Дифтерія в Україні: що робити і чи варто панікувати?

Копирайт изображения unian Image caption Ревакцинацію від дифтерії нещодавно зробив мер Києві Віталій Кличко і закликав українців теж робити щеплення

Четверо хворих дорослих на Закарпатті, у Києві - 9-річний хлопчик. Всього з початку року вже шість випадків, а минулоріч загалом було 10 хворих. До України повертається дуже небезпечна хвороба - дифтерія.

Що це за захворювання, як йому запобігти та як лікувати? Чи є в Україні ліки і чому дифтерія повертається, розбиралась ВВС News Україна.

Дифтерія - що це таке?

"Ситуація дуже тривожна", - говорить Володимир Курпіта, генеральний директор Центру громадського здоров'я про дифтерію на Закарпатті. Там захворіли чотири студенти-медики Ужгородського національного університету. У вузі призупинили навчання, щоб інфекція не поширювалась. Саме на осінньо-зимовий період зазвичай припадає максимальна кількість випадків дифтерії.

Дифтерія є небезпечним гострим інфекційним захворюванням через ускладнення, до яких може призвести, і через високий рівень смертності. До дії дифтерійного токсину чутливі практично всі органи, але найбільш вразливими є серце, нирки, наднирники, нервова система.

Смертність від дифтерії за різними даними становить від 5% до 20%.

Можливі ускладнення від дифтерії:

блокування дихальних шляхів;

інфекційно-токсичний шок;

пошкодження серцевого м'яза (міокардит);

ураження нервової системи;

нефрозонефрит;

легенева інфекція (дихальна недостатність або пневмонія).

Збудником хвороби є дифтерійна паличка, яка дуже стійка і може зберігатися у зовнішньому середовищі до 15 діб. Дифтерією заражаються повітряно-крапельним шляхом і через предмети побуту.

Джерело інфекції - хвора людина або носій збудника. Інкубаційний період захворювання - від 3 до 10 днів. Тобто в цей час людина може заражати інших і навіть про це не знати.

Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання.

Симптоми дифтерії:

біль у горлі;

підвищена температура, лихоманка;

набряк слизової оболонки ротоглотки;

наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу;

набряк шиї;

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів

Чому дифтерія повернулась?

"Дифтерія прийде обов'язково. Це не кір, це гірше", - ще кілька років тому прогнозував лікар Євген Комаровський і закликав всіх дорослих і дітей робити щеплення.

Саме низьким рівнем захисту населення лікарі пояснюють нові спалахи захворювання. За даними Центру громадського здоров'я, за дев'ять місяців 2019 року, щепленими від дифтерії є лише 59% дітей до року та 52% дорослих.

"Дифтерія - дуже небезпечна і в ситуації, коли в країні багато невакцинованих дітей та дорослих, ризик її розповсюдження високий", - говорить Катерина Булавінова, медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Українські лікарі дуже добре знають, якою небезпечною може бути дифтерія. У 90-ті роки через масову відмову від вакцинацій Україна вже пережила епідемію дифтерії. Тоді, за даними МОЗ, захворіли 20 тис. людей, а майже 700 померли.

"Сьогодні ми маємо кір, де смертність приблизно 1 з 1000 хворих. А ситуація з захистом від дифтерії - не краща. І якщо на зміну кору прийде дифтерія, то це буде 5% смертність, як мінімум. А це вже іншого порядку загрози", - оговорив в інтерв'ю ВВС News Україна Євген Комаровський.

Копирайт изображения phc.org.ua Image caption Охоплення щепленням від кашлюка, дифтерії і правця (одна вакцина від трьох хвороб) станом на 1 січня 2019 року серед дітей до 1 року. Дані Центру громадського здоров'я МОЗ України

Чи вистачить ліків?

Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти. І навіть з сироваткою залишається ризик смерті до 20%, описують серйозність цієї хвороби у МОЗ.

Кілька місяців тому 200 флаконів сироватки у якості гуманітарної допомоги Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Станом на 24 жовтня, в Україні було 192 флакони ліків від дифтерії, розповіли у Центрі громадського здоров'я.

Чи вистачить цієї кількості на всю Україну? У Центрі громадського здоров'я запевняють, що так. За словами керівника центру пана Курпіти, в минулому році Україна використала лише 46 флаконів для лікування десяти хворих.

Як запобігти дифтерії?

Випадки дифтерії в Україні: 2011 рік - 8 випадків 2012 - 5 випадків 2013 - 6 випадків 2014 - 4 випадків 2015 - 2 випадків 2016 - 4 випадків 2017 - 0 випадків 2018 - 10 випадків

Єдиним способом захиститися від дифтерії називають вакцинацію дітей і ревакцинацію дорослих.

