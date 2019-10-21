Кінець "Трюдоманії"? Чому вибори в Канаді - це референдум щодо Джастіна Трюдо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джастін Трюдо та його Ліберальна партія тріумфували на виборах 2015 року. Минуло чотири роки, і тепер політичне майбутнє молодого прем'єра під великим питанням

У понеділок, 21 жовтня, в Канаді проходять парламентські вибори, які вже називають "референдумом щодо Джастіна Трюдо".

Канадський прем'єр, який здобув приголомшливу перемогу на виборах 2015 року і став відомим на весь світ своїм емпатичним політичним стилем, цього разу бореться за політичне виживання після низки скандалів.

Чи варто очікувати зміни влади в Канаді і чи може змінитися її політика щодо України внаслідок виборів?

Що зробив Трюдо за чотири роки

Уряд Джастіна Трюдо знаходиться при владі з листопада 2015 року після тріумфальної перемоги на виборах, на яких ліберали перемогли в 11 з 13 провінцій та територій Канади, здобувши більшість в Палаті громад канадського парламенту вперше з 2000 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Завдяки Трюдо ліберали повернулися до влади 2015 року

Останні роки позначилися для Канади економічним зростанням (3% у 2017 році, 1,8% у 2018 році), а безробіття впало з 6,9% у 2015 році до 5,8% у 2018 році. Це найнижчий показник з 1976 року.

Прогрес в економіці та ліберальна міграційна політика привели до збільшення імміграції до країни - в середньому за 2015-2018 роки до Канади прибувало приблизно 300 тисяч іммігрантів на рік, згідно з даними Statistics Canada. На відміну від США, імміграція в Канаді поки що не перетворилася в рушій політичного протистояння.

Уряд планує залучити ще один мільйон іммігрантів протягом наступних трьох років, аргументуючи це тим, що це сприяє економічному зростанню.

Особлива увага приділяється залученню працівників з сектору високих технологій, який є одним з найбільш динамічно зростаючих у країні. В рамках розробленої 2017 року Global Skills Strategy до країни станом на червень 2019 року прибуло 24 тисячі працівників з цього сектору. Бум у секторі інформаційних технологій допоміг країні впоратися з наслідками падіння цін на нафту, яке зачепило канадську економіку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уряд Трюдо запровадив грошову допомогу для дітей з незаможних родин

У галузі соціальної політики у липні 2016 року було запроваджено програму грошової допомоги на дітей Canada Child Benefit, в рамках якої передбачена максимальна допомога у 4 864 долари США на рік на дитину до шести років та 4 100 доларів США на дитину 6-18 років - для незаможних родин.

Уряд Трюдо виконав обіцянки щодо підтримки гендерної рівності - став першим гендерно збалансованим урядом в канадській історії, успішно пропагував більше місць для жінок у керівництві компаній, а також легалізував медичну марихуану.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ще один крок Трюдо, який привернув увагу - легалізація марихуани

Свою емпатичну позицію Джастін Трюдо проявив, прийнявши у розпал сирійської кризи понад 40 тисяч біженців з Сирії (станом на січень 2017 року).

Згодом країна скоротила прийом біженців - з 47 тисяч у 2016 році до 28 тисяч у 2018 році. Окрім того, реагуючи на втечу біженців з США до Канади після приходу до влади Дональда Трампа, 2019 року були запроваджені обмеження для надання притулку тим людям, хто вже подався на статус біженця в кількох країнах, зокрема, і США. Це рішення розкритикували правозахисники.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 11 грудня 2015 року. Канада вітає першу родину сирійських біженців, яка прибула до країни

Хто бореться за владу

Ззовні канадські вибори виглядають як боротьба лідерів кількох політичних партій, які їздять по країні з агітаційними турами та беруть участь у дебатах.

Проте насправді виборча система в Канаді є мажоритарною, і йде боротьба між представниками кількох партій у кожному з 338 округів, від яких обираються депутати до Палати громад - нижньої палати парламенту. Виборам до Сенату - верхньої палати - майже не приділяють увагу, оскільки вона має менше повноважень, а уряд не несе відповідальність перед нею.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Канадський парламент - двопалатний. Проте реальна гостра боротьба йде лише за нижню палату - Палату громад

Аби здобути більшість у Палаті громад канадського парламенту, кожній партії необхідно, аби її кандидати перемогли у 170 округів, отримавши просту більшість голосів. Вибори проходять в один тур, і обраним вважається кандидат, який набрав більше голосів за своїх суперників, навіть якщо ця кількість голосів менша за 50%.

