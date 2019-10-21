Ваші сусіди палять листя - що робити?

Копирайт изображения dsns.gov.ua

"Їхав по Обухівській трасі, по селах. Дихати немає чим. Все в диму…селяни на городах палили то тут, то там, дере в горлі".

Скарги на неможливість вільно дихати у Києві та інших містах України залишають у соцмережах багато читачів.

Прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що нічого "аномального у повітрі не спостерігається", але пообіцяв розібратися у ситуації.

Чи забруднене повітря у столиці?

За офіційними даними, якість повітря у Києві - "у межах гранично допустимої концентрації".

Проте низка ресурсів, які проводять паралельне вимірювання, показують певний рівень забруднення.

За даними онлайн-карти air.kyivsmartcity.com, яка проводить громадський моніторинг якості повітря, станом на 16:00 найбільш забрудненими у Києві були Харківський масив, Нивки та Чоколівка.

Копирайт изображения air.kyivsmartcity.com Image caption Найчистішим вважається показник у 100 одиниць. Чим більше забруднювальних часток у повітрі, тим нижчий індекс.

Забруднення у деяких районах Києва демонстрував і телеграм-бот SaveEcoBot.

На думку синоптика Наталії Діденко, ситуацію, коли у Києві немає, чим дихати, можна пояснити кількома факторами - це і "сезон" паління листя, і тепла та безвітряна погода.

"Переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Якщо брати до уваги сезон масового падіння листя, підготовки городів та полів до зимового періоду, величезні масштаби паління, майже повну відсутність покарання за паління трави, то картина виглядає сумною", - каже пані Діденко.

Синоптик сама живе поруч з приватним сектором і страждає від диму. За спостереженнями експерта, дим навіть від одного невеликого багаття в умовах антициклону та штилю поширюється на величезну територію району.

Горять трава, листя і торфовища

Останніми днями у Київській області було близько 40-50 займань трави і торфовищ щодня, розповіли ВВС News Україна у ДСНС.

Зараз під Києвом горять два великих торфовища в Обухівському і Баришівському районі, що вже призвело до погіршення повітря у Голосіївському районі Києва, заявили у КМДА.

У ДСНС говорять, що причинами таких пожеж на торфовищах у 90% випадків є спалення сухої трави або листя.

Чому не можна палити листя?

Листя палити не можна - це загрожує і довкіллю, і здоров'ю людині, розповіла ВВС News Україна Вікторія Рубан з ДСНС у Київській області.

За її словами, навіть невелике загорання на городі може перекинутися на траву, а звідти - на торфовища, ліси. За кілька десятків секунд загораються гектари. Людина вже не може контролювати ситуацію.

Нещодавно у Київській області через спалювання листя горіли дачі, дерев'яні споруди, а у Баришівському районі загинуло двоє пенсіонерів.

"Через спалювання листя і трави в атмосферу викидаються шкідливі речовини - чадний газ, окис азоту, канцерогенні сполуки. Найгірше це те, що з листя при спаленні вивільняються діоксини", - розповіла пані Рубан.

"З тліючого листя й трави, без доступу кисню, виділяється бензопірен, що може спричинити висипання на шкірі, бронхіт та навіть онкологічні хвороби", - говорить про шкідливість від спалення листя і ексочільниця МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, під час згоряння тонни рослинних залишків у повітря вивільняється приблизно 9 кг мікрочастинок диму. До його складу входять окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук.

Крім того, при спаленні руйнується ґрунтовий покрив і всі поживні речовини, які є в ґрунті: з листям згорають зимуючі корисні комахи, руйнується ґрунтовий покрив; знищується насіння і коріння рослин; пошкоджуються нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння.

Також спалювання трави і листя збільшує промерзання ґрунту у 2-4 рази.

Покарання за спалювання листя

Спалювання листя є незаконним і тягне за собою адміністративну відповідальність. Це є порушенням низки правил у сфері благоустрою населених пунктів, порушенням закону "Про охорону атмосферного повітря".

Так, стаття 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи за "самовільне випалювання рослинності або її залишків" від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто за такі дії можна отримати штраф від 340 до 1 360 гривень, а якщо це роблять підприємці, то від 850 до 1 700 гривень.

"Але на практиці дуже важко впіймати людину за руку і притягнути її до адміністративної відповідальності", - визнає пані Рубан.

Рятувальники Київщини спільно з правоохоронцями планують найближчими днями провести рейд з аеро-зйомкою, щоб виявити паліїв сміття. Проте, зазначає пані Рубан, випадків, коли за паління листя когось штрафують, справді мало: "Дуже важко когось зловити за руку".

Копирайт изображения https://www.facebook.com/anastasiya.lukashevych Image caption Так палять листя у районі Караваєві дачі

Нещодавно через пожежу, спричинену спаленням трави в Іванківському районі, згоріли чотири споруди і чотири автомобілі, зараз ведеться слідство, розповідає пані Рубан.

Якщо ви бачите, що листя палять, правоохоронці радять дзвонити до Нацполіції і до Державної екологічної інспекції.

Користувачі соцмереж пошируюють свої інструкції, як боротися з паліями. Там радять спочатку говорити і переконувати зупинити паління, цитувати закон "Про охорону атмосферного повітря", "Закон про благоустрій у населенних пунктах", потім викликати поліцію.

Проте часом історії з викликом поліції через листя завершуються нічим.

Мешканка Києва Анастасія Лукашевич, яка вже кілька днів страждає від задимлення в Караваєвих дач, розповіла у Facebook, як викликала патруль, проте поліцейські, за її словами, дим не побачили і поїхали далі.

"Що робити, якщо поліція шлангує? Вимагати не просто прийняти виклик, а наполягати, що ви хочете написати заяву", - радить пані Лукашевич.

Жінка подзвонила на гарячу лінію Нацполіції, де залишила скаргу на патрульних, які не покарали паліїв листя у її районі. За її словами, таких випадків є чимало.

ВВС News Україна звернулася за коментарями до поліції Києва щодо викликів і штрафів за спалення сміття, але відповіді поки що не отримала. Там послались на зайнятість і запропонували повернутися до цього питання наступного дня.

Ексміністр МНС Віктор Балога вважає, що ситуація із забрудненням повітря в столиці складна, бо Київ зокрема не має відповіді на запитання, що робити з надмірною кількістю машин, немає і повноцінної окружної.

"Київ хаотично забудували висотними будинками, які заважають вільній циркуляції повітря. В місті працюють екологічно небезпечні підприємства, а під Києвом майже щороку горять торф'яники та чагарники. І якщо так триватиме далі, - то з екологією в місті все буде тільки гірше", - твердить він.

Що робити з листям, якщо не палити?

Якщо в містах ще якось борються з палінням листя, то в селах майже всі його палять за звичкою, визнають у ДСНС.

Опале листя у ДСНС радять не палити, а компостувати. Коли листя перегниває, всі речовини, необхідні для розвитку рослин, повертаються до ґрунту.

В Україні є кілька прикладів переробки листя. У Сумах працює громадська організація "Нове життя старого листя", яка переробляє опале листя на добриво. Там листя збирають і за допомогою хробаків перетворюють на біогумус, яким потім удобрюють клумби. У Миколаєві облаштували майданчик для утилізації опалого листя.

Як рятуватися від диму?

Поради від КМДА, що робити у випадках задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

В Київській міській адміністрації вказують, що у вівторок в Києві збережеться погана якість повітря.

Але на брифінгу в понеділок начальник відділу природокористування та контролю управління екології КМДА Олександр Савченко сказав, що "смертельно небезпечних" показників немає.

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