Супрун проти Гончарука: "сумна група осіб, а не уряд технократів"

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Колишня керівниця міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун жорстко розкритикувала уряд Олексія Гончарука й наполягає, що влада згортає медичну реформу.

На гостру критику швидко відреагував прем'єр-міністр, який назвав слова Супрун "брехнею".

Приводом для перепалки стало звільнення урядом ввечері 12 жовтня державного секретаря МОЗ Артема Янчука і тимчасове призначення на його місце Інни Солодкої.

Супрун vs Гончарук

У своєму дописі в Facebook пані Супрун нагадала, що Інна Солодка свого часу була колегою Андрія Пивоварова - очільника юридичної служби МОЗ у часи міністра Раїси Богатирьової.

Також Уляна Супрун зауважила, що новий державний секретар МОЗ раніше очолювала юридичний департамент Державної служби з питань геодезії. Цей орган прем'єр Гончарук називав "прогнилим", в якому відбувається "треш".

"Не знаю, як у когось тепер повернеться називати цю сумну групу осіб "урядом технократів", - розкритикувала дії уряду пані Супрун.

Вона звернулась особисто до Олексія Гончарука, запитавши, чи розуміє він, що "вашими руками сьогодні легітимізували рейдерське захоплення міністерства охорони здоров'я України".

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Артем Янчук прийшов у МОЗ за часів Уляни Супрун після жорсткого конкурсного відбору. Під час перших скандалів у міністерстві у вересні 2019 року розміщував у себе на фейсбуці заяви про тиск на держслужбовців від команди Скалецькоі та заклики до прем'єра втрутитися у ситуацію в МОЗ.

Олексій Гончарук відповів пані Супрун просто у коментарях до її запису.

"Мене відверто дивує позиція щодо "рейдерського захоплення" міністерства міністром. На мою думку, міністр повинна мати можливість сформувати собі команду. І я буду її в цьому підтримувати, хоча не завжди поділяю її вибір", - написав Олексій Гончарук.

Хоча по суті обвинувачень щодо нового державного секретаря МОЗ Гончарук не відповів.

Натомість він запевнив, що Інна Солодка на цій посаді тимчасово, а вже незабаром уряд оголосить на це місце прозорий конкурс.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька набирає власну команду

Заяву ж Уляни Супрун про "згортання трансформації системи" прем'єр-міністр назвав брехнею.

Робота міністерства охорони здоров'я за останній місяць супроводжувалась низкою скандалів, які пов'язані з кадровою політикою нового міністра Зоряни Скалецької.

Найбільше нарікань в експертів викликають персони новопризначених заступників. Також скандал спричинили спроби звільнення деяких працівників міністерства, яка прийшли туди в команді Уляни Супрун.

Олексій Гончарук відреагував і на ці нарікання, пообіцявши вивчити ситуацію.

"З приводу поведінки окремих нових людей, які прийшли в МОЗ - я вивчаю ситуацію. Незабаром дам цим подіям відповідну оцінку", - пообіцяв прем'єр-міністр.

Протистояння Янчук-Скалецька

Міністр Зоряна Скалецька мала складні стосунки з Артемом Янчуком. До прикладу, коли її запитували, навіщо в МОЗ ввели режим відміток всіх чиновників на вході, що призвело до довгих черг і численних нарікань з боку працівників міністерства, Скалецька перевела стрілки саме на Янчука.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олексій Гончарук

Зоряна Скалецька виштовхнула Артема Янчука у буквальному сенсі на скандальній зустрічі з колективом МОЗ, де відмовилась відповідати на питання колективу, заявивши, що Янчук має всі ці питання збирати письмово. Після кількох тижнів роботи у МОЗ за нового міністра Янчук пішов у декретну відпустку, нещодавно у нього народився син Тимур.

При цьому він повідомив, що "обов'язки державного секретаря згідно з законом покладаю на керівника директорату стратегічного планування та євроінтеграції - Литовченко Ірину". Він запевнив, що пані Литовченко "впорається, адже саме стратегічний директорат є центром формування політик у сфері охорони здоров'я".

Варто зазначити, що у МОЗ саме пані Литовченко найактивніше виступала проти дій команди Зоряни Скалецької і звинувачувала її у тиску та прагненні впровадити роботу "по понятіям". Вона була одним з керівників директоратів, які підписали відкритий лист до прем'єра з закликом втрутився у ситуацію в МОЗ.

Колишній заступник Уляни Супрун Павло Ковтонюк також спрогнозував, що невдовзі відбудеться "зачистка" незгодних держслужбовців та повернення до старої структури та старих кадрів.

Натомість нинішній радник Зоряни Скалецької Дмитро Раімов каже, що всі ці події - боротьба проти схем і роботи "по понятіям". Пан Раімов вже пообіцяв чиновникам МОЗ, що з новим держсекретарем, пані Солодкою, їм буде "геть не солодко".

На закиди щодо впливу Раїси Богатирьової на МОЗ Раімов віджартувався - мовляв, сидить просто в його кабінеті.

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