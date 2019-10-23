"Поліграф - так поліграф": соцмережі про "корупційний скандал" в Слузі народу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та депутат Олександр Дубінський

Скандал навколо можливої корупції депутатів "Слуги народу" з комітету фінансів, податкової і митної політики набирає обертів та вже став темою дня у соціальних мережах.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження щодо можливої корупції. А президент Володимир Зеленський з Японії публічно закликав своїх депутатів пройти перевірку на поліграфі.

Скандал спалахнув на початку цього тижня, коли почали з'являтись підозри, що начебто 11 депутатів від "Слуги народу" за хабарі у 30 тисяч доларів кожному відхили проєкт закону, який ліквідовує корупційні схеми під час оцінки об'єктів нерухомості.

Публічно називалось навіть прізвище одного з депутатів від Черкащини - Антона Яценка, який нібито і намагався підкупити.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Я пройшла поліграф": як виглядає тест на "детекторі брехні?"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть анонсував, що у четвер представить журналістам свідка, якому пропонували ті 30 тисяч доларів.

Серед головних фігурантів історії - колишній журналіст каналу "1+1" Олександр Дубінський, який викривав корупцію попередньої влади.

Також згадується ексжурналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк.

Депутати від "Слуги народу" заперечують будь-які прояви корупції й наполягають, що жодних бізнес-інтересів не лобіювали.

Олександр Дубінський 23 жовтня домовився пройти поліграф спільно з керівником фракції Давидом Арахамією, який першим запропонував усім депутатам пройти цю процедуру.

На хвилі дискусій фактично крапку у необхідності пройти поліграф поставив Володимир Зеленський, який написав у Facebook, що стежить за ситуацією з Японії і пропонує, щоб усі депутати комітету з усіх фракцій таки пройшли детектор брехні.

У "Слузі народу" заявили, що шукатимуть спосіб, як можна провести експертизу на поліграфі для такої великої кількості депутатів.

У соціальних мережах почали жартувати через поліграф для депутатів.

Хтось згадував виборчу кампанію Володимира Зеленського і його тодішній заклик провести дебати на стадіоні.

Вислів тих часів "стадіон - так стадіон" одразу ж перетворився на "поліграф - так поліграф".

Інші згадували епопею зі здачею крові Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

"Так ви хлопці вже тест на наркотики проходили після першого туру. Надзвичайно захопливе видовище", - написав Алекс Нойнець.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав цю ситуацію просто - "Аналізи 2.0. Тепер на поліграфі".

Дехто жартував, навіщо той поліграф, якщо можна одразу застосувати старі методи тортур - дибу чи іспанський чобіт.

"От раніше був поліграф. Не те, що зараз", - написав Антон Гондза, запостивши фотографію праски.

Деякі журналісти також висували свої версії, кому вигідний скандал, враховуючи, кому належить телеканал "1+1".

"Складіть 1+1 і подумайте, кому це вигідно", - навів цитату Давида Арахамії журналіст Юрій Смирнов, додавши, що кращого натяку не вигадати.

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