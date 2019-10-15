"Не плач, куплю я твій шампунь". Соцмережі про перемогу України над збірною Роналду

Копирайт изображения Асоціація футболу України

Збірна Україна достроково гарантувала собі вихід на Євро-2020, перегравши у Києві чинних чемпіонів Європи португальців з рахунком 2:1. Соцмережі - в захваті.

Можливо, найбільше перемозі підопічних Андрія Шевченка радів звільнений політв'язень Володимир Балух, який повернувся до України в рамках обміну полоненими із Росією.

Ось як він святкував перемогу української збірної одразу після завершення поєдинку:

Інші українські вболівальники не стримували емоцій у соцмережах.

"Шалена збірна! Шалена переможна серія триває! Україна 2:1 Португалія!!! З виходом на Євро-2020 жовто-блакитні! Дяка команді! Дяка Шеві і тренерському штабу!", - пише Віталій Безгін.

Хтось звертає увагу на тренерські здібності Андрія Шевченка…

… інші - на те, що в перемогу України до останнього не вірили букмекери - навіть, коли до кінця матчу лишалися лічені хвилини.

Але найбільша популярність - як завжди, за жартами.

Поки Антон Ходза заспокоює лідера португальської збірної Кріштіану Роналду і обіцяє купити шампунь, який той рекламує...

... чимало користувачів не забувають провести паралелі з політикою.

"Україна - Португалія 2:1. Нам достатньо було зійтись десь посередині. В Португалії сильна збірна, чемпіони Європи - очевидно, що ми не зможемо перемогти. Треба було просто припинити бити по воротах. Задумайтесь: яку картинку ми створили для португальських ЗМІ?", - пише Роман Шрайк.

"Треба було відвести всіх українських футболістів від центру поля і зачекати, коли збірна Португалії припинить бити по наших воротах", - додає паблік "Баба і кіт".

Автори іншого пабліку - "Мемна пропаганда" - жартують, що перемога збірної - це і є безсумнівний доказ змін у державі при Зеленському.

Але Михайло Ткач нагадує: ця перемога була закладена ще за президентства Петра Порошенка.

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