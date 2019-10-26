Чому я хочу позбутися сідничних імплантатів

Копирайт изображения Sophie Elise

У двадцять років Софі Еліз вирішила збільшити свої сідниці.

Як розповідає норвезька блогерка і телезірка, вона лише хотіла "додати трохи об'єму" нижче талії. А загалом вона описує себе як "дуже струнку і мініатюрну".

Знайти інформацію щодо таких операцій виявилося нескладно.

Її кумири з мережі Instagram наперебій нахвалювали різні клініки та хірургів, які виконують так звану "бразильську підтяжку сідниць".

Їй приглянулася одна клініка у Туреччині, яка позиціонувалася як "дуже елітна". Скільки це коштувало? Софі не називає точну цифру, але каже, що "пропозиція була надзвичайно вигідною".

"Правду кажучи, все обійшлося набагато дешевше, ніж мало б. Я б оцінила такі послуги значно дорожче", - зізнається вона у розмові з Radio 1 Newsbeat.

Копирайт изображения Sophie Elise Image caption Софі зробила операцію п'ять років тому

"Мені ніби продали мою мрію. У пакеті послуг був весь можливий післяопераційний догляд і навіть послуги особистого водія. У клініці все виблискувало чистотою. Тож спочатку я не шкодувала про свій вибір", - пригадує Софі.

Чому ж тепер, майже через п'ять років після вживляння імплантатів у сідниці, вона категорично хоче їх позбутися?

Проблеми почалися, коли жінка повернулася додому.

У Норвегії Софі - "дуже публічна фігура": вона веде два телешоу, регулярно випускає власний подкаст і має майже 500 тисяч підписників у Instagram. Тож після операції на неї відразу вилився шквал коментарів.

Багато хто вважав досягнутий результат неприродним і непропорційним до її фігури.

"Тепер я розумію: не слід було цього робити. Я занадто поспішила. Треба було ретельніше усе обміркувати", - зізнається вона.

Софі віддала перевагу силіконовим імплантатам, а не "бразильській підтяжці" - процедурі, при якій жир відкачується з інших ділянок тіла і вводиться шприцом у сідниці.

Імплантати краще підходять тим, у кого мало власної жирової тканини. Загалом вони дають більший приріст у розмірі, ніж "бразильська підтяжка"; відповідно, результат виглядає менш природно, вважає багато хто з хірургів.

За словами Софі, перед операцією вона не надто хвилювалася, попри численні попередження про небезпеку косметичних втручань за кордоном.

Останніми роками у пресі було багато негативної інформації про процедури з корекції сідниць - особливо після того, як минулого року дві британки померли від ускладнень внаслідок "бразильської підтяжки" у Туреччині.

Подорожуючи за кордон заради косметичних операцій, пацієнти "ризикують наразитися на серйозні ускладнення… і навіть смерть", говориться у заяві Британської асоціації естетичних пластичних хірургів (Baaps).

"Розкіш - гачок, на який не слід попадатися"

Після операції Софі ще довго відчувала біль, але це було очікувано. Але насправді, негативні наслідки цього втручання відкрилися їй лише зараз.

Вона усвідомила, що вже й так має "гарне тіло", й захотіла видалити імплантати.

Цього разу Софі шукала хірурга на поважних медичних сайтах, а не з рекомендацій у Instagram.

Та ось яка проблема: "Виявилося, що не можна просто видалити весь силікон з моїх сідниць. Доведеться замінити його іншими, меншими вставками".

"Мій новий лікар підозрює, що мої нинішні імплантати насправді призначені для збільшення молочних залоз".

"Ясна річ, це недобре", - робить висновок вона.

Софі також змінила думку щодо "елітних послуг", отриманих нею у Туреччині.

"В лікарню треба ходити, щоб, зробити справу і піти, і дбати про себе самостійно. Уся ця розкіш - гачок, на який не слід попадатися", - відзначає блогерка.

Втім, Софі каже, що все одно зробила б подібну процедуру, але в кращого хірурга.

Наразі ж її мета - зменшити свої вставки й надати їм максимально природного вигляду.

"Я не шкодую, що пішла на таку процедуру. Річ лише в тім, що мої імплантати мені не підходять. Проблема в їхньому розмірі, а не в операції як такій", - каже вона.

Софі найбільше шкодує про те, що "недостатньо ретельно вивчила інформацію".

"Важливо відверто про це говорити, аби люди не потрапляли в ту ж пастку, що і я", - наголошує жінка.

І додає: "Я не хочу нікого переконувати відмовитися від корекції взагалі. Люди мають право робити, що забажають. Та якщо я зможу допомогти одній-двом дівчатам, це буде чудово. І передусім я раджу не пошкодувати часу на вивчення всіх аспектів. Не кваптеся".

"І якщо цю процедуру пропонують задешево, то, мабуть, невипадково", - вважає жінка.

Як зауважив президент Baaps Саймон Візі, "вразливі" потенційні пацієнти легко стають жертвою скерованої на них реклами у соцмережах і в інтернеті. Багато такої реклами стосується дешевих закордонних косметичних операцій. Схоже, що популярність "косметичного туризму" і далі зростатиме.

"Далеко від дому подібні втручання можуть призвести до жахливих наслідків. Адже лікарі мають брати до уваги повну медичну історію пацієнта, а також його психічний стан. У нас в Асоціації до цього ставляться надзвичайно серйозно", - відзначає Саймон Візі.

Асоціація застерігає проти "косметичного туризму", оскільки "в різних країнах стандарти медичної допомоги сильно різняться".

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