Super Tucano: що за штурмовики Україна хоче купувати в Бразилії?

Копирайт изображения embraer.com Image caption Super Tucano спочатку розроблялись як навчальні літаки, однак потім їх переробили на легкі штурмовики для боротьби з партизанами чи підтримки піхоти

Українська армія може поповнитися легкими турбогвинтовими штурмовиками EMB-314 Super Tucano (A-29) з Бразилії.

Що це за літаки і як вони можуть бути корисними Повітряним силам ЗСУ?

Твіт президента Бразилії

Копирайт изображения Військове телебачення України

Нещодавно українські військові льотчики провели у Португалії тестові польоти на легких бразильських штурмовиках фірми Embraer EBN-314 Super Tucano.

"Попередньо українська делегація відвідала Бразилію з наміром оцінити виробничі потужності та обговорити можливе придбання цих літаків", - йшлося у сюжеті українського "Військового телебачення".

А вже 24 жовтня президент Бразилії після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Японії написав у Twiiter: "Україна хоче військову авіацію".

Пропустити Twitter допис , автор: @jairbolsonaro Ucrânia quer aviões militares do 🇧🇷. Presidente ucraniano tem interesse em comprar aviões Super Tucano. O Ministro de Relações Exteriores, @ernestofaraujo , avaliou a possibilidade dos ucranianos adquirirem a aeronave KC-390, cargueiro militar fabricado no Brasil. @RenovaMidia — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 23 жовтня 2019 р.

За його словами, українська сторона зацікавилася придбанням вже згаданих бойових літаків Super Tucano, а також військових транспортників Embraer KC-390.

Щоправда, пресслужба Володимира Зеленського про такі плани після зустрічі нічого не писала.

Однак твіт бразильського президента разом з повідомленнями українського "Військового телебачення" про "ознайомчі польоти" змусили всерйоз задуматися над перспективами Super Tucano в українському небі.

Super Tucano

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EMB-314 Super Tucano бразильської фірми Embraer - один з найуспішніших продуктів авіапрому Бразилії.

Його розробляли як легкий штурмовик для підтримки піхоти та боротьби з партизанами.

Перший політ відбувся у 1999 році, й з того часу вироблено понад 250 таких машин, які постачали у понад 15 країн (включно зі США).

Super Tucano - претендент на заміну реактивних штурмовиків підтримки в американській армії.

"Коли рота морпіхів не може обійти захищений бункер, групу танків чи штурмує глибоко ешелоновану оборону, питань виникає не так багато - вони передають координати цілі і чекають, поки прилетить F/A-16", - відзначає оглядач BBC News Павло Аксьонов.

Утім, за його словами, проблеми починають виникати, коли таким літакам доводиться чекати, коли їх викличуть, перебуваючи неподалік від поля бою, або кружляти над ним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Super Tucano - один з найуспішніших проектів бразильського авіапрому. Цей літак перебуває на озброєнні багатьох країн, включно з Колумбією, Чилі, Індонезією і Афганістаном

"У військовій авіації існує термін loiter time - час, протягом якого літак може перебувати у певній зоні в очікуванні виклику. У легкомоторних літаків з економічним турбогвинтовим двигуном цей показник набагато вище, ніж у винищувачів з потужним реактивним двигуном, що споживає багато палива. Такий штурмовик може довго супроводжувати піхоту, швидко реагуючи на запити підтримки", - пояснював Павло Аксьонов.

І як одну з альтернатив F-16 у Повітряних силах США розглядають саме Super Tucano.

Які, до того ж, значно дешевші.

Причому Super Tucano вже пройшли випробування у бойових умовах - їх використовували колумбійські військово-повітряні сили проти повстанців із FARC, а також американці в Афганістані.

Літаки також можуть слугувати як навчальні. Наприклад, на них можуть тренуватися пілоти реактивної авіації.

Технічні і бойові характеристики

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Super Tucano можуть злітати і сідати на невелику злітну смугу - 900 метрів.

Внутрішній двигун розрахований на 3,5 години польоту.

Максимальна оперативна швидкість - майже 600 км/год.

Бойовий радіус польоту - 500 км, а практична дальність - 1330 км.

Озброєний двома великокаліберними кулеметами калібру 12,7 мм з 250 набоями кожен.

До того ж літак має п'ять точок підвіски для озброєнь чи іншого оснащення (150 різноманітних конфігурацій того, що можна повісити).

Зокрема Super Tucano можуть бути оснащені двома ракетами класу "повітря-повітря" чи "повітря-земля", звичайними чи керованими бомбами, зовнішнім баком для пального на 320 літрів.

"Швидкі, високоманеврені та з чудовим оглядом з обох місць у кабіні для місій як удень, так і вночі", - описує ці машини сайт виробника.

Чи потрібні?

Копирайт изображения embraer.com Image caption Чи підійдуть "супер тукани" для умов війни на Донбасі?

У частини військових оглядачів, утім, виникає питання, чи справді бразильські Super Tucano - слушний варіант для української армії.

Зокрема для умов війни на Донбасі, де проросійські сили мають потужні системи протиповітряної оборони.

"Машина проектувалася для боротьби з партизанами. А яке озброєння доступне бандформуванням - зенітні кулемети, автоматичні гармати, максимум ПЗРК. Тому Super Tucano хоча і має достатню велику висотність, проте явно недостатню для дій проти ешелонованої по висоті протиповітряної оборони (ППО) - а це саме те, що ми спостерігаємо в окупаційних корпусів на Донбасі", - пише військовий оглядач Михайло Жирохов.

"Жодна країна в світі не має досвіду застосування турбогвинтових машин проти російських систем ППО. А значить треба писати свої методички - а як правило це досвід, і досвід кривавий", - додає він.

На думку інших - саме такі літаки ефективні для локальних війн.

"Для умов локального конфлікту - чудовий літак. Для повномашстабного "махачу", в якому більшість аеродромів будуть зруйновані у перші години - взагалі єдиний адекватний варіант", - вважає один з учасників обговорення на профільному Telegram-каналі "Мілітарка".

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