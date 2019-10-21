Довгі списки Книги року ВВС-2019
ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2019, Книга року ВВС - Есеїстика-2019 та Дитяча Книга року ВВС-2019, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Довгі списки формувала редакція ВВС Україна.
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До Довгого списку премії Книга року ВВС-2019 увійшли 24 видання:
- Катерина Бабкіна. Мій дід танцював краще за всіх. - Київ: Видавничий дім "Комора", 2019.
- Галина Вдовиченко. Найважливіше - наприкінці. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
- Тамара Горіха Зерня. Доця. - Київ: Білка, 2019.
- Руслан Горовий. Про людей. - Київ: ТаТиШо, 2019.
- Марина Гримич. Клавка. - Київ: Нора-Друк, 2019.
- Анатолій Дністровий. Б-52. - Київ: ВЦ "Академія", 2019.
- Леся Івасюк. Зашморги. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.
- Ірена Карпа. Добрі новини з Аральського моря. - Київ: Книголав, 2019.
- Макс Кідрук. Доки світло не згасне назавжди. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.
- Андрій Кокотюха. Вигнанець і чорна вдова. - Харків: Віват, 2019.
- Євгенія Кононенко. Празька химера. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2019.
- Галина Лицур-Щадей. Таке життя. - Львів: ЛА "Піраміда", 2019.
- Оксана Луцишина. Іван і Феба. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
- Василь Махно. Вічний календар. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
- Анастасія Піка. Історії, які ніколи не закінчуються. - Київ: Саміт-книга, 2019.
- Ілларіон Павлюк. Танець недоумка. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
- Ярослав Середницький. Пані Льоля: втекти від більшовиків. - Київ: Темпора, 2019.
- Влад Сорд. Безодня. - Вінниця: Дім Химер, 2019.
- Ксенія Фукс. По той бік сонця. - Київ: Темпора, 2019.
- Світлана Тараторіна. Лазарус. - Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2018.
- Гаська Шиян. За спиною. - Харків: видавництво "Ранок": Фабула, 2019.
- Артем Чапай. Дивні люди. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.
- Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.
- Мартин Якуб. Мертві моделі. - Київ: Смолоскип, 2019.
До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2019 увійшли 10 видань:
- Володимир Арєнєв. Сапієнси. - Харків: Ранок, 2019.
- Андрій Бачинський. З Ейнштейном у рюкзаку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
- Тім Брік. Шармузіки: За межами Великої Галявини. - Архіум, 2018.
- Оксана Драчковська. Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.
- Оксана Лущевська. Скелет без шафи. - Харків: Ранок, 2019.
- Олеся Мамчич. Ким працюватиме Яся. - Харків: Ранок, 2019.
- Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019.
- Оля Русіна. Мія і місячне затемнення. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
- Таня Поставна. Коли я була лисицею. - Харків: Віват, 2019.
- Антон Шапка. Татова борода. - Харків: Ранок, 2019.
До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика-2019 увійшли 8 видань:
- Єлізавета Гончарова. (Не)воля. - Київ: Темпора, 2019.
- Василь Ґабор. Про що думає людина. - Львів: ЛА "Піраміда", 2018.
- Василь Махно. Околиці та пограниччя. - Київ: Yakaboo publishing, 2019.
- Костянтин Москалець. Стежачи за текстом. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
- Андрій Любка. У пошуках варварів. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.
- Тарас Прохасько. Так, але... - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.
- Ірина Славінська. Мої запасні життя. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
- Марія Титаренко. Комунікація від нуля. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:
- Віра Агеєва, професорка, Національний університет "Києво-Могилянська академія".
- Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
- Віталій Жежера, письменник, журналіст.
- Тарас Лютий, філософ, письменник.
- Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР.
- Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.
Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Переможці минулих років:
2018
- Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
- Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
- Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2017
- Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
- Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).
2016
- Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
- Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).
2015
- Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
- Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).
2014
- Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
- Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
- Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
- Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).
2012
- Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
- Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).
2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".
2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".
2009 - Іздрик, "ТАКЕ".
2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".
2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".
2006 - Сергій Жадан, "Капітал".
2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".
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