Чого Коломойський хоче від України за Приват і як змінювалися ці вимоги

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17 жовтня у Господарському суді Києва мають відбутися дебати в рамках судової справи про визнання недійною угоди купівлі-продажу ПриватБанку.

Оскільки з певного часу судовий процес відбувається незвично швидко, як для української судової системи, його учасники не виключають, що завершення дебатів та ухвалення рішення можуть бути так само швидкими.

Попри те, що рішення, очевидно, може бути оскаржене, його зміст дасть відповідь на запитання, чи наблизився один із головних ексакціонерів банку, Ігор Коломойський, до заявленої ним же мети - отримати компенсацію за активи, буцімто втрачені через перехід банку у власність держави.

До, під час і після виборів

Хоча формально у грудні 2016 колишні власники ПриватБанку просили уряд про націоналізацію банку, майже одразу після цього вони стали оскаржувати це рішення в судах. А наприкінці зими цього року Ігор Коломойський прямо озвучив бажання отримати компенсацію за ПриватБанк.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Олігарх розповів ВВС про "Приватбанк", Зеленського і Порошенка

Під час президентських виборів націоналізація ПриватБанку стала однією з найбільших претензій пана Коломойського до президента Порошенка та його оточення.

В інтерв'ю ВВС наприкінці лютого 2019 року Ігор Коломойський назвав "одним великим фейком" звинувачення на адресу ексвласників банку у тому, що вони вивели з нього 5,5 млрд доларів, як про це заявляло керівництво Нацбанку після розслідування компанії Kroll.

Тоді ж ВВС напряму запитала у пана Коломойського, чи можуть президентські вибори та боротьба з Порошенком бути шансом помститись за ПриватБанк?

Ігор Коломойський заперечив це, наполігши, що помста тут ні до чого.

На питання, чи сподівається бізнесмен у разі програшу Порошенка повернути ПриватБанк, пан Коломойський відповів, що очікує на правову оцінку та компенсацію:

"Для нас дуже важливі декілька аспектів цієї історії. Перший - це очистити своє ім'я, другий - покарати винних, а третій - отримати компенсацію у тому чи іншому вигляді".

Це інтерв'ю Ігор Коломойський дав ВВС в Ізраїлі, де жив після переїзду зі Швейцарії.

Між першим і другим туром президентських виборів - у квітні - в інтерв'ю "Економічній правді" Ігор Коломойський назвав бажану суму компенсації - 2 млрд доларів. При цьому він зауважив, що повертати сам ПриватБанк він не збирається:

"Мені не потрібен ПриватБанк. Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань".

"Поки буде Порошенко, ніякого справедливого суду в країні не буде. І не тільки з мого питання. Я нікуди не поспішаю. Для мене це не питання життя і смерті. Питання не в грошах, а в принципі", - заявив Ігор Коломойський.

Проте між двома турами виборів українські суди винесли три важливі рішення щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію. ПриватБанк та НБУ оскаржили це рішення.

На початку травня 2019 в інтерв'ю Bihus.Info Ігор Коломойський дає державі вибір - або компенсація, або повернення банку:

"Це нехай держава вирішує: або поверніть те, що ви забрали, або дайте компенсацію і залиште це собі".

У середині травня - після перемоги на виборах Володимира Зеленського - Ігор Коломойський повернувся в Україну, де не був від літа 2017 року.

Чергова порція заяв щодо ПриватБанку пролунала вже у вересні.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption На зустрічі, окрім президента Зеленського та Ігоря Коломойського, були прем'єр, міністр енергетики, помічник президента Шефір та головой його офісу Андрій Богдан, який був адвокатом Коломойського

10 вересня ввечері Офіс президента Зеленського повідомив про його зустріч з Ігорем Коломойським.

Президент та інші учасники зустрічі заявили, що говорили лише про енергетику та "питання ведення бізнесу в Україні".

Проте вже за кілька днів, під час форуму YES, на який він прийшов вперше за 15 років існування форуму, Ігор Коломойський довго спілкується із журналістами. Він розповідає не лише про те, як він поборов алергію на амброзію, яка раніше, буцімто, заважала йому перебувати в Україні, або ж про добрі стосунки з організатором форуму Віктором Пінчуком, із яким він запекло судився у Лондоні, домовившись, врешті, про мирову угоду, але й про Приват.

