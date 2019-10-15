Копирайт изображения Iwasaki Shoten Image caption Курусу Йосіо зобразив Ясуке в дитячій книжці таким

Майже 500 років тому високий темношкірий африканець приїхав до Японії і став першим іноземцем, якому вдалося стати самураєм. Сьогодні Голлівуд знімає про нього аж два фільми.

Темношкірому самураєві Ясуке випала честь обезголовити свого колишнього полководця - це вважалося дуже престижним в Японії наприкінці Середньовіччя. Але як воїн з африканським корінням взагалі опинився в Східній Азії?

Отже, чоловік, який увійшов в історію як Ясуке, був воїном, який отримав звання самурая від Оди Нобунаги - могутнього японського феодала XVI століття. Нобунага був першим з трьох полководців-даймьо, які поставили собі за мету об'єднати Японію.

За словами історика Лоуренса Вінклера, прибуття воїна в тодішню японську столицю Кіото в 1579 році викликало такий фурор, що люди лізли один на одного, щоб побачити його, а деякі навіть загинули в тисняві.

Вже наступного року Ясуке увійшов до вищого ешелону військової еліти. Він вивчився вільно говорити японською і перебував поруч з Нобунагою в бою.

"Його зріст був 6 сяку 2 суна (188 см)... він був чорним, а його шкіра була як вугілля", - описав його самурай Мацудара Етада у своєму щоденнику в 1579 році.

Середній зріст японця навіть до 1900 року становив 157 см, тому у XVI столітті Ясуке здавався велетнем.

Становлення воїна

Свідчень про дату або країну народження Ясуке немає.

Більшість істориків говорять, що він прибув до Японії з території сучасного Мозамбіку. Але деякі дослідники відстоюють інші гіпотези. Наприклад, що він міг народитися в Ефіопії або на території Нігерії.

Однак відомо, що Ясуке приїхав разом з італійським єзуїтом Алессандро Валіньяно під час місіонерської подорожі. І відомості про життя воїна відносяться лише до періоду між 1579 і 1582 роками.

Деякі кажуть, що він був рабом, але це практично неможливо підтвердити.

Документалісти Флойд Вебб і Дебора де Сну, що працюють над фільмом про життя Ясуке, вважають, що припущення про його рабство мають виключно спекулятивний характер.

"Без попереднього військового досвіду Ясуке не зміг би за рік стати самураєм", - говорить де Сну.

Самураї починали своє навчання в ранньому дитинстві.

Дружба з даймьо

За словами творців фільму, Ясуке зустрів Оду Нобунагу незабаром після прибуття в Японію.

Академік Томас Локі вважає, що африканець вже непогано говорив японською на момент прибуття і відразу порозумівся з даймьо, оскільки був талановитим співрозмовником.

На думку пана Локі, Ясуке розважав Нобунагу розповідями про Африку і Індію, де темношкірий воїн мандрував перед приїздом на Японські острови.

Флойд Вебб вважає, що володіння японською мовою надало Ясуке колосальну перевагу. "На відміну від єзуїтів йому не треба було дбати про релігію і душу Японії", - додає кінематографіст.

За деякими даними, Ода Нобунага доручив своєму племіннику дати Ясуке гроші під час першої їхньої зустрічі.

Копирайт изображения Iwasaki Shoten Image caption Ясуке і Ода Нобунага билися пліч-о-пліч (ілюстрація Курусу Йосіо)

Письменник Серж Білє був настільки заінтригований неординарною історією, що написав книгу про воїна.

"Це частина таємниці, яка оточує цього персонажа. Саме тому він зачаровує мене", - сказав він BBC.

У африканського воїна і японського даймьо виявилося багато спільного.

Ода Нобунага був великим шанувальником бойових мистецтв і інтенсивно ними займався.

За інформацією Вебба, своїм сучасникам даймьо здавався ексцентриком: він часто одягався в одяг західного стилю, а також намагався проводити час, спілкуючись з розумними і високодисциплінованими людьми.

"Ясуке був воїном за духом", - говорить документаліст. Він розумів культурний код Японії і любив танцювати і декламувати утензі - форму епічних творів на суахілі. Тому деякі історики вважають, що Ясуке міг народитися на території сучасного Мозамбіку. На суахілі як і раніше говорять на півночі цієї країни.

А Ода Нобунага був покровителем мистецтв і любителем жанру музичної драми "но" - класичної форми японського мистецтва.

Феодал вважав темношкірого воїна частиною своєї родини - африканець був серед дуже небагатьох, кому дозволялося з ним обідати.

"Нобунага високо цінував силу і авторитет Ясуке, кажучи, що той сильний, як десять чоловіків", - говорить Дебора де Сну.

Легенда живе своїм життям

Коли Нобунага надав Ясуке звання самурая, це було нечуваним: жоден чужинець не міг розраховувати на таку почесть.

Пізніше й інші іноземці стали отримувати самурайський титул.

Ставши першим самураєм іноземного походження, Ясуке брав участь у важливих битвах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Історія Ясуке з молодих років вражала французько-івуарійського письменника Сержа Білє

Африканець був поруч з даймьо тієї фатальної ночі, коли один з соратників Нобунаги - Акеті Міцухіде - повстав проти нього і підпалив палац, спіймавши феодала в пастку в одній з кімнат.

Збирач японських земель наклав на себе руки, вчинивши ритуальне самогубство сеппуку.

Історик Томас Локі вважає, що перед суїцидом полководець попросив Ясуке обезголовити його і віднести голову та меч своєму синові, що було знаком великої довіри.

Відомості про життя Ясуке обриваються того ж 1582 року майже відразу після загибелі Нобунаги. Можливо, вигнаний бунтівними полководцями африканець повернувся назад в місію єзуїтів в Кіото.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одо Нобунага на час своєї смерті зміг об'єднати приблизно половину території сучасної Японії

Хоча його подальша доля залишається таємницею Ясуке живе в уяві багатьох японців, які виросли на дитячій книжці "Куро-суке" ( "куро" - японською "чорний"), яку написали Курусу Йосіо і Гендзіро Мінода.

Відзначена багатьма нагородами книга закінчується зворушливою сценою: після того як Нобунага вбиває себе, Куро-суке везуть в храм, де він згадує про своїх батьків в Африці і плаче.

У травні онлайн-ресурс Variety повідомив, що актор з "Чорної Пантери" Чедвік Боузман збирається зіграти Ясуке в художньому фільмі.

Це буде другий голлівудський фільм про життя темношкірого самурая: у 2017 році про плани зняти фільм оголосила голлівудська студія Lionsgate.

Через кілька сотень років після своєї раптової появи в історії Японії чорношкірий самурай Ясуке продовжує надихати людей.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш TelegramабоViber!