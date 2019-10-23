"Народ тебе не хоче". Як у Росії протестують проти мера з "ДНР"

Image caption На митинг против назначения Дмитрия Трапезникова мэром Элисты вышло несколько тысяч человек

Наприкінці вересня новий очільник російської республіки Калмикія Бату Хасіков призначив мером Елісти Дмитра Трапезнікова, який входив до керівництва самопроголошеної "ДНР". Відтоді в столиці республіки почалися акції, яких там не бачили 15 років. Кореспонденти Російської служби Бі-бі-сі зустрілися і з мером, і з демонстрантами, які протестують проти його призначення.

12 квітня 2019 року Трапезніков відзначав свій 38-й день народження. В цей же день він отримав паспорт громадянина Росії. У документі, який він демонструє кореспондентам Бі-бі-сі, написано, що паспорт був виданий не просто якимось територіальним ОВС (орган внутрішніх справ) за місцем прописки, а МВС Російської Федерації.

Вже через п'ять місяців, 26 вересня, новий очільник Калмикії Бату Хасіков запропонував кандидатуру Трапезнікова депутатам міськради Елісти, які проголосували за його призначення керівником міста.

Мешканці Елісти відреагували на цю новину народним віче в центрі - 29 вересня демонстранти вимагали відставки нового мера. Відставки не відбулося, і 1 жовтня жителі вийшли на молебень.

Image caption Паспорт громадянина Росії Дмитро Трапезніков отримав у квітні 2019 року

Нарешті 13 жовтня на площу Перемоги в центрі Елісти на узгоджений з владою мітинг вийшло приблизно три-чотири тисячі осіб. У місті з населенням в 100 тисяч людей - це кілька відсотків населення. Це як акція протесту в Москві за участю пів мільйона демонстрантів.

"Казкова людина"

У звичайні дні площа Перемоги працює як парк атракціонів. Збираючись на акцію, люди розгулювали між каруселями і автодромом з символічною табличкою "Зіткнення заборонені".

Співробітники поліції оточили площу червоними стрічками і розвісили на парканах оголошення про те, що у зв'язку з проведенням мітингу атракціони цього дня працювати не будуть.

Великий мітинг в Елісті - подія надзвичайна як для мешканців, так і для поліцейських.

Image caption На акції протесту поліція просила згорнути плакати з гаслами, які не стосувалися призначення Трапезнікова мером

Старші демонстранти пригадували, що остання велика акція протесту була в столиці Калмикії в 2004 році, коли вимагали відставки очільника республіки Кірсана Ілюмжинова. Протестувальників тоді розігнали, одна людина померла від серцевого нападу.

"Тоді я працював в уряді і спостерігав мітинг з вікна, а зараз з усіма на площі - хоча б силою нас поки не давлять", - розповів про свої враження один з учасників мітингу.

Трапезніков - не місцевий, в Калмикії ніколи не працював. Але на мітингу йому в докір ставили не тільки це - говорили і про його діяльність в "ДНР".

"Гаразд було б, аби Бату Хасіков привіз мером до нас пристойну людину, але ж персонажа з сумнівною репутацією. Його в Україні називають терористом і екстремістом. Як нормальна людина може сприймати вихідця з території, що воює? Яке він нам тут мирне місто побудує?" - обурювався один з учасників мітингу.

"У нас щелепа відпала, коли ми дослідили питання, - розповів інший демонстрант. - Деякі політологи московські намагаються представити це як містечковий націоналізм. Але це не так. У нас завжди було багато російських кадрів, але їх знали, поважали".

"Якщо народ дав 82% голосів Бату Хасікову, значить, з цим народом треба рахуватися, - додав він. - Бату, це не спорт, не треба протидіяти як на рингу. Гідний хід був би - самому Трапезнікову піти у відставку!"

Image caption Мешканці Елісти багато років не виходили на масові мітинги

"Він якась казкова людина! За час в ДНР кілька освіт отримав, та ще й звання полковника! - говорила ще одна учасниця мітингу. - Ми нічого не маємо проти ДНР, там теж люди живуть. Але ми ж туди не їдемо керувати містом? Ось і нам не треба".

Зі сцени в цей момент скандували: "Валіза! Вокзал! ДНР!"

Image caption Демонстранти наголошують, що протестують не через етнічне походження Трапезнікова, а через його репутацію

Мер з "ДНР"

Трапезніков пов'язує протести проти свого призначення зі втомою, що накопичилася у людей від обіцянок попередніх очільників міста. Його попередник Окон Нохашкієв пропрацював на посаді мера три роки. У травні 2019 року він був відсторонений і оголошений в розшук за статтею "Перевищення посадових повноважень". Слідство підозрює його в розкраданні понад 2 млн рублів.

