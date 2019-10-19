Як уникнути застуди - і чи варто це робити взагалі

І знову наближається "та сама" пора року.

Цілком ймовірно, що скоро ми всі чутимемо симфонію сякань і чхань, яка подекуди перериватиметься фразами на кшталт "зараз точно ходить якийсь вірус".

І справді, здається, що осінньо-зимовий період дійсно іде пліч-о-пліч із сопливими носами. За даними Public Health England, у період з листопада по лютий кількість випадків захворювання на грип, з якими стикаються лікарі загальної практики, вища, ніж у будь-який інший період року.

Доктор Саймон Боверс пояснює, що хвороби поширюються не виключно у цю пору року: "Завжди навколо щось ходить... тому що у повітрі постійно є мікроби".

Доктор Боверс каже, що насправді досить дивно, що застуда найпоширеніша саме взимку.

"Це дивно, адже теоретично холодна погода мала б відлякувати бактерії, тому що вони активні за кімнатної температури".

Тож якщо мікроби циркулюють постійно, а холодна погода мала б відлякувати бактерії, то чому люди взимку хворіють частіше? Щодо цього існує низка різних теорій. Одна з них полягає в тому, що взимку проводимо більше часу в приміщеннях у тісному контакті з іншими людьми.

Перебування у приміщенні з іншими людьми допомагає поширенню мікробів

"Популяції мікроорганізмів еволюціонують таким чином, щоб використовувати найкращі можливості для свого розвитку, зокрема скупчення людей у приміщеннях, коли надворі кепська погода", - каже д-р Боуерс.

Ще одна хвороба, яка поширюється, коли люди проводять багато часу разом - це вітряна віспа: "Люди скажуть: "зараз епідемія вітряної віспи", але цей вірус який існує у суспільстві весь час, і ми просто бачимо сплески первинної інфекції у дітей, коли діти ходять до школи і починають спілкуватися, тому це не обов'язково сезонно".

Зменшення активності знижує імунітет

"Ми, як правило, взимку менш активні, і тому наша імунна система також страждає", - каже доктор Боверс.

Численні дослідження показали, що фізичні вправи допомагають імунній системі - наприклад, дослідження 2018 року Кінгс-коледжу в Лондоні, яке виявило, що імунітет літніх людей перестає знижуватись, якщо вони роблять фізичні вправи.

Будь ласка, мийте руки

Деякі неприємні хвороби, через які доводиться багато часу проводити в туалеті, мають обмежену локалізацію через те, як вони розповсюджуються: "Вони передаються фекально-оральним шляхом, через людей, які належним чином не миють руки, коли змивають воду в унітазі й торкаються дверей у туалеті. Це означає, що будь-які сплахи таких захворювань узимку є суто випадковими.

Контакти з мікробами покращують імунітет

Д-р Боверс вважає, що навряд чи ми зможемо повністю уникнути більшості захворювань.

Він каже, що найважливіше, що можна зробити для дітей - це вакцінувати їх проти інфекційних захворювань, щоб запобігти найбільш смертельним із них.

"Але також важливо, щоб ми не ховалися від застуди та грипу, оскільки наші імунні системи повинні контактувати з ними, щоб знати, як боротися із ними в майбутньому.

На його думку, звичайна застуда чи нежить - не привід сидіти вдома та уникати контактів. Імунна система людини має звикати до мікробів, які є навколо нас, каже він.

Цей метод, безумовно, спрацював для самого доктора Боверса, який майже ніколи не хворіє на застуду: "Я розвинув досить міцний імунітет, бо постійно контактую з мікробами, працюючи лікарем".

Може здатися дивним, але якщо ви хочете уникнути зимових застуд, лікар радить кілька разів захворіти - таким чином ваша імунна система знатиме, з чим має справу, коли мікроби спробують здолати вас наступного разу.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!