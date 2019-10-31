Анбандлінг: від Нафтогазу відокремили ГТС, але "трубу" лишили державі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українська ГТС щороку приносить дохід до 3 млрд доларів

У четвер 341 депутат проголосував за законопроєкт про відокремлення газотранспортної системи (ГТС) із структури "Нафтогазу".

Щоб здійснити так званий "анбандлінг", тобто відокремити компанії, що видобувають, транспортують та постачають газ, депутати внесли зміни до двох кодексів та кількох законів.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель назвав це "історичною подією".

"Довго ми не могли побудувати законодавчу базу, яка відповідає європейським нормам для того, щоб нас більше не шантажували, для того, щоб ми забезпечили довгострокове транспортування газу територією України, використання української ГТС, забезпечення стабільного доходу від цих активів", - заявив урядовець.

Попри те, що у назві законопроєкту йдеться лише про транспортування газу, він передбачає, що так само на ринку електроенергії буде виділено оператора системи передачі електрики.

Навіщо це потрібно?

Згідно із Угодою про асоціацію з ЄС, а також як член європейського Енергетичного співтовариства, Україна взяла на себе зобов'язання виконувати вимоги європейського законодавства у галузі енергетики - так званого Третього енергетичного пакету.

Він передбачає, що видобуток, транспортування та постачання газу кінцевим споживачам мають здійснювати окремі компанії. Так споживач буде захищений від завищених цін та інших "забаганок" на ринку, який є монопольним за своєю природою.

Крім того, наприкінці року завершується контракт між "Нафтогазом" та "Газпромом" на транспортування газу до Європи.

В інтересах Києва, аби новий контракт був підписаний згідно із європейськими законами, а отже, "Нафтогаз", який нині керує і українською ГТС, має провести "анбандлінг", а ГТС має отримати нового керівника.

Сертифікація нового оператора також має відбутися до кінця цього року. Так само, як і переговори із російським "Газпромом" щодо підписання контракту.

"Ухвалення цього законопроєкту необхідне для вчасного завершення процесу відокремлення оператора ГТС від "Нафтогазу". Це вкрай важливо для виконання Україною міжнародних зобов'язань та збереження нашою країною транзиту", - заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв під час обговорення проєкту.

Схвалення закону підтримали і у європейському Енергетичному співтоваристві.

В чиїх руках буде українська ГТС?

"Оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб'єкт господарювання, власником 100 відсотків корпоративних прав якого є держава чи суб'єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі", - йдеться у правках до проєкту у другому читанні.

У вересні уряд оновив план анбандлінгу "Нафтогазу" і структуру того, як це відбуватиметься.

Image caption "Нафтогаз" намагається пояснити, як відбуватиметься анбандлінг навіть у картинках

Ланцюжок кроків, що мають привести до відокремлення газотранспортного бізнесу із "Нафтогазу" виглядає так:

Нині всі функції з транспортування газу виконує "Нафтогаз" і безпосередньо його "дочка" - "Укртрансгаз", у складі якого було створено філію "Оператор ГТСУ".

Саме в ній сконцентровано весь персонал, процеси і активи, необхідні для транспортування.

Крім того, створено "дочку" "Укртрансгазу" з такою ж назвою - ТОВ "Оператор ГТСУ". З 1 липня все наповнення філії, крім активів - ГТС, переведено до ТОВ.

Саме ТОВ "Оператор ГТСУ" і стане ядром майбутнього незалежного оператора ГТС. Саме її з 1 січня разом із ГТС буде передано ПАТ "МГУ".

У свою чергу МГУ постановою уряду підпорядковане міністерству фінансів.

"ГТС буде збережена у державній власності - не передбачається жодних змін цього статусу, - твердить пан Коболєв. - Вона знаходитиметься в управлінні оператора на підставі угоди господарського відання. В свою чергу ОГТСУ - належатиме ПАТ "Магістральні газопроводи України", власником якого є Міністерство фінансів".

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