Сивохо та нацбезпека: що робитиме ексгуморист у РНБО?

Копирайт изображения Facebook Сергія Сивохо / УНІАН

У понеділок колишній "кавеенщик", актор та кандидат у депутати від "Слуги народу" Сергій Сивохо оголосив про те, що відтепер він - радник секретаря РНБО.

Чим займатиметься гуморист у сфері Нацбезпеки та у політиці взагалі?

Із КВК - у РНБО

"Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої роботи", - написав Сергій Сивохо у Facebook.

І додав фото посвідчення від Апарату Ради нацбезпеки.

Це викликало шквал емоцій у соцмережах, користувачі висловлюють сумніви в адекватності такого призначення.

Вже на наступний день Сергій Сивохо написав більш розгорнуто про те, чим планує займатися.

"Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах", - відзначив він.

"Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. А поки що давайте об'єднувати зусилля в ім'я Донбасу, Криму і України", - додав шоумен.

В апараті РНБО не підтвердили, але і не спростували призначення Сергія Сивохи, а натомість порадили направити офіційний запит до відділу кадрів.

Водночас BBC News Україна зв'язалися з пресслужбою пана Сивохи, де запевнили, що опубліковане ним посвідчення - справжнє. А сам він зараз перебуває на Донбасі, де проводить зустрічі з людьми та незабаром має поспілкуватися з пресою.

Сергій Сивохо у понеділок ввечері опублікував фото біля стели Донецької області з підписом: "Тут не скрізь є зв'язок. А у деяких місцях зв'язком користуватися не рекомендується. Пишіть!"

Хто такий Сергій Сивохо?

Сергій Сивохо народився у Донецьку. Йому 50 років.

Став відомим після виступів у КВК, де грав за команди Донецького політехнічного інституту і "Дрім-тім" у кінці 1980-х та на початку 1990-х. Пізніше також з'являвся у "Збірній СНД" та "Збірній ХХ століття".

"Завдяки КВК вже потрапив на телебачення. А далі ви і самі в курсі! Як ведучий, автор, редактор і, нарешті, продюсер працював з ТБ-каналами "1+1", "Інтер", "Україна", ICTV і ще з багатьма іншими", - йдеться на його сторінці у Facbook.

Працював Сивохо і на російському телебаченні, зокрема у 1990-х на "ТВ-6" вів гумористичну передачу "Раз в неделю".

Також був радіоведучим на кількох українських радіостанціях та значився як власник "Мега-радіо".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергія Сивохо більше знають як шоумена та зірку КВН, але сам він наполягає, що має більше досвіду як медіаменеджер

В останні роки найбільше з'являвся на телеекранах як один з тренерів "Ліги сміху" - продукту "Кварталу 95" Володимира Зеленського.

"У засобах масової інформації мене звикли називати "шоуменом" і "коміком". Хоча, в першу чергу, я медіаменеджер, продюсер і організатор", - йдеться у його біографії на Facebook.

У політиці

Image caption Сергій Сивохо у штабі Зеленського, перший тур президентських виборів

Саме з Володимиром Зеленським, вочевидь, пов'язаний похід Сивохи у політику.

Під час першого туру президентських виборів у березні він з'явився у штабі тоді ще кандидата в президенти Зеленського, після чого почали припускати, що ще один колишній "кавеенщик" може мати політичні амбіції.

А на позачергових виборах до Ради Сергій Сивохо вже став кандидатом від "Слуги Народу" на прифронтовому окрузі на Донбасі - у Дружківці та Костянтинівці.

Там його опонентами стали один з колишніх лідерів "Партії регіонів" Борис Колесніков та мер Дружківки Валерій Гнатенко, який балотувався від "Опозиційної платформи - За життя".

У даних про кандидата Сергія Сивохи значилося, що він є "креативним продюсером ТОВ "Квартал 95" та безпартійним.

"Я йду на вибори в команді президента Володимира Зеленського. Бо поділяю його систему цінностей і пріоритетів. Сподіваюсь на рішучі і кардинальні зміни у країні", - писав він у своїй програмі.

Копирайт изображения Facebook Сергія Сивохо

Але вибори Сергій Сивохо програв, поступившись і Колеснікову, і Гнатенку, який у підсумку отримав мандат.

Шоумен зміг набрати понад 12 тис. голосів, що на 10 тис. менше від переможця.

Попри поразку, від політики не відійшов - активно постив у Facebook на політичну тематику.

Зокрема разом з новопризначеним головою Донецької обладміністрації Павлом Кириленком їздив відкривати нову ділянку шахти "Капітальна" на Донеччині.

Копирайт изображения Facebook Сергія Сивохо Image caption На шатхі з керівником Донецької обладміністрації

А вже за місяць з'явилася новина про призначення в Раду нацбезпеки.

Реакція

Соцмережі бурхливо відреагували на отримання паном Сивохою статусу радника секретаря Ради нацбезпеки.

Майже одразу знайшлися фото Сергія Сивохи з мітингів Партії регіонів та діячами цієї політсили: наприклад, екссекретарем Донецької міськради Миколою Левченком, який перебуває за межами України з 2014 року.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сивохо з Миколою Левченком у Донецьку, 2008 рік

Сам Сивохо в інтерв'ю виданню "Гордон" раніше визнавав, що підтримував "регіоналів" та Віктора Януковича.

"Після кризи у Ющенка, мені здалося, альтернативи Януковичу просто немає. Регіонали оперували зрозумілими тезами, пропонували ідеї, які розумна людина підтримувала б. Надія була. І, до речі, в 2010 році майже половина країни підтримала Януковича на виборах. Хто знав, до чого все це призведе?" - розповідав Сивохо у часи своєї передвиборчої кампанії.

Але потім наполягав, що "зараз час нового підходу, нових облич".

Утім, більшість критиків Сивохи обурив сам факти призначення в РНБО людини, далекої від сфери нацбезпеки.

"Ліга сміху" - на варті нацбезпеки і оборони країни. Чекаємо на фронті… Хлопці, може з них окремий батальйон сформувати?" - написав ексдепутат Ігор Мосійчук.

"От мені правда цікаво, по якому принципу вони там посади роздають: грають на спір з Богданом в карти? Чи просто на корпоративчику по синьці наобіцяв хтось і тепер мусить за базар відповідати? Як в кінці 4 серії 1 сезону "Слуги народу"... Чи може так: прикольний пацан програв вибори, то давайте, щоб він не почувався лохом призначимо його кудись, випишемо ксіву хай радіє", - розмірковує колишній боєць полку "Азов" Андрій Д'яченко.

Однак є і ті, хто вірять у підхід новопризначеного радника секретаря РНБО.

"Манкурти! Малороси! Зрадники! Стіну побудуємо! Мразота! Колаборанти! У Москві на вас зачекались!" Ви прослухали стислий виклад концепції реінтеграції після звільнення окупованих територій від професійних представників патріотичної громади. Це вам не коміки, як Сивохо", - іронізує блогер Дмитро Литвин.

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