Тобто ця система нагадує вибори за мажоритарними округами в Україні.

За кожною провінцією закріплена певна кількість мандатів у Палаті громад, найбільше мають Онтаріо - 121, Квебек - 78, Британська Колумбія - 42, тому до цих трьох провінцій прикуто найбільше уваги.

Протягом останніх ста років уряди в Канаді очолюють або ліберали, або консерватори (Прогресивно-консервативна партія). Між ними відбувається основне протистояння і на цих виборах.

Чинний 47-річний прем'єр-міністр Джастін Трюдо походить з відомої політичної династії - його батько П'єр Елліот Трюдо - мабуть, найбільш відомий канадський політик за кордоном. У країні під час голосування у програмі "Найвеличніший канадець" 2004 року він отримав третє місце.

Він очолював уряд Канади з невеликою перервою у 1968-1984 роках, закріпив підвалини соціальної політики та політики мультикультуралізму, а також завдав поразки сепаратизму у франкомовному регіоні Канади - Квебеку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Батько Джастіна Трюдо - П'єр Елліот Трюдо - вважається найулюбленішим прем'єром канадців. Власне термін "Трюдоманія" вперше з'явився щодо нього у 1960-і роки

Втім, для канадців реальні справи Джастіна Трюдо на посаді важливіші за його походження, стиль його міжнародної політики чи яскраві шкарпетки, які демонструють ЗМІ. За останні роки рейтинг Джастіна Трюдо падав, "Трюдоманія" - медовий місяць прем'єра з виборцями - якою було охоплене канадське суспільство, по суті закінчилася ще 2017 року.

Цю передвиборчу кампанію Джастін Трюдо фактично будує на баченні, що уряд припускався помилок, але продовжить реалізовувати ту програму, за яку проголосували виборці 2015 року, бо тільки він і спроможний це зробити.

Ключовим суперником Джастіна Трюдо є лідер консерваторів - 40-річний Ендрю Шир.

Це професійний політик, який зі студентської лави працював у політичних кампаніях правих. У віці 26 років вже був обраний у парламент. За останнього уряду консерваторів, у 2011-2015 роках, він був спікером Палати громад.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2017 році консерватори обрали своїм лідером молодого політика з солідним парламентським досвідом - Ендрю Шира. Він обіцяє дати бій збільшенню податків

Програма консерваторів концентрується на зменшенні податків. Опоненти Шира під час кампанії пригадували йому позицію проти одностатевих шлюбів та абортів у 2000-х роках. Наразі консервативна партія вважає одностатеві шлюби та аборти частиною законодавства, якого треба дотримуватися.

Ще один яскравий політик - 40-річний лідер соціал-демократів (Нова демократична партія) Джагмет Сінгх. Він походить з родини сікхських мігрантів з Пенджабу і до політичної кар'єри працював у юридичних фірмах. Його постійна поява на публіці у тюрбані привертає не менше уваги, ніж ліві ідеї, які він озвучує.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тюрбан Джагмета Сінгха привертає уваги не менше, ніж його ідеї щодо захисту довкілля або доступного житла

Окрім того, у виборах беруть участь зелені, рейтинги яких зросли за останні чотири роки на хвилі невдоволення екологічною політикою уряду, та Квебекський блок - націоналістична франкомовна партія, кандидати яких борються лише за місця від Квебеку. За своєю ідеологією вони є лівоцентристськими партіями.

"Шанси Трюдо залишитися на чолі уряду - 50 на 50. Спрогнозувати щось важко, бо є чимало факторів", - зазначає в коментарі BBC News Україна Євген Лакінський, активіст української громади та автор книги з історії франкомовної провінції Канади "Мій Квебек".

На його думку, багато залежатиме від сприйняття виборцями екологічної політики уряду.

Екологічне протистояння

Згідно з опитуванням Ipsos від 4-7 жовтня, ключові питання, які хвилюють канадців - функціонування системи охорони здоров'я (35%), охорона навколишнього середовища (29%), вартість життя та податки (26%), економіка загалом (25%) і доступне житло(14%).

Попри невеликий рівень безробіття і економічне зростання, дедалі більше канадців хвилює зарплата і вартість житла у найбільших містах.

Але найбільше протистояння на виборах відбувається через питання захисту довкілля.

