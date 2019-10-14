Бути коротуном: нестерпно чи не так страшно?

Копирайт изображения Allan Mott Image caption Аллан обіймає свого небожа на випускному

Високий зріст зазвичай вважають бажаною характеристикою усіх чоловіків, але Аллан Мотт, нижчий за середньостатистичного канадця приблизно на 18 см, змирився зі своєю особливістю - і навіть почав знаходити у ній свої плюси.

Ви коли-небудь відчували, що обожнюють усі представники протилежної статі?

Зі мною це траплялося щоразу, коли я виходив на шкільний майданчик. Щойно я з'являвся, старші дівчата скрикували у захваті й бігали за мною, доки у мене вже не було сил від них тікати. Коли якійсь із них вдавалось мене упіймати, вона обіймала і цілувала мене у щоку, перш ніж відпустити та передати естафету наступній фанатці.

Мені було п'ять і мене обожнювали - найкрихітніша дитина у початковій школі в місті Едмонтон, штат Альберта, Канада. Я більше був схожий на ляльку, ніж на школяра.

Навіть у такому юному віці я зрозумів, що ставлення до мене відрізнялось саме через мій зріст. Однак я не знав іншого - що лише за рік таке ставлення швидко зникне і перетвориться у дещо набагато менш приємне.

З чарівного малюка я перетворився на просто найнижчого хлопчика у класі. Я був товариським, але через цькування на ігровому майданчику під час перерв замість ігор я ходив допомагати бібліотекарю прибирати книжки.

Копирайт изображения Allan Mott

Як виявилось згодом, я досяг апогею популярності у першому класі - але ж попереду в мене було усе життя.

Правда полягала у тому, що генетика не лишила мені жодних шансів. Зріст моєї мами був 151 см, а тата - 163 см. Коли я ріс, наш педіатр казав, що я можу дорости до 168 см, а якщо пощастить - й до 173 см, тобто не набагато менше за середній чоловічий зріст у Канаді.

Але підрахунки лікаря виявились далекими від реальності. Я перестав рости невдовзі після свого 13-го дня народження, і доріс лише до 157 см - лише на 10 сантиметрів вище офіційної медичної класифікації карликовості.

За роки, що минули відтоді, я дійшов двох головних висновків щодо того, як бути коротуном у західному суспільстві:

Це жахливо. Ніхто не хоче чути твої скарги з цього приводу.

Я схильний про це мовчати. Багато людей мені говорять: "Та годі тобі! Люди не ставляться до тебе інакше через твій малий зріст!" (Усі люди, які таке казали, були щонайменше 180 см заввишки).

Але я знаю, як це - бути коротуном у нашому суспільстві. Дискримінація за зростом нічим не відрізняється від дискримінації за статтю, расою, релігією тощо.

Копирайт изображения Allan Mott

Одного разу я переглянув перелік керівників компаній Fortune 500. Це здебільшого чоловіки, середній зріст яких становить 183 см - і якщо це лише середній показник, то багато хто з них насправді вищий.

Не секрет, що жінки заробляють менше, ніж чоловіки, виконуючи ту саму роботу. Але люди також повинні знати, що зріст також є вагомим фактором у різниці в зарплаті.

Малкольм Гладвелл у своїй книзі під назвою "Осяяння" (Blink) пише, що за оцінками, 1 дюйм або 2,5 см зросту коштує додаткових 789 доларів річної зарплати. Це означає, що чоловік зростом 183 см може заробляти на 7 890 доларів на рік більше, ніж я на тій самій посаді. За 40-річну кар'єру різниця може становити 315 600 доларів.

Коли я це прочитав, то навіть не здивувався. Глибоко в душі я завжди знав, що це правда.

Низьких чоловіків суспільство вчить приймати те, що їм дають. Коли я влаштовуюсь на нову роботу, і мені пропонують певну зарплату, мій інстинкт каже мені: "Це менше, ніж я очікував. Але добре, мабуть, я погоджуся". Можливо, вищий чоловік почувався би більш упевнено і заявив: "Ні, мені потрібно на 10 тисяч більше".

Ви колись заходили до кімнати і відчували, що вас оцінюють і вирішують не сприймати серйозно за лічені секунди?

Низьким чоловікам це відчуття знайоме дуже добре. Саме в таких ситуаціях починають застосовувати такі зневажливі терміни як "комплекс Наполеона", а бажання досягти успіху відкидається як просто свідчення "синдрому коротуна".

Якщо високий обстоює свої інтереси, це називають впевненістю у собі, але якщо боротися за свої права почне чоловік мого зросту, його називатимуть невпевненим і вбогим.

Коли я працював у сфері маркетингу, на нарадах мене ніколи не чули. Я міг зробити пропозицію, яку цілковито ігнорували, а потім за кілька хвилин хтось інший висловлював ту саму думку - і усі одразу казали: "О так, це гарна ідея".

Мені доводилось боротися за те, щоб мене почути, через що мене починали вважати напористим і дратівливим. Якими б хорошими не були мої думки, їх часто ігнорували, бо всі вже давно вирішили, що я не можу запропонувати чогось гідного уваги.

Я спостерігав, як багато моїх колег-жінок і подруг стикаються із тим самим. Вони вважають, що дискримінація, якої вони зазнають, є суто сексистською, я часто ставлю собі питання, якою мірою вона насправді залежить від зросту?

Копирайт изображения Allan Mott Image caption Середній зріст канадок - 164 см

Іноді я запитую себе, чи не є це простою невпевненістю у собі. "Може, ці люди просто так ставляться до усіх?" - думаю собі я.

Проте була одна нарада, яка яскраво вирізнялась серед інших. Ми проводили мозковий штурм, і обговорювали один підхід до проєкту, коли я запропонував: "Чому б нам не підійти до нього з протилежного боку?" Креативний директор різко відповів мені і сказав замовкнути.