Трапезніков показує кореспондентам Російської служби Бі-бі-сі кілька кімнат відпочинку поруч з кабінетом мера і обіцяє переробити їх під робочі приміщення.

"Я переживаю, щоб все нормально було, щоб не було ніяких ексцесів на цих мітингах, - говорить він. - Якщо послухати уважно, є наїзд на мене з боку України, це політичні моменти, але вони сприймаються людьми негативно. Врешті-решт, я не місцевий, не корінний житель, що також є частиною проблеми".

Трапезніков каже, що керівництво республіки поставило перед ним завдання збалансувати бюджет, поліпшити економічний стан Елісти, зайнятися благоустроєм.

"Жителі можуть думати: якщо вже місцеві не змогли вирішити проблеми, то що зараз зробить прибулець, варяг? - міркує він. - Але треба мати витримку, терпіння, трохи почекати - і побачити результат".

Image caption Вперше в Елісті Трапезніков побував, коли його покликав у гості новий очільник республіки Бату Хасіков

Новий мер Елісти починав свою кар'єру в структурах футбольного клубу "Шахтар" найбагатшого олігарха України Ріната Ахметова. Коли на сході України почалися бойові дії, він приєднався до структур "ДНР" і якийсь час очолював Тельманівський район "республіки", маючи позивний "Єлісей".

У команді колишнього очільника "ДНР" Олександра Захарченка він обіймав посаду першого віцепрем'єра. Коли 31 серпня 2018 року Захарченко підірвали в кафе "Сепар" у центрі Донецька, Трапезніков на кілька днів став виконуючим обов'язки керівника "республіки".

Але потім в "ДНР" стався кадровий переворот, його призначення визнали незаконним, новим лідером став Денис Пушилін. Трапезнікову разом з іншим відомим членом команди Захарченка, міністром доходів і зборів Олександром Тімофєєвим, відомим під позивним "Ташкент", довелося залишити територію, підконтрольну "ДНР".

Відтоді і аж до призначення мером Елісти про Трапезнікова не було новин.

"Після вбивства Захарченка я прийняв рішення, що не буду в політиці, - розповідає він Бі-бі-сі. - Десь я втомився, десь морально переніс травму після загибелі керівника і друга. Рік я до політики взагалі стосунку не мав. Займався сім'єю, дітьми, побутовими справами".

Відразу після появи Трапезнікова в Елісті видання РБК з посиланням на свої джерела повідомило, що його кандидатуру очільнику республіки Хасікову нібито запропонував помічник президента Владислав Сурков, який вважається неформальним кремлівським куратором "ДНР". Таку ж версію Бі-бі-сі розповів і співрозмовник, який працював з Сурковим.

Суркова і Хасікова пов'язує як мінімум один спільний інтерес - до старту політичної кар'єри Хасіков був відомим спортсменом-кікбоксером, багаторазовим чемпіоном світу серед професіоналів, в Калмикії його позаочі називають "Шестиразовим".

Сурков - шанувальник цього виду спорту. У 2016 році його сфотографували на боях без правил, куди він прийшов разом з колишнім лідером "ДНР" - російським політтехнологом Олександром Бородаєм.

Image caption Трапезніков оглядає горище житлового будинку в Елісті і каже, що готовий вести діалог зі своїми опонентами

Як мінімум публічно до появи Трапезнікова в республіці Сурков поставився прихильно. Помічник президента нечасто дає коментарі публічно, особливо ті, які не стосуються прямої сфери його відповідальності, але відразу після призначення очільника Елісти в ТАСС з'явилося офіційне привітання.

"Знаю вас по вашій роботі на керівних постах в Донецькій Народній Республіці, - заявив тоді Сурков. - Не сумніваюся, що і в Калмикії ви будете працювати так само ефективно і з такою ж користю для громадян. Радий і пишаюся, що наші донецькі кадри потрібні".

"Коли я побачив це привітання, не буду кривити душею, мені було дуже приємно, - каже Трапезніков. - Не чекав, що так це станеться. Значить, оцінили мою роботу там, оскільки такі теплі слова написали і побажали удачі тут".

