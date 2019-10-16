Двобій лисиці з гризуном: переможці фотоконкурсу дикої природи

Джонатан Амос Науковий кореспондент BBC
  • 16 жовтня 2019
Grand Prize Winner Копирайт изображения Yongqing Bao

Здається, що для цьогофото можна оголошувати конкурс на найкумеднішу назву, але те, що відбувається на зробленому у китайських Килійських горах знімку, насправді геть не смішно.

Лисиця заскочила зненацька бабака, і ось-ось розпочнеться бійка, в результаті якої гризун загине. Не допоможе навіть втручання матері бабака.

"Це природа", - каже Йонгкін Бао, чий вражаючий знімок приніс йому головний приз конкурса "Найкращий фотограф дикої природи" (Wildlife Photographer of the Year).

Коли фотографуєш дику природу, звикаєш бути терплячим, і Йонгкіну довелося провести у альпійських луках кілька годин, перш нід упіймати такий кадр.

Лисиця лежала нерухомо, сподіваючись зазскочити бабака зненацька - і їй це вдалося. Окрім переможного знімка, на камері Йонгкіна також лишилось фото, де лисиця тримає у роті голову молодого гризуна.

Голова журі Роз Кідман Кокс сказала у коментарі ВВС: "На конкурс WPY подають такі фото, що зображують поведінку тварин, яких не побачиш більше ніде. Найкращі фотографи світу, що знімають поведінку тварин, завжди беруть у ньому участь, і я мушу сказати, що цей знімок є одним з найкращих, які я коли-небудь бачила".

Цьогорічний головний призер серед юніорів (11-14 років) - Крус Ердман з нічним підводним знімком рифової каракатиці, зробленим у Індонезії.

Squid Копирайт изображения Cruz Erdmann
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Конкурс WPY є одним з найпрестижніших змагань такого типу у світовій фотографії.

Його започаткували у 1964 році, і наразі конкурс організовує Лондонський природничий музей.

Пропонуємо вам подивитись роботи переможців у інших категоріях.

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Земля орла, Одун Рікарден, Норвегія

Land of the eagle by Audun Rikardsen Копирайт изображения Audun Rikardsen
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Переможець у категорії"Поведінка: Птахи". Щоб зробити цей кадр, Одуну знадобилося три роки. Він обережно розмістив стару гілку дерева там, куди прилітають беркути. Щойно птах сідає, спрацьовують камера та спалах.

Одун згадував: "Вони так звикли до спалаху, що це, здається, їх зовсім не турбувало. Я думаю, їм подобалося фотографуватися". Те саме можна сказати й про круків, але це не зовсім той кадр, на який розраховує норвезький фотограф.

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Скупчення, Штефан Крістман, Німеччина

The huddle by Stefan Christmann Копирайт изображения Stefan Christmann
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Переможець у категорії "Портфоліо". Понад 5 тисяч імператорських пінгвінів зібралися разом, щоб протистояти вітру та зимовому холоду на шельфовому льодовику Екстрьом у Східній Антарктиді. Це самці, що висиджують яйця. Самки вирушили в море за їжею.

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Щуряча компанія, Чарлі Гамільтон Джеймс, Велика Британія

The rat pack by Charlie Hamilton James Копирайт изображения Charlie Hamilton-James
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Переможець у категорії "Дика природа міста". Чарлі фотографував щурів світу для National Geographic. Цю компанію він знайшов у районі Волл-стріт на Мангеттені, Нью-Йорк.

Гризуни жили під решіткою, яка оточувала клумбу довкола дерева. Вночі вони бігли до смітників біля готелю, щоб знайти собі їжі. Чарлі встановив свою камеру і керував нею за допомогою дистанційниого пускового механізму з відстані кількох метрів.

"Під решіткою жили близько 30 щурів. За три дні вони так до мене звикли, що один з них під ходив і стояв у мене на нозі", - розповів Чарлі.

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Архітектурний легіон, Деніел Кронауер, США

The architectural army by Daniel Kronauer Копирайт изображения Daniel Kronauer
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Переможець у категорії"Поведінка: Безхребетні". Ці мурахи-легіонери у Коста-Риці не будують гнізда у землі чи в старому дереві.

Натомість вони конструюють їх із власних тіл, звисаючи з гілок у переплетених ланцюгах. Всередині є проходи і кімнати, де вони захищають свою королеву і вигодовують потомство.

"Майже щодня вони розбирають цю структуру; вона просто тане, і вони переносять личинок через тропічний ліс, облаштовуючи новий бівуак, наприклад, на відстані 150 м, - розповідає Деніел. - Це красиво. Мені здалося, що це гніздо схоже на корону або собор".

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Сніговий покрив, Макс Во, США

Snow exposure by Max Waugh Копирайт изображения Max Waugh
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Переможець укатегоріїорно-біле". Жоден конкурс WPY не можна уявити без чорно-білого зображення. Цей знімок бізона автор зробив у Єллоустонському національному парку. Тварина намагається знайти заховану під снігом траву й осоку і розчищає його своєю головою.

"Я й раніше любив гратися із довгою витримкою, - каже Макс. - Я думаю, що цей знімок такий гарний зокрема й через розмитий сніг. Я просто чекав, поки бізон підніме голову, і зробив кілька кадрів".

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Кочівники на засніженому плато, Шеньчжень Фан, Китай

Snow-plateau nomads by Shangzhen Fan Копирайт изображения Shangzhen Fan

Переможець у категорії "Тварини у природному середовищі". Невелике стадо самців оронго перетинає засніжений схил у пустелі Кумукулі, в китайському Національному природному заповідник Алтун-Шань. Ці антилопи живуть на висоті до 5500 м, де температура може опускатися до -40С.

"Вони люблять знаходити латки голого піску, тому що там тепліше", - каже Шенчжень. Фотограф зробив цей знімок із кілометрової відстані.

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