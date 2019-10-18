Онук Назарбаєва у Лондоні покусав поліцейського. Його засудили умовно

Копирайт изображения Aisultan Nazarbayev`s Facebook page

Айсултана Назарбаєва, 28-річного онука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, засудили до умовного терміну за напад на поліцейського в Лондоні. Вирок передбачає випробувальний термін, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.

Назарбаєва визнали винним у тому, що він, перебуваючи під впливом наркотиків, чинив опір поліцейським, вдарив і вкусив одного з них. За версією слідства, на руці офіцера поліції залишився глибокий слід від укусу, а з рани "рясно текла кров".

Вирок передбачає випробувальний термін у 18 місяців. Якщо протягом цього терміну він порушить закон, вирок стане з умовного реальним.

Крім цього, Назарабаев повинен відбути 140 годин громадських робіт і 20 обов'язкових сесій з продовження лікування від наркотичної залежності, а також виплатити штраф у 1000 фунтів і відшкодувати збиток на 5000 фунтів.

Айсултан Назарбаєв - син старшої дочки експрезидента Казахстану Дариги Назарбаєвої і його опального зятя, нині покійного Рахата Алієва. Він закінчив Королівську військову академію в Сандхерсті і був зарахований до штату головного розвідувального управління міністерства оборони Казахстану. У 2017 році Айсултан працював у федерації футболу Казахстану.

Що сталося?

Згідно з судовими документами, 3 червня цього року Айсултан Назарбаєв влаштував переполох в одному з готелів в центрі Лондона. Він вибігав на балкон і погрожував накласти на себе руки. Адміністрація викликала поліцію.

5 червня схожий інцидент повторився в квартирі по Тавісток-стріт в центрі Лондона. Назарбаєв був на балконі і щось вигукував. Сусіди вважали, що він кричить терористичні гасла і викликали поліцію. За версією захисту, Назарбаєв викрикував слово "Аллах", тому що він просив про допомогу.

У суді показали відеозапис з камери, яка була на поліцейському, які намагалися затримати Назарбаєва.

На записі видно, як поліцейський наказав Назарбаєву лягти на підлогу і не рухатися. Назарбаєв не послухався і рушив у бік поліцейського. Той щонайменше тричі застосував електрошокер.

У якийсь момент Назарбаєв зміг зірвати з себе частину електрошокера, яка подавала заряд, і атакував поліцейського. Цей момент погано видно на камері - зате видно, як з руки офіцера починає капати кров. Потім прибула підмога, і Назарбаєва затримали. У поліцейського залишився шрам. Також йому знадобився час для відновлення впевненості у собі і впевненості у можливості продовження служби.

За звітом поліції, онук казахстанського лідера в цілому намагався чинити опір діям поліцейських протягом 53 хвилин.

Інцидент почався з того, що Назарбаєв проник у квартиру дівчини на ім'я Ксенія Шевельова. Вона стверджує, що не знає Назарбаєва. Судячи з усього, він потрапив до її квартири через балкон - меблі на балконі і всередині квартири пошкоджені, як й інші речі. Вона знайшла в шухляді свого столу паспорт і гаманець Назарбаєва, а в пральній машинці - його речі. Збитки, завдані квартирі і речам дівчини, оцінено у 5 тисяч фунтів. Вона також відчувала страх і проблеми зі сном після інциденту.

Однак поліцейського викликала жінка з іншої квартири, на балкон якої він проник пізніше. Поліцейський прибув на місце один і намагався запобігти проникненню Назарбаєва в квартиру.

У 2007 році Назарбаєву було винесено попередження в Казахстані за бійку в нічному клубі. Крім цих випадків характеристики про нього позитивні.

У звіті з клініки Priory, де Назарбаєв лікувався від наркотичної залежності, йдеться, що онук Назарбаєва виконував приписи лікарів і показав великий прогрес у лікуванні.

Суддя сказав, що взяв до уваги успіхи в лікуванні і вирішив, що подальше лікування краще продовжувати на свободі, ніж у в'язниці. Адвокат Назарбаєва від його імені сказав, що відчув величезне полегшення, почувши вирок. Сам Назарбаєв поки що відмовився говорити з BBC.

Адвокат в інтерв'ю BBC зазначив, що задоволений вироком. І що його підзахисний з моменту затримання пройшов величезний шлях і тепер зовсім інша людина, що стала на шлях виправлення.

Місяці лікування

Копирайт изображения Anatoli Ustinenko/TASS Image caption Айсултан Назарбаєв (у центрі) говорив, що впоратися з наркозалежністю йому допоміг дід

За даними слідства, Айсултан Назарбаєв вживав кокаїн. Після першого слухання справи суддя відпустив Айсултана під заставу за умови, що той негайно буде відправлений на лікування в приватну клініку.

Наскільки відомо, Назарбаєв у результаті проходив лікування в Priory - відомій клініці для наркозалежних, де за різних часів проходили курси реабілітації музиканти Еммі Вайнхаус і Роббі Вільямс, футболіст Джордж Бест і актор Джонні Депп.

Сам Айсултан Назарбаєв ще 2017 року в своєму Facebook визнавав, що він вживав наркотики після смерті свого батька Рахата Алієва, зятя президента, який втік з Казахстану до Австрії і, за офіційною версією, скоїв самогубство у в'язниці. Тоді Айсултан Назарбаєв говорив, що із залежністю йому допомогли впоратися його дід і Всевишній.

"Люди в чорному"

За даними обвинувачення, спочатку представники Казахстану намагалися зам'яти справу.

За словами обвинувача, в поліцію надійшов дзвінок від "представника казахстанської влади", який намагався вступити в переговори, щоб "не ганьбити сім'ю Назарбаєвих", проте поліцейські "вступати в контакт відмовилися".

Паспорт онука експрезидента Казахстану було вилучено.