Втім, ще один знайомий Суркова, який побажав залишитися неназваним, стверджує, що в процесі призначення Трапезнікова Сурков не брав жодної участі: "Для нього це стало повним сюрпризом і несподіванкою. Він в цьому процесі не брав жодної участі, а його привітання було швидше тролінгом".

На цьому ж наполягає і сам Трапезніков: "Ні Сурков, ні будь-хто з уряду Росії мене не рекомендував, це результат нашого спілкування з Бату Хасіковим".

Він розповідає, що з нинішнім очільником Калмикії познайомився у 2015 році під час своєї роботи в "ДНР". Тоді Хасіков приїжджав до Донецька, "допомагав молоді, відкривав спортивні клуби, організовував турніри".

Коли у березні 2019 року президент Володимир Путін призначив Хасікова тимчасово виконуючим обов'язки глави Калмикії, Хасіков запросив Трапезнікова в гості, розповідає мер Елісти: "Я приїхав з дружиною подивитися місто, ніколи тут раніше не був. Він розповів про проблеми, з якими зіткнувся, і запропонував мені посприяти, зробити аналіз, як їх можна вирішити".

Робота над аналізом тривала два місяці, а коли він був готовий, Хасіков, за словами Трапезнікова, сказав: "Пішли попрацюємо, мені потрібна команда однодумців".

Спочатку ця пропозиція його здивувала, згадує мер, адже він не знав ані міста, ані традицій. Але потім, порадившись з родиною, вирішив, що можна спробувати.

Image caption Трапезніков розповідає, що перед призначенням його перевіряли російські спецслужби

Версії про те, хто ж саме пролобіював кандидатуру мера, обговорюються протестувальниками - і главі республіки довелося коментувати це. У відеозверненні до жителів, опублікованому в Instagram 30 вересня, Хасіков зазначив, що рішення приймав сам, що новий мер отримав колосальний досвід у відновленні Донбасу і що "кращу школу для антикризового менеджера важко придумати".

"Ви ж розумієте, силові структури Росії уважно працюють, і коли мою кандидатуру запропонували, вона повинна пройти низку перевірок. Я їх довго проходив - без цього ж людину нікуди не допустять, ані на вибори, ані на призначення, - розповідає Трапезніков деталі. - Безпека в Росії - понад усе. Я цього не знав, але потім всі необхідні перевірки пройшов".

Своїм критикам він пропонує поїхати в Донецьк і переконатися, що там його в корупції не підозрюють. Всі дипломи про вищу освіту, наполягає мер, він отримав легально, хоча в умовах війни йому і складно було одночасно вчитися і в Макіївському економіко-гуманітарному інституті, і в Донецькій академії управління та державної служби, і в Кабардино-Балкарському державному університеті.

Що ж стосується звання полковника, то його, за словами Трапезнікова, він в "ДНР" отримав автоматично - після того як Захарченко присвоїв йому чин державного радника першого класу.

Image caption Населення Елісти - близько 100 тисяч чоловік, і великі протести тут рідкість

"Накручування в соціальних мережах триває з початку конфлікту на Донбасі, - пояснює Трапезніков негативні публікації про нього. - Ми пам'ятаємо, скільки бруду виливали тоді і на Захарченка, і на його команду, і на Росію. І попередній, і чинний президенти України говорили, що найважливіше - інформаційна війна. Але я впевнено себе почуваю, впевнено дивлюся людям в очі, і в жодних сірих або корупційних схемах не брав участі".

Залишати посаду він не збирається. "Якщо я сьогодні піду у відставку через те, що пишуть в соціальних мережах, значить, я визнаю, що в чомусь винен, - каже він. - Я розумію, якщо вони скажуть: йди, бо ти не місцевий мешканець, не корінний, що не калмик. Тоді це буде більш обґрунтовано, і треба буде порозмовляти. Якщо я викликаю якесь роздратування і апатію через те, що я не місцевий, треба буде ухвалювати якесь рішення".

"Сибірський синдром"

Організатори та учасники акцій наполягають: річ зовсім не в тому, що Трапезніков чужий для Калмикії. Популярний в республіці репер Адьян Убушаєв зустрічає кореспондентів Бі-бі-сі в своїй студії, яка обладнана в його квартирі на виїзді з Елісти. Він згадує історію в Якутську, де нова очільниця міста Сардана Авксентьєва розпочала свою роботу з того, що скасувала дорогі корпоративи для чиновників і виставила на продаж позашляховики для муніципальних службовців, закуплені її попередником.

