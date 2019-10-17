РПЦ частково розірве спілкування з Грецькою церквою через Україну. Що це значить

Копирайт изображения https://foto.patriarchia.ru Image caption Патріарх Кирило

Позачерговий синод Російської православної церкви ухвалив рішення не розривати спілкування з усією Церквою Еллади через її рішення про визнання автокефальної Православної церкви України. Проте розірве стосунки з тими, хто підтримує визнання Православної церкви України, йдеться в заяві РПЦ.

Синод РПЦ вважає, що інформація про остаточне визнання Грецькою церквою ПЦУ не відповідає дійсності.

Натомість, якщо предстоятель Грецької церкви, архієпископ Афін Ієронім почне поминати предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, то патріарх Кирило припинить поминання Ієроніма.

Це не означатиме повне припинення церковного спілкування, адже РПЦ продовжить спілкуватись з тими представниками Церкви Еллади, які не підтримують рішення Константинополя та Афін щодо України.

РПЦ припинить молитовне та євхаристичне спілкування з тими архієреями Церкви Еллади, які "вступили чи вступять" в таке спілкування з "представниками українських неканонічних розкольницьких груп".

Російська церква не буде благословляти паломницькі поїздки у ті грецькі єпархії, очільники яких визнаватимуть ПЦУ.

Рішення повністю припинити євхаристійне (церковне) спілкування означало б, що віряни РПЦ не могли б причащатися в усіх храмах Грецької церкви, а священники та ієрархи не могли б здійснювати спільних богослужінь.

15 жовтня 2018 року Російська православна церква розірвала церковне спілкування з Константинопольським патріархатом через рішення Вселенського патріарха щодо автокефалії української церкви.

Кирило Говорун,архімандрит, ексголова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, працював у структурах РПЦ. Зараз є професором університету Лойола-Мерімаунт у США:

Рішення Священного Синоду РПЦ свідчить насамперед про те, що глобального розколу у світовому Православ'ї вже точно не буде. Буде точкове і тимчасове переривання стосунків з окремими архієреями в інших Церквах, але в цьому немає великого сенсу.

Справа в тім, що Помісні Церкви спілкуються між собою через предстоятелів, і звичайних архієереїв це не зачіпає. Так, у рішенні зазначено, що з моменту, коли Предстоятель Елладської Церкви почне поминати Предстоятеля Української Церкви, у Москві його перестануть поминати.

Але в історії Православ'я існувало безліч випадків, коли таке припинення поминання було і воно не призводило до розколів. Більш вагомою є загроза припинити релігійний туризм в окремі єпархії Елладської Церкви, що виглядає як економічний тиск на них.

Можливо, справді, потік паломників з Росії зменшиться, але навряд припиниться, бо контролювати туризм в наш час централізовано неможливо - про це свідчить нещодавній досвід російських санкцій проти Туреччини.

Тому я би зробив такий висновок: рішення Синоду РПЦ спрямоване перш за все на збереження обличчя РПЦ і не містить серйозних загроз для процесу визнання ПЦУ іншими Церквами. Ба більше - воно надсилає сигнал цим Церквам, що покарання за їхні кроки у напрямку визнання ПЦУ не буде суворим.

Що вирішила Грецька церква

12 жовтня 2019 року архієрейський собор Грецької православної церкви визнав право Православної церкви України на автокефалію.

Зібрання усіх архієреїв Елладської церкви підтвердило рішення свого ж синоду від 28 серпня, що Вселенський патріарх має право проголошувати автокефалію помісних церков. Тоді ж синод вказав на право архієпископа Афінського вирішувати питання, пов'язані з визнанням нової автокефальної церкви в Україні.

12 жовтня предстоятель Грецької церкви, архієпископ Афін Ієронім зробив доповідь з українського питання.

"Тому пропоную, щоб наша Церква визнала автокефалію Православну церкву незалежної України", - йшлося у зверненні Ієроніма, яке підтримали більшість єпископів.

Натомість кілька ієрархів пропонували відкласти вирішення українського питання.

Копирайт изображения ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ Image caption Предстоятель Елладської церкви архієпископ Афінський Ієронім II та митрополит Епіфаній 10 червня у Константинополі

13 жовтня Вселенський патріархат офіційно заявив, що Грецька церква визнала ПЦУ.

Для завершення формальної процедури визнання Православної церкви України з боку Грецької церкви архієпископ Ієронім має пом'янути митрополита Епіфанія під час богослужіння.

Очікується, що це станеться вже незабаром під час спільної літургії, яку в Греції проведуть предстоятель Грецької церкви та Вселенський патріарх Варфоломій.

Після цього митрополит Епіфаній має на запрошення Ієроніма відвідати Грецію та провести спільне богослужіння.

Священники та єпископи обох церков зможуть співслужити під час святих літургій, відвідувати храми та налагоджувати інші форми спілкування, зокрема і в освітній сфері.

Позиція РПЦ

РПЦ послідовно заперечує право Вселенського патріарха проголошувати автокефалію помісних церков й не сприйняла створення ПЦУ.

Останню в РПЦ називають "розкольницьким угрупованням" й визнають канонічний статус в Україні тільки УПЦ МП.

Копирайт изображения ECUMENICAL PATRIARCHATE Image caption Предстоятель Грецької церкви Ієронім (ліворуч) та Вселенський патріарх Варфоломій незабаром можуть провести спільну службу, на якій пом'януть предстоятеля ПЦУ Епіфанія

Російська церква до останнього намагалась переконати греків не визнавати ПЦУ.

26 червня предстоятель Елладської православної церкви архієпископ Афін Ієронім зустрівся з керівником відділу зовнішніх справ РПЦ митрополитом Іларіоном. Після зустрічі повідомлялось про обговорення "єдності церкви", але офіційно українське питання не згадувалось.

Експерти вказували, що темою обговорення якраз і було можливе визнання з боку Церкви Еллади ПЦУ.

Після розриву РПЦ зі Вселенським патріархатом жодна інша помісна церква не підтримала рішення Москви. Константинополь також не припинив поминати патріарха Кирила.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!