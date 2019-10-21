Довгі списки Книги року ВВС-2019

ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2019, Книга року ВВС - Есеїстика-2019 та Дитяча Книга року ВВС-2019, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Довгі списки формувала редакція ВВС Україна.

До Довгого списку премії Книга року ВВС-2019 увійшли 24 видання:

Катерина Бабкіна. Мій дід танцював краще за всіх. - Київ: Видавничий дім "Комора", 2019.

Галина Вдовиченко. Найважливіше - наприкінці. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Тамара Горіха Зерня. Доця. - Київ: Білка, 2019.

Руслан Горовий. Про людей. - Київ: ТаТиШо, 2019.

Марина Гримич. Клавка. - Київ: Нора-Друк, 2019.

Анатолій Дністровий. Б-52. - Київ: ВЦ "Академія", 2019.

Леся Івасюк. Зашморги. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.

Ірена Карпа. Добрі новини з Аральського моря. - Київ: Книголав, 2019.

Макс Кідрук. Доки світло не згасне назавжди. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.

Андрій Кокотюха. Вигнанець і чорна вдова. - Харків: Віват, 2019.

Євгенія Кононенко. Празька химера. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2019.

Галина Лицур-Щадей. Таке життя. - Львів: ЛА "Піраміда", 2019.

Оксана Луцишина. Іван і Феба. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Василь Махно. Вічний календар. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Анастасія Піка. Історії, які ніколи не закінчуються. - Київ: Саміт-книга, 2019.

Ілларіон Павлюк. Танець недоумка. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Ярослав Середницький. Пані Льоля: втекти від більшовиків. - Київ: Темпора, 2019.

Влад Сорд. Безодня. - Вінниця: Дім Химер, 2019.

Ксенія Фукс. По той бік сонця. - Київ: Темпора, 2019.

Світлана Тараторіна. Лазарус. - Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2018.

Гаська Шиян. За спиною. - Харків: видавництво "Ранок": Фабула, 2019.

Артем Чапай. Дивні люди. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.

Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

Мартин Якуб. Мертві моделі. - Київ: Смолоскип, 2019.

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2019 увійшли 10 видань:

Володимир Арєнєв. Сапієнси. - Харків: Ранок, 2019.

Андрій Бачинський. З Ейнштейном у рюкзаку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Тім Брік. Шармузіки: За межами Великої Галявини. - Архіум, 2018.

Оксана Драчковська. Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.

Оксана Лущевська. Скелет без шафи. - Харків: Ранок, 2019.

Олеся Мамчич. Ким працюватиме Яся. - Харків: Ранок, 2019.

Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019.

Оля Русіна. Мія і місячне затемнення. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Таня Поставна. Коли я була лисицею. - Харків: Віват, 2019.

Антон Шапка. Татова борода. - Харків: Ранок, 2019.

До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика-2019 увійшли 8 видань:

Єлізавета Гончарова. (Не)воля. - Київ: Темпора, 2019.

Василь Ґабор. Про що думає людина. - Львів: ЛА "Піраміда", 2018.

Василь Махно. Околиці та пограниччя. - Київ: Yakaboo publishing, 2019.

Костянтин Москалець. Стежачи за текстом. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Андрій Любка. У пошуках варварів. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

Тарас Прохасько. Так, але... - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

Ірина Славінська. Мої запасні життя. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Марія Титаренко. Комунікація від нуля. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Привіт усім! Це знову Книга року ВВС, цього разу – не проста, а ювілейна.

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

Віра Агеєва, професорка, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Віталій Жежера, письменник, журналіст.

Тарас Лютий, філософ, письменник.

Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР.

Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2018

Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).

Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).

Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!

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