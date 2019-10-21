"Горіла совість, палала": мережа вибухнула через жарт "95 кварталу" про Гонтареву
Соціальні мережі сколихнув виступ "95 кварталу" разом з національним хором імені Верьовки, в якому актори поглузували з Валерії Гонтаревої та того, що в неї нещодавно згорів будинок під Києвом.
Колишніх колег президента Володимира Зеленського по студії "95 квартал" звинувачують у тому, що вони перетнули межу з "чорним гумором", глузуючи з пожежі. Не менше звинувачень лунає на адресу державного хору, якому закидають участь у політичних розбірках.
"95 квартал" виходить на телеканалі "1+1" Ігоря Коломойського, якого пані Гонтарєва звинувачує у тиску на себе через націоналізацію "Приватбанку". Олігарх зараз намагається повернути собі банк чи отримати компенсацію.
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Номер показали в ефірі 19 жовтня ввечері, а резонансу він набрав 20 жовтня, коли його окремим виступом залили на канал у youtube "95 кварталу".
Показово, що 20 жовтня у Валерії Гонтаревої день народження.
Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева - одна з головних ідеологів та виконавиця націоналізації "Приватбанку", який раніше належав пану Коломойському.
В 2016 році західні партнери неодноразово вказували на те, що з банку виведені величезні суми коштів і без націоналізації та вливання в нього понад сотні мільярдів гривень банківській системі країни загрожує глибока криза.
Зараз пан Коломойський оскаржує націоналізації та вимагає компенсацію. Нещодавно секретар РНБО Олександр Данилюк подав у відставку і однією з причин назвав можливі поступки влади Коломойському щодо "Приватбанку".
Останнім часом з пані Гонтарєвою та її майном відбулись низка подій. Саму пані Гонтареву в Лондоні збила машина, у Києві спочатку згоріла машина родичів, а потім і її власний будинок.
Гонтарєва натякає на слід олігарха у цих подіях, сам він будь-яку причетність до цього заперечує.
"Горіла хата, палала"
Актор Євген Кошовий (Лисий) разом з легендарним хором заспівали пісню за мотивом української народної пісні "Горіла сосна, палала".
У переробці "95 кварталу" прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Валерійович - по батькові Ігоря Коломойського - ред..)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Таке глузування викликало хвилю обурення не тільки у противників партії "Слуги народу" та Володимира Зеленського, а й навіть у міністра культури Володимира Бородянського.
"Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки", - відреагував на ситуацію міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.
Окрім гнівних постів у себе на сторінках, користувачі почали масово негативно оцінювати ролик "95 кварталу" на youtube, а також висловлювати своє невдоволення на Facebook сторінці хору.
Вже майже 20 тисяч користувачів залишили негативну реакцію під роликом "95 кварталу", а негативні коментарі на сторінці хору зробили понад дві тисячі користувачів Facebook.
На сторінці хору залишають відгуки під останнім постом про футбольний матч "Україна - Португалія", перед початком якого артисти виконували гімн.
Міністр досить цензурно відгукнувся на подію, адже більшість коментаторів не стримували себе у критиці.
"Бідний Григорій Вірьовка перевернувся в могилі. Може при цьому промовив: "От же ж бл…!", а може тяжко зітхнув. Але цей хор повинен опинитися в повній нашій духовній ізоляції. Його нема. Він здох. А на здохлих не йдемо", - гостро відреагував відомий український письменник Юрій Винничук.
Відомі люди вказують, що очікують подібних речей від "95 кварталу", який за останні роки фігурував у багатьох скандалах через свої виступи, зокрема і через порівняння України з жінкою, яка заробляє на життя своїм тілом.
Проте найбільше ж у цій ситуації здивувала участь у пародії легендарного державного хору.
Сором хору
"Горіла хата" палала - квартал стібе Гонтарєву в супроводі національного (!) заслуженого (!) академічного (!) українського (?) народного (!!!) хору імені Григорія Верьовки", - нарікає Микола Воскало, вказуючи, що так робити не можна попри будь-яке негативне ставлення до людини.
"Легендарний хор, що співав "Реве та стогне" і гімн, тепер, без всякого смущєнія, затягує сумнівні пародії. Наступний етап - частушки і сороміцькі пісні?", - обурилась політик Ірина Геращенко.
Дуже багато політиків та журналістів закликали більше не допускати хор до виконання гімну України під час відкриття сесій Верховної Ради.
"Репутація здобувається роками, а руйнується за пару хвилин чи куплетів", - написала редактор "Радіо Свободи" Інна Кузнєцова.
Багато відомих користувачів соціальних мереж звернули увагу, що з таких пародій охоче сміялась публіка у залі, і це для них є ще гіршим показником за сам виступ.
"Подивився номер 95-го кварталу. Ладно, номер, він то гі…но рідкісне. Горіла хата. Головне - він людям подобається. Таки пропала квартира", - написав відомий київський бізнесмен Гарік Корогодський.
Схожу думку висловив і київський політик Борислав Береза.
"Гірше номеру, який виконав "квартал 95" про Гонтарєву, є тільки реакція людей в залі. Суспільство, яке легко погоджується знижувати свою моральну планку… швидко втрачає уявлення про норми людяності і оскотинюється", - написав пан Береза.
Журналістка Соня Кошкіна нагадала, що представники "95 кварталу" розповідали, що Володимир Зеленський досі є в усіх чатах студії.
"І так, у Гонтарєвої сьогодні день народження, зробили подарунок називається", - написала журналістка.
Дико сподобалось
Проте деяким відомим персонам виступ "95 кварталу" сподобався.
Зокрема, депутату від "Слуги народу" та колишньому журналісту "1+1" Олександру Дубінському.
"З приводу хору, 95 кварталу і пісні про дім Гонтарєвої - мені теж дико сподобалось. Соліст фальшивив, можна було краще витягнути", - написав пан Дубинський.
"Браво", - оцінив виступ Ігор Коломойський у коментарі "Радіо Свобода".
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