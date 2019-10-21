"95 квартал" подякував хору імені Верьовки. Але не вибачився

Копирайт изображения UNIAN Image caption 95 квартал розкритикував міністрів культури та економіки за засудження жартів над проблемами Валерії Гонтаревої

Студія "95 квартал" подякувала хору імені Верьовки і засудила інформаційну атаку на нього. Проте самі вони не вибачились за глузування з Валерії Гонтаревої.

Ця заява пролунала після бурхливої реакції в українських соцмережах на виступ "95 кварталу" разом з національним хором імені Верьовки, в якому актори поглузували з того, що у ексочільниці НБУ нещодавно згорів будинок під Києвом.

"Інформаційна атака"

"Ми вдячні хору імені Верьовки та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його", - йдеться в заяві студії.

Там вказали, що майже кожен їхній новий випуск їхнього шоу стає резонансним, бо "ми жартуємо на ті теми, які хвилюють суспільство".

"Квартал - це гостра політична сатира, так було, є і буде", - додали кварталівці.

Там також розкритикували міністрів культури та економіки, які засудили глузування з Валерії Гонтаревої.

"Це ганьба"

Ганьбою назвала виступ "95 кварталу" і колишня очільниця Нацбанку. В коментарі ВВС News Україна Валерія Гонтарєва заявила, що ця історія була присвячена до її дня народження, напередодні у неї був ювілей - 55 років.

"Коломойський прямо сказав, що "у неї ж не все згоріло" - це що означає, що він інше погрожує спалити? Це було не просто так, і це в його стилі ось так куражитись", - сказала пані Гонтарєва.

"Не дуже моральне рішення"

Раніше генеральний директор хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення разом з "95 кварталом" висміяти пожежу в будинку Валерії Гонтаревій було "не дуже моральним".

Вибачення Гонтаревій також озвучив міністр культури Володимир Бородянський, а міністр економіки Тимофій Мілованов каже, що це дуже поганий сигнал для іноземних інвесторів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зеновій Корінець каже, що хор отримав за виступ 30 тисяч гривень

При цьому, пан Корінець особисто вибачився перед колишньою очільницею Національного банку Валерією Гонтаревою.

В ефірі телеканалу "112" Зеновій Корінець заявив, що представники "95 кварталу" вели перемовини особисто з ним щодо участі артистів у шоу.

За його словами, артисти обговорювали, наскільки коректно буде брати участь у виступі.

"Квартал акуратно попросив мене, в нас така програма, ми стібаємось над президентами, над колишньою і теперішньою владою. Я ухвалив не дуже моральне рішення. Я маю особисто вибачитись перед Валерією Олексіївною", - заявив Зеновій Корінець.

В коментарі каналу "24" він також зазначив, що хор часто працює за контрактами, а цього разу "95 квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері.

Директор національного хору визнав, що знав повний текст виступу.

"Горіла хата, палала"

Актор Євген Кошовий (Лисий) разом з легендарним хором заспівали пісню за мотивом української народної пісні "Горіла сосна, палала".

У переробці "95 кварталу" прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Валерійович - по батькові Ігоря Коломойського. - Ред..)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Таке глузування викликало хвилю обурення не тільки у противників партії "Слуги народу", а й навіть у міністра культури Володимира Бородянського.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Валерія Гонтарева

"Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки", - відреагував на ситуацію міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Окрім гнівних постів у себе на сторінках, користувачі почали масово негативно оцінювати ролик "95 кварталу" на Youtube, а також висловлювати своє невдоволення на Facebook сторінці хору.

Вже понад 20 тисяч користувачів залишили негативну реакцію під роликом "95 кварталу", а негативні коментарі на сторінці хору зробили понад дві тисячі користувачів Facebook.

Поганий сигнал

Міністр економіки Тимофій Мілованов вже назвав пісню поганим сигналом для іноземних інвесторів.

За його словами, більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора.

"Гонтарева є під тиском від Коломойського через рішення по "Приватбанку". Також інвестори не розуміють, наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. 95 квартал асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревоі можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв`язків між олігархами і владою", - вважає пан міністр.

Номер показали в ефірі 19 жовтня ввечері, а резонансу він набрав 20 жовтня, коли його окремим виступом залили на канал у Youtube "95 кварталу".

Показово, що 20 жовтня у Валерії Гонтаревої день народження.

"95 квартал" виходить на телеканалі "1+1" Ігоря Коломойського, якого пані Гонтарева звинувачує у тиску на себе через націоналізацію "Приватбанку".

Олігарх зараз намагається повернути собі банк чи отримати компенсацію.

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева - одна з головних ідеологів та виконавиця націоналізації "Приватбанку", який раніше належав пану Коломойському.

В 2016 році західні партнери неодноразово вказували на те, що з банку виведені величезні суми коштів і без націоналізації та вливання в нього понад сотні мільярдів гривень банківській системі країни загрожує глибока криза.

Копирайт изображения 95 квартал Image caption Євген Кошовий та хор ім. Верьовки

Зараз пан Коломойський оскаржує націоналізації та вимагає компенсацію. Нещодавно секретар РНБО Олександр Данилюк подав у відставку і однією з причин назвав можливі поступки влади Коломойському щодо "Приватбанку".

Останнім часом з пані Гонтаревою та її майном відбулись низка подій. Саму пані Гонтареву в Лондоні збила машина, у Києві спочатку згоріла машина родичів, а потім і її власний будинок.

Гонтарева натякає на слід олігарха у цих подіях, сам він будь-яку причетність до цього заперечує.

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