"Якби нам запропонували мера з такою репутацією, всі були б щасливі. І неважливо, якої національності, калмик, росіянин або єврей, - каже Убушаєв. - Для всієї молоді очевидно, що не має бути у чиновників дорогих автомобілів, а краще купити рентген-апарат для хворих людей".

Image caption Репер Адьян Убушаєв каже, що для калмиків важлива репутація нового очільника міста

Убушаєв розповідає, що після початку протестних акцій в республіці йому стало складно спілкуватися навіть з батьками, які просять його не висовуватися.

У 1943 році калмики пережили депортацію. "Наш етнос в результаті скоротився вдвічі, а у старшого покоління, яке пам'ятає СРСР, досі збереглося те, що ми називаємо "сибірським синдромом", - говорить музикант. - Це глибокий слід у свідомості багатьох людей. Я не звинувачую їх, мені їх дуже шкода. Багато острахів були закладені в ті роки".

Коли Хасіков запропонував Трапезнікова на пост мера Елісти, люди почали обговорювати цей крок очільника республіки в Instagram. Вони записували звернення до Хасікова.

"Ніхто не хотів вступати у конфронтацію, ми ж не в Москві, у нас свій маленький тихий хатончік (селище. - Ред.), - пояснює Убушаєв. - Мене зараз багато хто питає, а чому ти раніше терпів і мовчав? Так, я терпів, а тепер не хочу більше терпіти. Я натхнений тим, що люди перестали мовчати і заговорили вголос про своє невдоволення і про несправедливість".

Його знайомий бізнесмен Церен Басангов організовує кінні походи Калмикією. Раніше він теж не цікавився політикою, а тепер ходить на мітинги.

"Чому ми раніше мовчали? Комусь, може, соромно за це, комусь ні. Але якщо мовчали, чому і далі маємо мовчати? Дивна логіка", - міркує він.

"Мене насторожило, що жодного позитивного відгуку про нього немає, - розповідає про своє ставлення до нового мера Басангов. - Якщо він хороший фахівець, де ті люди, вдячні жителі територій, де він набирався досвіду керівництва? Нехай хоч одна людина, якій він допоміг, напише про його реальні заслуги".

Image caption Калмицький бізнесмен Басангов сумнівається, що великі інвестори захочуть працювати з мером з "ДНР"

За словами бізнесмена, абсолютно аполітичним в місті, де живе лише 100 тисяч людей, бути неможливо. Басангов особисто знає половину депутатів - та й самого Хасікова.

"Ми не хотіли доводити до мітингу, намагалися побудувати діалог, - запевняє Басангов. - Зібрали різних людей з різними думками, але всі зійшлися на тому, що нас не влаштовує Трапезніков. Нам більше нічого не потрібно, крім того, щоб він пішов. Нехай прийде людина з добрим послужним списком, щоб ми бачили, що це дійсно фахівець".

"Молодь почала критично мислити - і це по-буддистськи, - додає він. - Будда казав, що завжди треба сумніватися, перевіряти, що б тобі не говорили".

"ДНР" ніхто не визнав, навіть Росія, "у нього великі шанси потрапити до списку санкцій, а тут вже юридичні наслідки можуть бути для нашого міста, адже будь-який документ буде він підписувати", міркує Басангов.

"Я займаюся кінним туризмом, і ми хочемо, щоб весь світ про нас знав, щоб не тільки з Росії, але і з Європи, Америки, Азії приїжджали. Для нас неприйнятні репутаційні наслідки, а заслуг у нього жодних немає. Тоді навіщо його сюди поставили?" - обурюється бізнесмен.

Image caption Калмикія - буддистський регіон

Але поки що, розповідають співрозмовники Бі-бі-сі в уряді Калмикії, регіональна влада не готова йти на поступки демонстрантам.

Відразу кілька співрозмовників Бі-бі-сі переказали історію про те, що під час закритої зустрічі активістів з очільником республіки той нібито заявив, що за нього на вересневих виборах проголосували 90 тисяч осіб - і він буде готовий піти на діалог, якщо на вулиці вийде 40 тисяч, а не кілька, як зараз.

"Нам передали, що рішення не скасують і влада сподівається на компроміс з нашого боку, - каже репер Убушаев. - Вони вважають, що ми жалюгідна купка людей, яка не відображає настрої народу. Але ми здаватися не збираємося".

Він не згоден з тим, що Трапезніков не може піти, тому що не хоче підтвердити чутки про нього з інтернету: "Як можна так міркувати? Просто народ тебе не хоче, навіщо ти нав'язуєшся сюди?"

Фотографії Володимира Пірожкова