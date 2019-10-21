Найдовший політ в історії цивільної авіації. Чому він важливий

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Австралійська авіакомпанія Qantas зробила найдовший за всю історію прямий комерційний переліт з Нью-Йорка до Сіднея.

На борту "Boeing 787-9" Dreamliner перебували 49 людей, серед них були шість пілотів, шість бортпровідників, група журналістів, шість пасажирів і генеральний директор авіакомпанії Алан Джойс.

У повітрі вони провели 19 годин 16 хвилин, подолавши відстань у 16 200 кілометрів.

Рейс виконувався в межах дослідження, щоб зібрати більше інформації про вплив тривалих перельотів на стан людини і джетлаг, який відчувається після польоту.

Протягом усього польоту команда дослідників спостерігала за мозковою активністю пілотів, стежила за освітленням на борту, фізичними вправами, сном і харчуванням пасажирів.

Літак приземлився в аеропорту Сіднея в неділю вранці. Капітан Шон Голдінг повідомив, що прямий рейс виявився на три години швидшим того, який летить в тому ж напрямку, але з пересадкою в Лос-Анджелесі.

Важливість експерименту

Менеджер флоту Qantas Ліса Норман була одним з організаторів експерименту.

За її словами, завдяки рейсу з Нью-Йорка до Сіднея була отримана маса важливої інформації, яка допоможе запобігти ризикам, що виникають через втому пілотів, а також створити максимально комфортні умови польоту для пасажирів і визначити оптимальне співвідношення роботи і відпочинку для екіпажу.

Подальшим дослідженням і обробкою інформації будуть займатися фахівці з університетів Сіднея і Монаша, які вже деякий час вивчають методи боротьби з втомою і джетлагом.

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Наприклад, в Центрі Чарльза Перкінса Університету Сіднея виявили, що 54% респондентів, щоб заснути, успішно використовують беруші і антишумні навушники.

38% говорять, що випивають алкоголь, ще 10% приймають снодійне. При цьому 47% опитаних зізнаються, що не роблять ніяких зусиль, щоб впоратися з джетлагом.

"Ми встановили, що перебування на сонці і вихід на свіже повітря після прибуття до нового часового поясу допомагають синхронізувати організм з новим годинним поясом. Майже половина пасажирів нехтує цією інформацією", - зазначив фахівець з дослідження сну доктор Ю Сан Бін.

Харчування для сну і танці

Сівши в літак, пасажири відразу ж перевели годинник на Сіднейський час і не спали, поки в східній Австралії не настала ніч. Це зробили для того, щоб мінімізувати негативні наслідки такого тривалого перельоту для організму.

Норман зазначила, що відмінною рисою рейсу став також вибір страв, які були запропоновані пілотам і пасажирам. Для приготування використовувалися гострі прянощі, такі як імбир і лемонграсс, що стимулюють увагу і пильність.

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"Харчування і біохімія грають важливу роль в цьому процесі", - сказала вона.

Через шість годин польоту пасажирам подали блюдо з високим вмістом вуглеводів, потім приглушили освітлення, щоб допомогти їм скоріше заснути. Всі пасажири розмістилися в бізнес-класі, де у них була можливість прийняти лежаче положення. Час від часу вони переходили в салон економ-класу, де виконували розминку, займалися йогою і навіть танцювали "Макарену".

Ще однією причиною для переміщення людей по салонах стало ускладнення носової частини літака від перебування всіх пасажирів в бізнес-класі, що призводило до збільшення споживання палива.

Літаки нового покоління

На сьогодні, як передає Reuters, жоден комерційний літак не може здійснити такий тривалий рейс з повним салоном пасажирів і додатковим вантажем.

Тому для пробного польоту авіаперевізник обмежив кількість людей, їхнього багажу, максимально заправив літак паливом (понад сто тонн рідини) і не взяв жодного вантажу.

Для повноцінних далеких перельотів від виробників літаків очікуються нові моделі. За словами глави Qantas Group Алана Джойса, ними можуть стати новий "Boeing 777" або модифікований "Airbus А350".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пілоти зі спеціальними вимірювальними датчиками

В авіакомпанії планують пропонувати чотири рівні комфорту. Для пасажирів в економ-класі буде обладнано місце для фізичних вправ.

Можливо, там же буде і якась ігрова зона для дітей, яким тривалі перельоти не завжди даються легко.

Економія часу і сил

"Це знакова подія для авіації. Сподіваємося, що це покладе початок постійному авіасполученню, яке дозволить прискорити подорожі з однієї точки світу в іншу", - зазначив Джойс.

Наступного місяця авіакомпанія планує протестувати прямий рейс з Лондона до Сіднея, який займе на одну годину довше.

Найдовші рейси у світі Звідки Куди Компанія Відстань, км Тривалість, год:хв. Сінгапур Нью-Йорк Singapore Airlines 15344 18:25 Окленд Доха Qatar Airways 14535 17:40 Перт Лондон Quantas 14449 17:20 Окленд Дубаї Emirates 14200 17:20 Лос-Анджелес Сінгапур United Airlines 14113 17:15

Рішення про запуск прямого сполучення між столицями буде прийнято в кінці цього року і в разі позитивного результату, швидше за все, почнеться в 2023 році.

Нові рейси потребують не тільки офіційного дозволу на законодавчому рівні, а й врегулювання умов роботи пілотів та екіпажу з профспілкою.

На сьогодні найдовший рейс здійснюють "Сінгапурські авіалінії" з Сінгапуру в Нью-Йорк. Він займає 18 годин 25 хвилин.

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