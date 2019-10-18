Онук Назарбаєва у Лондоні покусав поліцейського. Його засудили умовно
Айсултана Назарбаєва, 28-річного онука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, засудили до умовного терміну за напад на поліцейського в Лондоні. Вирок передбачає випробувальний термін, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.
Назарбаєва визнали винним у тому, що він, перебуваючи під впливом наркотиків, чинив опір поліцейським, вдарив і вкусив одного з них. За версією слідства, на руці офіцера поліції залишився глибокий слід від укусу, а з рани "рясно текла кров".
Вирок передбачає випробувальний термін у 18 місяців. Якщо протягом цього терміну він порушить закон, вирок стане з умовного реальним.
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Крім цього, Назарабаев повинен відбути 140 годин громадських робіт і 20 обов'язкових сесій з продовження лікування від наркотичної залежності, а також виплатити штраф у 1000 фунтів і відшкодувати збиток на 5000 фунтів.
Айсултан Назарбаєв - син старшої дочки експрезидента Казахстану Дариги Назарбаєвої і його опального зятя, нині покійного Рахата Алієва. Він закінчив Королівську військову академію в Сандхерсті і був зарахований до штату головного розвідувального управління міністерства оборони Казахстану. У 2017 році Айсултан працював у федерації футболу Казахстану.
Що сталося?
Згідно з судовими документами, 3 червня цього року Айсултан Назарбаєв влаштував переполох в одному з готелів в центрі Лондона. Він вибігав на балкон і погрожував накласти на себе руки. Адміністрація викликала поліцію.
5 червня схожий інцидент повторився в квартирі по Тавісток-стріт в центрі Лондона. Назарбаєв був на балконі і щось вигукував. Сусіди вважали, що він кричить терористичні гасла і викликали поліцію. За версією захисту, Назарбаєв викрикував слово "Аллах", тому що він просив про допомогу.
У суді показали відеозапис з камери, яка була на поліцейському, які намагалися затримати Назарбаєва.
На записі видно, як поліцейський наказав Назарбаєву лягти на підлогу і не рухатися. Назарбаєв не послухався і рушив у бік поліцейського. Той щонайменше тричі застосував електрошокер.
У якийсь момент Назарбаєв зміг зірвати з себе частину електрошокера, яка подавала заряд, і атакував поліцейського. Цей момент погано видно на камері - зате видно, як з руки офіцера починає капати кров. Потім прибула підмога, і Назарбаєва затримали. У поліцейського залишився шрам. Також йому знадобився час для відновлення впевненості у собі і впевненості у можливості продовження служби.
За звітом поліції, онук казахстанського лідера в цілому намагався чинити опір діям поліцейських протягом 53 хвилин.
Інцидент почався з того, що Назарбаєв проник у квартиру дівчини на ім'я Ксенія Шевельова. Вона стверджує, що не знає Назарбаєва. Судячи з усього, він потрапив до її квартири через балкон - меблі на балконі і всередині квартири пошкоджені, як й інші речі. Вона знайшла в шухляді свого столу паспорт і гаманець Назарбаєва, а в пральній машинці - його речі. Збитки, завдані квартирі і речам дівчини, оцінено у 5 тисяч фунтів. Вона також відчувала страх і проблеми зі сном після інциденту.
Однак поліцейського викликала жінка з іншої квартири, на балкон якої він проник пізніше. Поліцейський прибув на місце один і намагався запобігти проникненню Назарбаєва в квартиру.
У 2007 році Назарбаєву було винесено попередження в Казахстані за бійку в нічному клубі. Крім цих випадків характеристики про нього позитивні.
У звіті з клініки Priory, де Назарбаєв лікувався від наркотичної залежності, йдеться, що онук Назарбаєва виконував приписи лікарів і показав великий прогрес у лікуванні.
Суддя сказав, що взяв до уваги успіхи в лікуванні і вирішив, що подальше лікування краще продовжувати на свободі, ніж у в'язниці. Адвокат Назарбаєва від його імені сказав, що відчув величезне полегшення, почувши вирок. Сам Назарбаєв поки що відмовився говорити з BBC.
Адвокат в інтерв'ю BBC зазначив, що задоволений вироком. І що його підзахисний з моменту затримання пройшов величезний шлях і тепер зовсім інша людина, що стала на шлях виправлення.
Місяці лікування
За даними слідства, Айсултан Назарбаєв вживав кокаїн. Після першого слухання справи суддя відпустив Айсултана під заставу за умови, що той негайно буде відправлений на лікування в приватну клініку.
Наскільки відомо, Назарбаєв у результаті проходив лікування в Priory - відомій клініці для наркозалежних, де за різних часів проходили курси реабілітації музиканти Еммі Вайнхаус і Роббі Вільямс, футболіст Джордж Бест і актор Джонні Депп.
Сам Айсултан Назарбаєв ще 2017 року в своєму Facebook визнавав, що він вживав наркотики після смерті свого батька Рахата Алієва, зятя президента, який втік з Казахстану до Австрії і, за офіційною версією, скоїв самогубство у в'язниці. Тоді Айсултан Назарбаєв говорив, що із залежністю йому допомогли впоратися його дід і Всевишній.
"Люди в чорному"
За даними обвинувачення, спочатку представники Казахстану намагалися зам'яти справу.
За словами обвинувача, в поліцію надійшов дзвінок від "представника казахстанської влади", який намагався вступити в переговори, щоб "не ганьбити сім'ю Назарбаєвих", проте поліцейські "вступати в контакт відмовилися".
Паспорт онука експрезидента Казахстану було вилучено.