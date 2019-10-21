Довгі списки Книги року ВВС-2019

  • 21 жовтня 2019
книга року довгі списки

ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2019, Книга року ВВС - Есеїстика-2019 та Дитяча Книга року ВВС-2019, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Довгі списки формувала редакція ВВС Україна.

До Довгого списку премії Книга року ВВС-2019 увійшли 24 видання:

  • Катерина Бабкіна. Мій дід танцював краще за всіх. - Київ: Видавничий дім "Комора", 2019.
  • Галина Вдовиченко. Найважливіше - наприкінці. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Тамара Горіха Зерня. Доця. - Київ: Білка, 2019.
  • Руслан Горовий. Про людей. - Київ: ТаТиШо, 2019.
  • Марина Гримич. Клавка. - Київ: Нора-Друк, 2019.
  • Анатолій Дністровий. Б-52. - Київ: ВЦ "Академія", 2019.
  • Леся Івасюк. Зашморги. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.
  • Ірена Карпа. Добрі новини з Аральського моря. - Київ: Книголав, 2019.
  • Макс Кідрук. Доки світло не згасне назавжди. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.
  • Андрій Кокотюха. Вигнанець і чорна вдова. - Харків: Віват, 2019.
  • Євгенія Кононенко. Празька химера. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2019.
  • Галина Лицур-Щадей. Таке життя. - Львів: ЛА "Піраміда", 2019.
  • Оксана Луцишина. Іван і Феба. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Василь Махно. Вічний календар. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Анастасія Піка. Історії, які ніколи не закінчуються. - Київ: Саміт-книга, 2019.
  • Ілларіон Павлюк. Танець недоумка. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Ярослав Середницький. Пані Льоля: втекти від більшовиків. - Київ: Темпора, 2019.
  • Влад Сорд. Безодня. - Вінниця: Дім Химер, 2019.
  • Ксенія Фукс. По той бік сонця. - Київ: Темпора, 2019.
  • Світлана Тараторіна. Лазарус. - Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2018.
  • Гаська Шиян. За спиною. - Харків: видавництво "Ранок": Фабула, 2019.
  • Артем Чапай. Дивні люди. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.
  • Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.
  • Мартин Якуб. Мертві моделі. - Київ: Смолоскип, 2019.

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2019 увійшли 10 видань:
  • Володимир Арєнєв. Сапієнси. - Харків: Ранок, 2019.
  • Андрій Бачинський. З Ейнштейном у рюкзаку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Тім Брік. Шармузіки: За межами Великої Галявини. - Архіум, 2018.
  • Оксана Драчковська. Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.
  • Оксана Лущевська. Скелет без шафи. - Харків: Ранок, 2019.
  • Олеся Мамчич. Ким працюватиме Яся. - Харків: Ранок, 2019.
  • Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019.
  • Оля Русіна. Мія і місячне затемнення. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Таня Поставна. Коли я була лисицею. - Харків: Віват, 2019.
  • Антон Шапка. Татова борода. - Харків: Ранок, 2019.

До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика-2019 увійшли 8 видань:

  • Єлізавета Гончарова. (Не)воля. - Київ: Темпора, 2019.
  • Василь Ґабор. Про що думає людина. - Львів: ЛА "Піраміда", 2018.
  • Василь Махно. Околиці та пограниччя. - Київ: Yakaboo publishing, 2019.
  • Костянтин Москалець. Стежачи за текстом. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Андрій Любка. У пошуках варварів. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.
  • Тарас Прохасько. Так, але... - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.
  • Ірина Славінська. Мої запасні життя. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Марія Титаренко. Комунікація від нуля. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів
Привіт усім! Це знову Книга року ВВС, цього разу – не проста, а ювілейна.

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

  • Віра Агеєва, професорка, Національний університет "Києво-Могилянська академія".
  • Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
  • Віталій Жежера, письменник, журналіст.
  • Тарас Лютий, філософ, письменник.
  • Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР.
  • Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2018

  • Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
  • Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

  • Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
  • Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

  • Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
  • Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

  • Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
  • Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

  • Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
  • Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
  • Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

  • Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
  • Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Також на цю тему

Новини на цю ж тему