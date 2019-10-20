Ігрова залежність заважає мені мати романтичні стосунки

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"Я можу грати скільки завгодно, від 6 до 14 годин щодня".

"Це пріоритет мого життя - я прокидаюся з думкою про це і лягаю спати з думкою про це", - розповів 28-річний Джеймс Вісневський у програмі Newsbeat ВВС Radio 1.

Він каже, що геймерство повністю його поглинає і заважає мати серйозні романтичні стосунки.

"Я не хочу стосунків. Хіба що із кимось, хто захоче увесь час сидіти і грати зі мною у відеоігри".

Джеймс, який мешкає у місті Пембрук в Уельсі, каже, що йому важко приділяти увагу потенційним партнерам, оскільки він постійно думає про те, щоб піти додому та грати у відеогру.

Він усвідомлює, що проводить "нездорову кількість часу в інтернеті, приклеєним до моніторів" і може мати залежність.

"Я ніколи не намагався із цим боротися, бо завдяки цьому я почуваюся добре", - каже він.

У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно визнала "ігровий розлад" психічним захворюванням.

ВООЗ визначає його як проблемну чи компульсивну поведінку, коли користувач надає перевагу іграм серед усіх інших видів діяльності, попри негативні наслідки, які це може мати для їхнього здоров'я та життя.

Копирайт изображения James Wisniewski Image caption Джеймс каже, що ситуація у грі впливає на його настрій

Джеймс каже, що геймерство впливає на його настрій.

"Коли ти вкладаєш стільки часу й відданості у якусь справу - це дуже сильно впливає на твій настрій", - каже чоловік.

Коли він перемагає, то відчуває справжнє піднесення, але коли удача від нього відвертається, то одразу ж псується і настрій.

"Днями я грав зі своїми товаришами, і жахливо розлютився - я жбурнув геймпад через усю кімнату і зламав зарядний пристрій".

Ціною здоров'я

Джеймс каже, що геймерство впливає і на його фізичний стан, але саме очікування "дивовижної миті" перемоги змушує його грати - навіть коли він виснажений.

"Я починаю грати о 6:30 вечора і продовжую до 1 ночі, - каже він. - Через це я мало сплю".

На роботі Джеймс постійно перебуває за кермом, а коли повертається додому, то сідає грати - тобто він постійно сидить.

Він каже, що його спина буквально розламується, і через це йому боляче рухатись.

Джеймс каже, що важливо допомагати таким людям як він, чиє соціальне життя постраждало внаслідок їхньої ігрової залежності, досягти "здорового збалансованого життя".

Він усвідомлює, що для того, аби змінити свої ігрові звички, йому знадобиться багато сили волі.

Ось чому він вважає, що відкриття у рамках Британської служби охорони здоров'я першої клініки для залежних від азартних ігор - це рух у правильному напрямку.

"Я думаю, що це величезний крок уперед у допомозі підліткам та людям з ігровою залежністю", - каже Джеймс.

Більше зусиль

Як залежний геймер, Джеймс також вважає, що компанії могли б докладати більше зусиль, щоб допомогти геймерам змінити свої звички.

За даними Ukie, Асоціації інтерактивних розваг Великої Британії, станом на червень 2018 року в країні існувала 2261 активна ігрова компанія.

Прессекретар компанії Ukie розповів ВВС Newsbeat, що вони підтримують "безпечні та розумні ігрові практики - заохочують робити регулярні перерви, пропонують надійний батьківський контроль для обмеження ігрового часу та рекомендують ігри як частину збалансованого способу життя - для забезпечення здорового підходу до гри".

"Мільйони людей у ​​Британії щодня грають у відеоігри без шкоди для здоров'я. А індустрія відеоігор дуже серйозно ставиться до здоров'я та добробуту усіх гравців, особливо дітей", - каже речник.

Він також додав, що вони заохочують гравців за необхідності звертатися по допомогу - як всередині ігрової спільноти, так і поза нею.

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