"Не плач, куплю я твій шампунь". Соцмережі про перемогу України над збірною Роналду
Збірна Україна достроково гарантувала собі вихід на Євро-2020, перегравши у Києві чинних чемпіонів Європи португальців з рахунком 2:1. Соцмережі - в захваті.
Можливо, найбільше перемозі підопічних Андрія Шевченка радів звільнений політв'язень Володимир Балух, який повернувся до України в рамках обміну полоненими із Росією.
Ось як він святкував перемогу української збірної одразу після завершення поєдинку:
Інші українські вболівальники не стримували емоцій у соцмережах.
"Шалена збірна! Шалена переможна серія триває! Україна 2:1 Португалія!!! З виходом на Євро-2020 жовто-блакитні! Дяка команді! Дяка Шеві і тренерському штабу!", - пише Віталій Безгін.
Хтось звертає увагу на тренерські здібності Андрія Шевченка…
… інші - на те, що в перемогу України до останнього не вірили букмекери - навіть, коли до кінця матчу лишалися лічені хвилини.
Але найбільша популярність - як завжди, за жартами.
Поки Антон Ходза заспокоює лідера португальської збірної Кріштіану Роналду і обіцяє купити шампунь, який той рекламує...
... чимало користувачів не забувають провести паралелі з політикою.
"Україна - Португалія 2:1. Нам достатньо було зійтись десь посередині. В Португалії сильна збірна, чемпіони Європи - очевидно, що ми не зможемо перемогти. Треба було просто припинити бити по воротах. Задумайтесь: яку картинку ми створили для португальських ЗМІ?", - пише Роман Шрайк.
"Треба було відвести всіх українських футболістів від центру поля і зачекати, коли збірна Португалії припинить бити по наших воротах", - додає паблік "Баба і кіт".
Автори іншого пабліку - "Мемна пропаганда" - жартують, що перемога збірної - це і є безсумнівний доказ змін у державі при Зеленському.
Але Михайло Ткач нагадує: ця перемога була закладена ще за президентства Петра Порошенка.
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