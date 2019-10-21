KyivNotKiev: міжнародна авіація повністю переходить на нове написання Києва

Копирайт изображения MFA Image caption Посольство України в США просував

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) перейшла на написання столиці України Kyiv, а не Kiev, як було раніше.

Це означає, що практично всі аеропорти та авіакомпанії світу невдовзі також мають почати використовувати саме таке написання назви столиці України.

Про перехід IATA на використання слова Kyiv напередодні повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Вдячні IATA за ухвалення рішення щодо написання коректної назви української столиці як "Kyiv" - це важливий крок в рамках CorrectUA, що поклав край використанню "Kiev" в міжнародній практиці!", - повідомили в МЗС.

Ця зміна вже працює і на сайті IATA для позначення Києва система видає виключно назву "Kyiv".

Копирайт изображения https://www.iata.org Image caption Система ІАТА видає таке написання Києва і аеропортів міста

IATA довго не погоджувалась

Раніше низка світових аеропортів вже перейшли на написання столиці України з українською транслітерацією, проте це переважно була їхня добра воля.

Багато інших компаній посилалися на те, що IATA вживала раніше саме "Kiev", і відмовлялися змінити написання.

На початку 2019 року навіть авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" аргументували свою позицію практикою IATA й інтересами пасажирів, які можуть заплутатись.

У червні 2019 року Рада США з географічних назв вирішила змінити написання столиці України на Kyiv.

Тоді повідомлялось, що це рішення матиме значний вплив поза межами США, зокрема і щодо авіаперевезень. Адже IATA зазвичай використовує саме назви, які затверджені Радою США з географічних назв.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян у розмові з ВВС News Україна нагадав, що IATA довго не погоджувалась на такий крок і перемовини тривали кілька років.

За його словами, для авіаційних компаній та аеропортів тепер обов'язково використовувати написання столиці України Kyiv.

Директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький підтверджує, що невдовзі всі мають перейти на таке написання.

Image caption Аеропорт Копенгагена у Данії використовує обидва варіанти написання міста Київ

"Якщо IATA почала використовувати назву Kyiv, то, скоріше за все, всі перейдуть на таке написання Києва. Або будуть робити так, як у Франкфурті - писати одразу в кількох транскрипціях", - розповів Олександр Ланецький.

Проте він не вважає такий крок надто корисним і вказує, що іноземні пасажири іноді вбивають назву Kyiv на сайті якоїсь авіакомпанії і не знаходить такого міста.

Експерт вважає, що українські чиновники могли направити енергію та ресурси на більш пріоритетні речі, ніж змінювати Kiev на Kyiv.

Kyiv not Kiev

14 жовтня після ретельного вивчення британська телерадіомовна корпорація ВВС ухвалила рішення змінити написання столиці України Києва англійською мовою з Kiev на Kyiv.

Україна закріпила транслітерацію, яка передбачає написання Kyiv, ще у 1995 році. Відтоді саме такий правопис фігурував в українських та міжнародних нормативних актах, та це не завжди відображалося у реальному використанні у світі у всіх сферах життя.

Україна наполягає, що написання Kiev"є транслітерації з російськомовної назви "Киев", а транслітерація Kyiv є коректнішою, адже є транслітерацією українського написання - "Київ".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час проведення чемпіонату Євро-2012 УЄФА офіційно ухвалила та використовувала транслітерацію Kyiv

У 2016 році боротьба за назву перейшла у соцмережі. Українські користувачі почали поширювати заклики під хештегом #KyivNotKiev.

У 2018 році міністерство закордонних справ України також розпочало кампанію #CorrectUA, в межах якої почало звертатись до іноземних ЗМІ та органів влади з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

Протягом останнього року кілька десятків міжнародних аеропортів перейшли на версію Kyiv. У лютому 2019 року у Європейському Союзі також заявили, що переходять на англомовне написання Kyiv навіть у власному листуванні.

Так само вчинили багато західних інформаційних агенцій.

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