Борис Джонсон заявив про нову угоду про брекзит

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Британський прем'єр Борис Джонсон оголосив про досягнення нової угоди з ЄС про брекзит. Представники ЄС підтвердили існування угоди.

Угода мають затвердити на саміті ЄС 17-18 жовтня.

Угоду ще мають затвердити у європейському і в британському парламентах.

Однак британський парламент може знову зіпсувати життя своєму прем'єр-міністру: Палата громад, в якій більшість мають опоненти Бориса Джонсона, може не ухвалити новий варіант угоди про вихід з ЄС.

Демократична юніоністська партія заявила, що може не поставити свій підпис під угоду.

Про досягнення угоди Борис Джонсон написав у своєму Twitter: "Ми отримали чудову нову угоду, що повертає нам контроль ".

Але президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що це "справедлива і збалансована угода".

І він, і пан Джонсон закликали свої парламенти підтримати угоду.

На початку року британські депутати вже тричі відкидали проект угоди, про яку домовлялись Брюссель і уряд попереднього британського прем'єра Терези Мей, через пункти про "ірландський бекстоп".

Цей самий пункт може стати для членів Палати громад причиною або приводом до того, щоб проголосувати проти.

Що таке "бекстоп"?

Варіанти перекладу слова backstop в цьому контексті - "запобіжник" або "страховка". Питання "бекстопу" стало для багатьох депутатів палати громад причиною або приводом проголосувати проти запропонованих раніше варіантів угоди.

Мова йде про Ірландію. У 1998 році були підписані "угоди Страсної п'ятниці", які закінчили багаторічний кривавий конфлікт у Північній Ірландії. Йдеться про відсутність кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Політики по обидва боки умовного кордону всерйоз побоюються, що якщо після видходу Британії кордон перестане бути умовним, це знову підірве ситуацію.

У попередних угодах йшлося, що якщо до кінця перехідного періоду сторони не знайдуть прийнятного рішення, то Північна Ірландія може залишитися частиною митного союзу ЄС.

Але це стало б частковим економічним відторгненням складової частини Британії, і це, м'яко кажучи, не подобається ні лондонським політикам, ні юніоністам в самій Північній Ірландії.

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