Очікування, які на уряд покладали захисники довкілля, переважно не виправдалися. Водночас Трюдо рішуче налаштував проти себе більшість виборців у провінціях Альберта та Саскачеван, де видобувають нафту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так, в столиці Канади Оттаві акції на захист нафтогазової індустрії збирають обмель людей. Втім, в провінції Альберта, де видобувають нафту, Трюдо і ліберали дуже непопулярні саме через ставлення до нафтогазової індустрії, і за опозиційних консерваторів там готові проголосувати понад дві третини виборців

Для чотирьох провінцій федеральний уряд запровадив податок на паливо, який мав допомогти досягти цілей щодо зменшення викидів в атмосферу.

"В провінціях прерій (Альберта, Саскачеван, де видобувають нафту) цей податок викликає велике невдоволення. Зросла ціна палива, а для мешканців сільської місцевості - це реальна проблема, адже без машин там нікуди не доїдеш, ані на роботу, ані на відпочинок", - зазначає Євген Лакінський.

Для мешканців цих регіонів є ще один привід для невдоволення урядом Трюдо - вони є донорами канадського бюджету багато років. Проте коли вони постраждали від падіння цін на нафту у 2014-2016 роках, вони не отримали підтримки з боку федерального уряду. Водночас в нафтовій галузі було втрачено десятки тисяч робочих місць.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі корінні народи виступили проти проєкту нафтопроводу, який підтримав уряд Трюдо

Ще однією проблемою став конфлікт навколо нафтопроводу Trans Mountain, що проходить з нафтоносних районів Альберти до тихоокеанського узбережжя у провінції Британська Колумбія. У 2013 році було заплановано будівництво нового нафтопроводу, паралельного вже існуючому.

Цей план викликав протести екологів та корінних народів, а уряд провінції Британська Колумбія не підтримав проєкт, вважаючи, що він несе загрозу розливу нафти, наслідком чого став конфлікт цієї провінції з сусудньою провінцією Альберта.

Уряд Джастіна Трюдо натомість підтримав проєкт Trans Mountain, а у червні 2019 року викупив його в приватної компанії за 3,4 млрд доларів США, аби зберегти робочі місця.

Це викликало невдоволення екологів, які дорікнули уряду у купівлі за гроші платників податків нафтопроводу, що, на їхню думку, несе екологічні ризики.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виборці, які занепокоєні проблемами зміни клімату, як ці студенти, не пробачили Джастіну Трюдо його політики щодо будівництва нафтопроводів

"Окрім екологів, невдоволеною залишилася Британська Колумбія. А в Альберті все одно вважають, що Трюдо зробив недостатньо в цій ситуації для їхньої підтримки", - пояснює наслідки рішення уряду Євген Лакінський.

А у вересні 2018 року несподіваного удару завдала по Трюдо 16-річна активістка Грета Тунберг, яка виступаючи на кліматичному марші у Монреалі, розкритикувала канадського прем'єра: "Він, звичайно, не робить достатньо (щодо кліматичної політики. - Ред.)".

До речі, потім прем'єр Канади зустрівся з активісткою і визнав її правоту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грета Тунберг своїми словами могла надати додаткових аргументів не голосувати за Трюдо виборцям, занепокоєним захистом довкілля

Наразі Джастін Трюдо обіцяє подальше зменшення викидів і висадку 2 млрд дерев до 2030 року.

Втім, опоненти звинувачують очільника уряду у "зеленому піарі".

Радикальна риторика Трюдо щодо збереження довкілля під час кампанії 2015 року вдарила по ньому самому. Виборці, занепокоєні кліматичними змінами, побачивши Трюдо у дії, обирають більш радикальних у цьому питанні зелених чи соціал-демократів з НДП.

Болючі скандали

Проте не лише екологічна політика нашкодила рейтингам Джастіна Трюдо.

Цього року два скандали завдали потужних ударів по репутації лідера лібералів.

У січні пішла у відставку генпрокурор та міністр юстиції Джоді Вілсон-Рейболд, яка заявила, що Джастін Трюдо начебто тиснув на неї з метою вплинути на результати розслідування щодо компанії SNC-Lavalin. Цю компанію звинувачували у наданні хабарів лівійським чиновникам за правління Муаммара Каддафі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чотири роки тому Джоді Вілсон-Рейболд була однією з найближчих соратниць Трюдо

За словами пані Вілсон-Рейболд, Трюдо кілька місяців переконував її, що судовий процес над компанією призведе до втрати багатьма канадцями робочих місць, а від цього постраждає рейтинг лібералів. Очільник уряду тиск заперечував і зазначав, що намагався запобігти збільшенню безробіття.

