Тухля, де живуть горді мешканці Карпат.

Копирайт изображения AleksandrKulikov film.ua

Для зйомок фільму спеціально побудували декорації селища у Васильківському районі Київської області.

Копирайт изображения AleksandrKulikov film.ua

Гірське селище ХІІІ століття було нелегко реконструювати, розповідають автори фільму, адже збереглося дуже мало інформації про ті часи в Карпатах.

"У будинках Тухлі колоди лежать не класично, горизонтально, а вертикально, як частокіл. Це дім-фортеця, яка захищає своїх мешканців. Усій команді дуже сподобалась така алегорія. Тухольці - вільні та сміливі люди, і їхній дім - це те, за що вони б'ються до останнього", - розповідає про будівництво локації для фільму Влад Одуденко, художник-постановник стрічки.

Гелієві кулі у нічному лісі

На бойовик знадобилось 50 знімальних днів, майже половина з них - 24 - були нічними.

Копирайт изображения Film.ua

"Уночі в безлунному лісі нічого не видно, немає жодних джерел світла. І тому у нас був виклик, як все зняти не тільки красиво, але й чесно. Ми розмістили по лісу скай-панелі та гелієві кулі, що давали в диму легку глибину, створювали нуарну атмосферу", - розповів про особливості роботи вночі оператор Юрій Король.

Каскадери і коні

Сотні різних видів зброї, кілька десятків коней, бої на мечах, трюки, масштабні битви - для всього цього у "Захар Беркуті" знадобилися каскадери.

Копирайт изображения film.ua

"Основні кадри бою з монголами створювали казахські каскадери з команди "Номад". Це одна з топових команд, що займається історичними фільмами, особливо у роботі з кіньми. Це просто позамежний рівень! Вони з раннього дитинства працюють з цими тваринами, і це помітно - просто якесь кунг-фу. Ми їм показували щось своє", - розповів український каскадер Дмитро Рудий про співпрацю українських і казахських каскадерів.

Копирайт изображения instagram.com/zakharberkut_film

Монголи справжні

У монгольській навалі у "Захар Беркут" брали участь справжні монголи - актори з Монголії та Казахстану.

Копирайт изображения instagram.com/zakharberkut_film

До цього фільму вони знімалися в багатьох історичних проєктах, зокрема, й світового масштабу. Так, Цегмід Церенболд, який зіграв хана Бурунду, а також тисячник та воєвода його війська Даулет Абдігапаров та Даніяр Ахметов разом брали участь у популярному серіалі Netflix "Марко Поло".

Костюми і прикраси - копії з музеїв

Художниця костюмів Антоніна Белінська переконує, що у "Захарі Беркуті" глядачі не побачать жодної деталі, яку можна купити в магазині сьогодні. Всі елементи, одяг, навіть ґудзики були зроблені вручну.

Копирайт изображения film.ua

Понад три тисячі костюмів шили кілька місяців. Над створенням давніх образів працювали швеці, ковалі та ювеліри.

"Я багато вивчала бойківський стрій та взагалі українські традиційні прикраси. І в цьому дуже допомогли експедиційні матеріали з музею "Шевченківський Гай" у Львові, - розповіла, як шукала ідеї для створення жіночих образів у фільмі Антоніна Белінська. - Було приємно працювати над святковими костюмами. Там багато вишивки, різних прикрас, які ми робили вручну. З дроту виплітали фібули, нагрудні підвіски. А в намистах жінок я використала копії з музейних експонатів. Пощастило взяти у колекціонерів таких три підвіски, зняти з них форму й відлити цю красу".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...