Image caption У вересні Ігор Коломойський заявив про можливість "мирової угоди" щодо ПриватБанку

Саме тоді чи не вперше термін "мирова угода" лунає щодо ПриватБанку, - мовляв, вона потрібна, щоб запобігти нестабільності фінансової системи країни, адже Приват і далі залишається найбільшим банком держави.

"Ми продекларували, що не хочемо катаклізмів, а хочемо просто правової оцінки і після цього — мирової угоди, виходу з цієї ситуації. Нам не потрібен банк за будь-яку ціну", - заявив пан Коломойський.

Він також заявив, що вважає нинішній момент хорошим "вікном можливостей", аби укласти таку мирову угоду.

При цьому, за словами Коломойського, це ПриватБанк має шукати шляхи для залагодження судових суперечок із колишніми акціонерами:

"Я ні про що не збираюся домовлятися з ПриватБанком. Я позивач, а вони відповідачі. Нехай вони зі мною домовляються, щоб я він них відчепився".

Що говорять інші?

За кілька днів після тривалого спілкування пана Коломойського з журналістами на форумі YES, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю Financial Times, що влада шукає компроміс у справі ПриватБанку із колишніми власниками, додавши, що від початку цим питанням опікуються президент Зеленський та голова його адміністрації Андрій Богдан.

Проте згодом Гончарук так уточнив те, що говорив FT:

"Жодних перемовин Уряд ні з ким не веде. Уряд уважно вивчає ситуацію навколо Приват Банку (в тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). Більше того, журналістам FT я наголошував, що не настільки глибоко знаю юридичні деталі цієї справи, щоб її коментувати по суті", - написав прем'єр у Facebook.

Він додав, що упевнений - "буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами".

Саме в цей час у Києві розпочала працювати перша після зміни влади місія МВФ, від якої уряд сподівався отримати згоду на початок нової програми співпраці. Раніше МВФ та інші міжнародні партнери України неодноразово заявляли про підтримку націоналізації ПриватБанку і того, як її здійснили НБУ та уряд.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Офіційну заяву про націоналізацію ПриватБанку у грудні 2016 робили міністр фінансів Олександр Данилюк та голова НБУ Валерія Гонтарева

Експерти місії МВФ перебували в Києві у той час, як стався останній із низки інцидентів, пов'язаних із Валерією Гонтаревою, яка очолювала Національний банк під час націоналізації Привату. Спочатку у Києві спалили авто її невістки, а потім спалили її заміський будинок.

Сама ексголова НБУ в інтерв'ю ВВС заявляла, що повернення Привату колишнім власникам може загрожувати фінансовій стабільності країни:

"Якщо таке станеться і націоналізація буде визнана незаконною, тоді настає реституція. Що таке реституція? Це коли банк віддається колишнім власникам, а держава, яка внесла 155 мільярдів, забирає назад свій капітал. Що відбувається цього дня? 155 мільярдів - це актив цього банку, це навіть не капітал. В цьому банку не було нічого, коли його націоналізували. Так от, держава забере 155 мільярдів гривень, цього дня Нацбанк визнає цей банк неплатоспроможним".

Інша ключова особа історії з ПриватБанком - Олександр Данилюк, який на момент націоналізації банку очолював Міністерство фінансів, а за президента Зеленського став секретарем РНБО, серед причин своєї відставки з цієї посади назвав саме ситуацію із Приватом, заявивши, що рішення про незаконність націоналізації банку стане "червоним світлом" для співпраці Києва з МВФ.

"Сподіваюсь, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних рішень в процесі ПриватБанку. Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні", - заявив він в інтерв'ю ВВС.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чи треба вгамувати Коломойського? Зеленський відповів BBC

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ВВС, заявив, що Ігор Коломойський знає його позицію щодо Привату:

"Він знає мою позицію. Вона державна. Я буду захищати Україну, захищати державу. Ось і все".

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