У серпні уповноважений з питань етики Канади дійшов висновку, що Джастін Трюдо порушив федеральні правила, які стосуються наявності конфлікту інтересів і намагався вплинути на генпрокурора. За його словами, очільник уряду намагався "обійти, підірвати і спробувати дискредитувати" рішення генпрокурора не укладати мирову угоду з SNC-Lavalin.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чорний піар проти Трюдо - "Звільняє сильних жінок" - з натяком на ексгенпрокурора Джоді Вілсон-Рейболд

А у вересні журнал Time опублікував фотографію 18-річної давності, на якій Джастін Трюдо зображений у білому тюрбані і коричневому гримі на вечірці у приватній школі. Очільник уряду виступив перед журналістами і пояснив, що наклав коричневий грим і одягнувся в костюм Аладдіна на гала-вечірці на тему "Арабські ночі".

Він визнав, що фотографія була расистською, і сказав, що "глибоко шкодує".

Пізніше виявилося, що коричневий грим він наносив кілька разів в інших обставинах - скільки саме разів, Джастін Трюдо пригадати не зміг.

Що говорять опитування

Протягом більшої частини кампанії ліберали та консерватори знаходилися майже на одному рівні за симпатіями виборців.

Згідно з опитуванням Nanos Research від 15 жовтня, консерваторам в останній тиждень вдалося вирватися на перше місце з 32,5% симпатиків серед виборців, але розрив невеликий - в лібералів 31,9%. Соціал-демократи з Нової Демократичної партії мають 18,8% симпатиків, зелені - 9,4%, франкомовні націоналісти з Квебекського блоку - 5,9%.

Але якщо виборців розпитують, хто буде найкращим прем'єром, Джастін Трюдо переважно випереджає Ендрю Шира. Згідно з опитуванням Nanos Research від 6 вересня, Трюдо вважають кращим прем'єр-міністром 33,6%, Ендрю Шира - 22,7%, лідера соціал-демократів Джагмет Сінгха 7,4%, а лідерку зелених Елізабет Мей - 8,1%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоча Джастіна Трюдо хоче бачити наступним прем'єром третина виборців, навіть за створення уряду меншості йому доведеться поборотися

Втім, у листопаді 2015 року після здобуття влади на виборах рейтинг Трюдо складав 53%. За чотири роки він впав на 20%

Загальнонаціональні опитування не дають можливостей спрогнозувати розподіл місць у парламенті, оскільки виборча система в Канаді є мажоритарною. Це, до речі, ще один аргумент для критиків Трюдо, адже 2015 року він обіцяв реформу виборчої системи в бік пропорційної, але обіцянку не виконав.

І для лібералів, і для консерваторів здобути більшість буде важко.

Очікується, що за результатами виборів одна з цих партій муситиме формувати коаліцію з меншими гравцями або створити уряд меншості, який залучатиме менші партії безпосередньо для підтримки того чи іншого законопроекту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1995 року в Квебеку 49,4% виборців проголосували за незалежність провінції від Канади. Зараз сепаратистські настрої набагато менш популярні, але Квебекському блоку прогнозують високий результат і це може вдарити по позиціях лібералів, які теж вважають Квебек своїм бастіоном

Найбільша баталія очікується за франкомовний Квебек, від якого обирають 78 з 338 депутатів Палати громад. Тут лібералам протистоїть місцевий Квебекський блок, який виступає за суверенітет провінції і концентрує свої зусилля тільки в ній.

Згідно з опитуванням Forum Research від 16 жовтня, 32% опитаних виборців Квебеку підтримують лібералів, 28% - Квебекський блок, 20% - НДП та 13% - консерваторів. На минулих виборах ліберали мали сильніші позиції в цій провінції, і втрата мандатів у Квебеку може суттєво ускладнити їм завдання формування коаліції.

"Мета Квебекського блоку - відстоювати інтереси Квебеку в столиці і мати баланс сил у свої руках. Ідеальний варіант для них - існування уряду меншості, який би узгоджував з опозиційними партіями, зокрема, Квебекським блоком, низку питань", - зазначає Євген Лакінський.

На його думку, Квебекський блок залишатиметься осторонь будь-якої коаліції, інакше це вдарить по їхній репутації.