При цьому, як зазначають у Центрі громадського здоров'я, вакцинація, як і перенесене захворювання, вже через 1-1,5 років не гарантує захист від інфікування, але хвороба у щеплених людей буде протікати набагато легше, ніж у тих, хто не має щеплень.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) стурбовані низьким рівнем вакцинації українців і занепокоєні тим, що спалах, подібний до того, який був у 90-х, може повторитись. Експерти ЮНІСЕФ закликають українців робити щеплення.

"Навіть попри своєчасне лікування, близько 20% хворих помирають. Натомість вакцинація проти дифтерії дуже ефективна, вона запобігає розвитку захворювання та ускладнень", - розповіла Катерина Булавінова, медична експертка ЮНІСЕФ в Україні.

Українців закликають прийти до сімейного лікаря і зробити щеплення, це безкоштовно. За даними МОЗ, в Україні є вдосталь вакцин.

Копирайт изображения moz.gov.ua Image caption Календар профілактичних щеплень в Україні. Як це має бути

Щеплення від дифтерії: що і як робити?

Щеплення від дифтерії мають отримувати всі — і діти, і дорослі протягом усього життя, кожні 10 років, кажуть в МОЗ.

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. Згодом проводиться ревакцинація у 18 місяців та у 6 років вакциною АДП. Наступне щеплення у 16 років — вакциною АДП-М.

Далі необхідно вакцинуватися повторно кожні 10 років. Тобто, якщо останнє щеплення проти дифтерії було в 16 років, наступне потрібно зробити у 26. І так далі кожні десять років.

Якщо ви вже дорослі, але не були раніше вакциновані, або у вас немає записів про щеплення, то для захисту від дифтерії та правця необхідна триразова вакцинація АДП-М, кажуть лікарі.

Для дорослих між першим і другим щепленнями інтервал має бути не менше 30 днів, а між другим і третім - шість місяців.

Якщо вже є спалах, чи можна робити щеплення?

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України пояснюють, що навіть при виникненні осередку інфекції, щеплення все одно потрібно робити.

Так, для профілактики дифтерії люди, які контактували з хворим, мають негайно отримати щеплення.

ВВС News Україна попросила медичну експертку ЮНІСЕФ в Україні Катерину Булавінову розповісти про вакцинації проти дифтерії:

Копирайт изображения taras.bezpalyi Image caption Катерина Булавінова: кожні 10 років дорослим необхідно проходити ревакцинацію

Чи може захворіти на дифтерію людина, яка була вакцинована до цього?

Якщо в дитинстві ви отримали повну первинну вакцинацію — чотири дози вакцини з компонентом дифтерії до 18 місяців, потім вас ревакцинували за календарем вакцинації у 6 та 16 років, то вакцина проти дифтерії забезпечить високий рівень захисту проти цієї хвороби на 10 років.

Тому кожні 10 років дорослим необхідно проходити ревакцинацію — інакше можна захворіти.

Дорослим, які ніколи не вакцинувалися від дифтерії, варто негайно зробити щеплення.

Рівень вакцинації 2009-2018 роки (дані у %, діти до одного року і 1 рік)

Які можуть бути побічні ефекти при вакцинації проти дифтерії, наскільки вони небезпечні?

Як і будь-який лікарський препарат, вакцини можуть викликати реакції, проте ризики для здоров'я та життя при захворюванні на дифтерію, правець і кашлюк набагато серйозніші, ніж ризики розвитку серйозної реакції на вакцину.

Реакції, такі як болісні відчуття і припухлість в місці ін'єкції або підвищення температури - це нормальне явище. Вони з'являються незабаром після того, як вакцина була введена і зазвичай проходять протягом кількох днів.

Підвищення температури у дітей пов'язане з кашлюковим компонентом у складі вакцини АКДП. У дорослих, які отримують вакцину від дифтерії та правця, можливі місцеві реакції: може боліти рука і плече. Якщо ви правша, рекомендую зробити ін'єкцію в ліву руку.

Чи можна робити одночасне щеплення від грипу і від дифтерії?

У ЮНІСЕФ кажуть, що так.

"Вакцинацію від грипу та дифтерії можна проводити в один день, лише укол роблять в різні руки", - каже пані Булавінова.

За її словами, зараз є позитивний тренд, коли у зв'язку з появою інформації про дифтерію, керівники підприємств та організацій уже виявляють інтерес до того, щоб вакцинувати своїх працівників і від дифтерії, і від грипу.

Також, за словами пані Булавінової, дуже важливо, щоб медики, які мають значно вищий ризик контакту з хворими в силу своєї роботи, були терміново захищені від дифтерії щепленням.

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