Як вчителька математики зробила кар'єру у фентезі-футболі

Уявляєте себе наступним Юргеном Клоппом? Думаєте, могли б скласти серйозну конкуренцію Пепу Гвардіолі?

З фентезі-футболом мрія про управління власною футбольною командою може стати реальністю - щоправда, віртуальною.

Фентезі-футбол - це змагання, де ви можете створювати уявні команди з гравців у лізі та набирати очки залежно від справжніх виступів гравців.

Але як це - працювати у фентезі-футболі "в реальному житті"? Ми поговорили з Голлі, яка стала однією з провідних інфлюенсерок у фентезі-футболістів у Британії.

29-річна вчителька математики з Беверлі, яка керує Спільнотою фентезі-футболу (FFCOM), почала грати ще тоді, коли ще треба було дзвонити у газети та подавати свою команду для участі у сезоні.

Але тільки тоді, коли Голлі у декретній відпустці почала використовувати соцмережі, вона зрозуміла, що може зробити кар'єру у цій сфері.

"З часом мій рівень зростав, і замість того, щоб шукати порад інших людей, я почала давати поради сама", - сказала вона.

"Я отримала можливість написати кілька статей для різних веб-сайтів, і це змусило мене замислитися: "Що ще я можу зробити?" - згадує жінка.

Голлі зізнається, що не була впевнена в тому, щоб вийти на такий насичений ринок, але родина заохочувала її спробувати створити бізнес у цій сфері.

"Спонтанно у мене виникла ідея: замість того, щоб писати статті з порадами на власному веб-сайті, я могла б зібрати разом поради інших людей і створити інструмент для навігації у наявному контенті", - пояснює вона.

"А власний веб-сайт дає мені додаткову можливість давати поради", - каже Голлі.

Зараз у неї є серія каналів у соціальних мережах, а сама вона - частий гість програми Fantasy Premier League Show каналу Sky Sport, яке транслюють в усьому світі на каналі Прем'єр-ліги.

Image caption Голлі - вчителька математики, молода мама та інфлюенсерка фентезі-футболу

Холлі, яка має ступінь з математики, каже, що завжди хотіла застосовувати знання зі свого предмету в реальному житті.

"Я завжди любила математику та статистику, вміла вивчати історичні дані, інтерпретувати їх, вивчаючи шанси та прогнози", - розповідає вона.

Але вона наголошує, що фентезі-футбол - це все ж таки гра удачі.

"Є люди, які розробляють алгоритми, які щотижня створюють команди, враховуючи ймовірності того, що може статися, але це реальне життя, і ви не можете розраховувати на прогнози", - каже Голлі.

"У цьому сезоні впровадили технологію VAR (система відеодопомоги арбітрам - Ред.) у Прем'єр-лізі, були травми, ігри скасовували через сніг. Аналіз даних може допомогти, але навіть найкращі комп'ютери не зможуть так просто взяти й виграти, адже динаміка гри така різна", - відзначає підприємиця.

Холлі, яка володіє рівнями з математики, англійської літератури та географії, додала:

"Якби, коли я закінчувала університет, мені сказали, що основним джерелом мого доходу буде журналістика та написання текстів, після отримання ступеня з математики, коли протягом трьох років я взагалі майже нічого не писала, я, мабуть, не повірила б у це", - зізнається Голлі.

Image caption Якби ми створювали команду з фентезі-футболу...

Вона сподівається, що до фентезі-футболу буде долучатися більше жінок, і каже, що їй допомогло зростання популярності та висвітлення жіночих ігор.

При цьому додає, що наявність більшої кількості жінок у спорті - чи то спортсменок, чи аналітиків чи арбітрів - руйнує стереотипи і дає їй ті можливості, яких вона, можливо, не мала б раніше.

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