"Це націоналістична партія, яка захищає французьку мову і цінності Квебеку. Але це націоналізм інклюзивний, який передбачає інтеграцію, а не відторгнення мігрантів: якщо ви сприймаєте наші цінності і нашу мову - то ви наші", - пояснює Євген Лакінський.

То ж за умов відмови Квебекського блоку входити до коаліцій, золоту акцію на виборах може отримати Нова демократична партія. Це означатиме, що і ліберали, і консерватори, матимуть йти на поступки у питаннях екологічної політики.

Якими будуть відносини з Україною за нового уряду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джастін Трюдо неодноразово запроваджував нові санкції проти Росії і збільшував допомогу Україні

Усі провідні канадські партії підтримують Україну у протистоянні російській агресії.

Така підтримка викликана важливістю для канадських політиків підтримки виборців з української діаспори. Згідно з переписом 2016 року, у Канаді проживали 1,359 млн мешканців, які вказали, що мають українське етнічне походження - це понад 3,5% населення.

З 2014 року, тобто за урядів консерватора Стівена Харпера та ліберала Джастіна Трюдо, Україна отримала 785 млн доларів допомоги від Канади.

За уряду Трюдо неодноразово запроваджувалися нові санкції проти Росії і розширювалася допомога Україні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Україні пивоварня "Правда" 2017 року навіть випустила пиво на честь Трюдо

"Продовжимо бути країною, яка запровадила щодо Росії серйозні санкції, але діяти будемо паралельно з нашими міжнародними друзями і партнерами. Ми вважаємо, що надзвичайно важливо побачити позитивні дії Росії, і ми продовжимо серйозно підтримувати Україну, запроваджуючи санкції проти російських осіб", - заявив Джастін Трюдо на зустрічі з президентом Зеленським у липні 2019 року.

Наприкінці 2015 року 200 канадських військових почали навчання українських військових в рамках місії UNIFIER. За чотири роки в рамках цієї місії пройшли тренування понад 11 тисяч українських військових. У 2019 році ця місія була продовжена до березня 2022 року і виділено на неї понад 100 млн доларів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Канадські військові беруть участь у військових навчаннях в Україні, а також навчають українських колег в рамках місії UNIFIER

У 2017 році канадський уряд дозволив Україні купувати канадську стрілецьку зброю - відтоді ЗСУ купують канадські снайперські гвинтівки.

Також за уряду Трюдо, у липні 2016 року, було підписано договір про зону вільної торгівлі між Канадою та Україною (CUFTA). Вона набула чинності у серпні 2017 року і відкрила українським виробникам доступ до 98% канадського ринку товарів, а канадським - 72% українського ринку (до 2024 року ця цифра сягне 98%) .

На жаль, поки не можна сказати, що українські виробники скористалися можливостями - експорт до Канади 2018 року виріс до 78 млн доларів, на 155%, але негативне сальдо в торгівлі з Канадою все ще залишається для України великим - 254 млн доларів. Поки це сальдо залишатиметься великим, будуть лунати голоси політиків, зокрема, проросійських, що створена ЗВТ була невигідною для України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одним з творців угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою була політикиня українського походження Христя Фріланд, яка наразі обіймає посаду очільника МЗС в уряді Джастіна Трюдо

Консерватори неодноразово заявляли, що уряд Трюдо не робить достатньо для підтримки України. Особливо щодо надання зброї. З такими заявами неодноразово виступав Джеймс Безан, "тіньовий міністр оборони", якому з березня 2014 року заборонений в'їзд до Росії.

Джеймс Безан, як і лідер консерваторів Ендрю Шир неодноразово робили заяви щодо підтримки розміщення миротворців в Україні та надання їй озброєнь.

"Консервативний уряд на чолі з Ендрю Широм буде і надалі підтримувати народ України, коли існує загроза для її територіальної цілісності. Захист суверенітету України має бути пріоритетом для уряду Канади на міжнародній арені", - заявив пан Безан 2017 року.

Підтримують розширення співробітництва з Україною і в Новій демократичній партії.

Як повідомляє Укрінформ, представники Нової демократичної партії під час передвиборчої кампанії закликали надати безвізовий режим українцям і продовжувати надавати військову допомогу в рамках місії UNIFIER.

Тож, хто б не очолив уряд Канади, зменшення співробітництва з Україною очікувати не варто, а над розширенням будуть працювати.

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