У кімнаті запанувала тиша, і він зрозумів, що вчинив недоречно. Я захоплююся колегою, яка заступилася за мене. "Дуже важко почуватися комфортно і продовжувати цю зустріч, коли ви щойно буквально сказали Аллану заткнутися", - сказала вона.

Те, що це побачили інші люди, підтвердило мої підозри, що він погано ставився до мене без жодної причини.

А як щодо побачень?

Реальність низького чоловіка полягає в тому, що 8 з 10 жінок з першого погляду негайно відкинуть вас як потенційного сексуального партнера. А інші дві дадуть вам кілька хвилин, перш ніж вигадати якесь виправдання і піти геть.

Кожного разу, коли я кажу своїм подругам, що жінки не люблять зустрічатися з коротунами, майже завжди відбувається один і той самий діалог:

- Це неправда. Я думаю, є багато жінок, які люблять низьких чоловіків.

- Ти коли-небудь із таким зустрічалася?

- Ну... ні.

- А чи стала б?

Після цього запановує незручна тиша.

За даними книги "Фрикономіка" (Freakonomics), бестселера Стівена Левітта та Стівена Дабнера, низькі чоловіки статистично найрідше отримують відповіді у додатках для онлайн-знайомств, ніж будь-яка інша демографічна група. Тим, що я в середньому отримую одну таку відповідь на рік, я завдячую виключно моїй надзвичайній харизмі.

Звичайно, є винятки з цього правила, які дуже люблять наводити як приклад.

"Жінки любили Прінса, а він був крихітним!" - чую я знову і знову.

Правильно, тому все, що мені потрібно - це йти по життю на 20-сантиметрових шпильках і бути музичним генієм, і за сумісництвом найкращим майстром "живих" виступів у своєму поколінні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption То низьким чоловікам треба бути як Прінс - музичними геніями на 20-сантиметрових шпильках?

Я багато чую про невисоких чоловіків, яким дійсно некомфортно в оточенні високих жінок. Я думаю, що високі жінки відчувають щось подібне.

У мене є високі подруги, які весь час говорять про хлопців, з якими вони зустрічалися: "Він ніколи не дозволяв мені носити підбори" чи "Він ніяковів з приводу того, що люди на нас дивляться".

Це не про мене. Якби моя половинка була зростом під 190 см, це мене абсолютно не турбувало б.

Більшість людей несвідомо асоціюють зріст із силою, інтелектом та домінуванням, і, як наслідок, припускають, що високі люди - кращі лідери, ніж їхні нижчі колеги.

Я визнаю, що іноді я зображую життя коротуна гіршим, аніж воно є насправді. Чи було б моє життя простішим, якби я у школі підріс додаткові 15 см? Мабуть.

Я той, хто я є, через мій зріст. Це дало мені готовність ризикувати, яку я називаю своїм "синдромом парашута".

У жахливій ситуації - навіть якщо я можу злякатися, як й усі інші - моя реакція часто наступна: "О, я стою біля дверей літака - з тим самим успіхом можу й вистрибнути. Що може статися гіршого?"

Одного разу, коли я влаштувався на нову роботу, компанія провела загальну зустріч в Колізеї Нордлендса в Едмонтоні, величезній спортивній та концертній арені.

Існувала традиція, що кожен новий працівник компанії проходив невеличку "церемонію ініціації". Там мав виступати Бруно Марс (на 8 см вищий за мене), тож нам сказали заспівати одну з його пісень. На сцені усі бурмотіли: "Ми цього не робитимемо", втупившись у підлогу.

Я ніколи в житті не чув жодної пісні Бруно Марса, тому я погуглив кілька текстів у телефоні та схопив мікрофон. Я не знав мелодії, але заспівав приспів із пісні Locked Out of Heaven усім цим людям, з якими я збирався працювати.

Оскільки я був готовий зробити це перед усіма, керівник компанії одразу ж знав моє ім'я.

І я мав таку впевненість, бо завжди налаштований перевершити очікування людей. Вони можуть очікувати, що я буду тихонею і ховатимусь, але насправді я вистрибну з літака.

Сподіваюся, мій парашут спрацює.

Можливо, письменником я також став завдяки своєму зросту. Я вже згадував про те, що невисоких чоловіків не сприймають серйозно, коли вони розмовляють, тому писання - це реальний шанс для мене висловитись і бути почутим. Це моя єдина справжня майстерність.

Я почав писати історії про привидів, і хоча мої книги ніколи не виходили за межі химерних регіональних списків бестселерів, я часто натрапляю на людей, які виросли на моїх історіях, і це завжди особливе відчуття.

Копирайт изображения Allan Mott

Чим старшим я стаю, тим більше мені подобається власна зовнішність.

Кілька років тому у мене сталось одкровення: я завжди думав, що моя самокритика - це кумедно, але потім на одній вечірці я зустрів хлопця, який сказав мені: "Якщо ти скажеш ще хоча б один негативний коментар про себе, я тебе вдарю".

Тому я вирішив, що буду жартувати про те, наскільки я чудовий і гарний. Я виявив, що людям подобається, коли вони сміються зі мною про щось приємне та позитивне. Суспільство не вважає, що я ідеал краси, але я все одно буду стверджувати, що я дивовижний.

Кожне селфі, яке я викладаю в Instagram, супроводжує підпис на кшталт: "Ще один красивий день!" або "Чи витримаєте ви стільки краси?" Я більше не займаюся самокритикою.

Коли я озираюся на деякі свої найбільші досягнення, я мушу визнати, що їх могло не бути, якби я був просто середньостатистичним хлопцем, а не таким надзвичайним коротуном.

Записала Елейн Чонг

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