Копирайт изображения квартал 95 Image caption Євген Кошовий та хор ім. Верьовки

Соціальні мережі сколихнув виступ "95 кварталу" разом з національним хором імені Верьовки, в якому актори поглузували з Валерії Гонтаревої та того, що в неї нещодавно згорів будинок під Києвом.

Колишніх колег президента Володимира Зеленського по студії "95 квартал" звинувачують у тому, що вони перетнули межу з "чорним гумором", глузуючи з пожежі. Не менше звинувачень лунає на адресу державного хору, якому закидають участь у політичних розбірках.

"95 квартал" виходить на телеканалі "1+1" Ігоря Коломойського, якого пані Гонтарєва звинувачує у тиску на себе через націоналізацію "Приватбанку". Олігарх зараз намагається повернути собі банк чи отримати компенсацію.

Номер показали в ефірі 19 жовтня ввечері, а резонансу він набрав 20 жовтня, коли його окремим виступом залили на канал у youtube "95 кварталу".

Показово, що 20 жовтня у Валерії Гонтаревої день народження.

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева - одна з головних ідеологів та виконавиця націоналізації "Приватбанку", який раніше належав пану Коломойському.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Хор ім. Верьовки часто має честь виконувати гімн України на відкритті сесмій парламенту

В 2016 році західні партнери неодноразово вказували на те, що з банку виведені величезні суми коштів і без націоналізації та вливання в нього понад сотні мільярдів гривень банківській системі країни загрожує глибока криза.

Зараз пан Коломойський оскаржує націоналізації та вимагає компенсацію. Нещодавно секретар РНБО Олександр Данилюк подав у відставку і однією з причин назвав можливі поступки влади Коломойському щодо "Приватбанку".

Останнім часом з пані Гонтарєвою та її майном відбулись низка подій. Саму пані Гонтареву в Лондоні збила машина, у Києві спочатку згоріла машина родичів, а потім і її власний будинок.

Гонтарєва натякає на слід олігарха у цих подіях, сам він будь-яку причетність до цього заперечує.

"Горіла хата, палала"

Актор Євген Кошовий (Лисий) разом з легендарним хором заспівали пісню за мотивом української народної пісні "Горіла сосна, палала".

У переробці "95 кварталу" прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Валерійович - по батькові Ігоря Коломойського - ред..)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Таке глузування викликало хвилю обурення не тільки у противників партії "Слуги народу" та Володимира Зеленського, а й навіть у міністра культури Володимира Бородянського.

"Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки", - відреагував на ситуацію міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Окрім гнівних постів у себе на сторінках, користувачі почали масово негативно оцінювати ролик "95 кварталу" на youtube, а також висловлювати своє невдоволення на Facebook сторінці хору.

Вже майже 20 тисяч користувачів залишили негативну реакцію під роликом "95 кварталу", а негативні коментарі на сторінці хору зробили понад дві тисячі користувачів Facebook.

На сторінці хору залишають відгуки під останнім постом про футбольний матч "Україна - Португалія", перед початком якого артисти виконували гімн.

Міністр досить цензурно відгукнувся на подію, адже більшість коментаторів не стримували себе у критиці.

"Бідний Григорій Вірьовка перевернувся в могилі. Може при цьому промовив: "От же ж бл…!", а може тяжко зітхнув. Але цей хор повинен опинитися в повній нашій духовній ізоляції. Його нема. Він здох. А на здохлих не йдемо", - гостро відреагував відомий український письменник Юрій Винничук.

Відомі люди вказують, що очікують подібних речей від "95 кварталу", який за останні роки фігурував у багатьох скандалах через свої виступи, зокрема і через порівняння України з жінкою, яка заробляє на життя своїм тілом.

Проте найбільше ж у цій ситуації здивувала участь у пародії легендарного державного хору.

Сором хору

"Горіла хата" палала - квартал стібе Гонтарєву в супроводі національного (!) заслуженого (!) академічного (!) українського (?) народного (!!!) хору імені Григорія Верьовки", - нарікає Микола Воскало, вказуючи, що так робити не можна попри будь-яке негативне ставлення до людини.

"Легендарний хор, що співав "Реве та стогне" і гімн, тепер, без всякого смущєнія, затягує сумнівні пародії. Наступний етап - частушки і сороміцькі пісні?", - обурилась політик Ірина Геращенко.

Дуже багато політиків та журналістів закликали більше не допускати хор до виконання гімну України під час відкриття сесій Верховної Ради.

"Репутація здобувається роками, а руйнується за пару хвилин чи куплетів", - написала редактор "Радіо Свободи" Інна Кузнєцова.

Багато відомих користувачів соціальних мереж звернули увагу, що з таких пародій охоче сміялась публіка у залі, і це для них є ще гіршим показником за сам виступ.

"Подивився номер 95-го кварталу. Ладно, номер, він то гі…но рідкісне. Горіла хата. Головне - він людям подобається. Таки пропала квартира", - написав відомий київський бізнесмен Гарік Корогодський.

Схожу думку висловив і київський політик Борислав Береза.

"Гірше номеру, який виконав "квартал 95" про Гонтарєву, є тільки реакція людей в залі. Суспільство, яке легко погоджується знижувати свою моральну планку… швидко втрачає уявлення про норми людяності і оскотинюється", - написав пан Береза.

Журналістка Соня Кошкіна нагадала, що представники "95 кварталу" розповідали, що Володимир Зеленський досі є в усіх чатах студії.

"І так, у Гонтарєвої сьогодні день народження, зробили подарунок називається", - написала журналістка.

Дико сподобалось

Проте деяким відомим персонам виступ "95 кварталу" сподобався.

Зокрема, депутату від "Слуги народу" та колишньому журналісту "1+1" Олександру Дубінському.

"З приводу хору, 95 кварталу і пісні про дім Гонтарєвої - мені теж дико сподобалось. Соліст фальшивив, можна було краще витягнути", - написав пан Дубинський.

"Браво", - оцінив виступ Ігор Коломойський у коментарі "Радіо Свобода".

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