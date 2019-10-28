Копирайт изображения Фото адвоката Олексія Барановського Image caption Олександр Шумков оголосив голодування і потрапив до спецлікарні для в'язнів колонії №4 у місті Торжок у Тверській області РФ

Олександр Шумков - один з українських в'язнів у Росії, яких не обміняли у вересні.

Він сидить у виправній колонії №4 міста Торжок у Тверській області.

Історія Олександра Шумкова заплутана. Він - активіст "Правого сектору" та "охоронець Дмитра Яроша".

Пізніше служив у військовій прокуратурі, а восени 2017 року зник й за місяць опинився у російському СІЗО в Брянську.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Шумков і Дмитро Ярош, 2014 рік

Сам Шумков твердить, що його викрали і переправили через українсько-російський кордон за змовою контрабандистів, проти яких він боровся.

У Росії його засудили до чотирьох років в'язниці за "участь в екстремістській організації" , якою в РФ вважають "Правий сектор".

14 жовтня Олександр Шумков оголосив голодування через "шантаж РФ з використанням політв'язнів на переговорах з Україною".

А кілька днів тому з'явилася інформація, що чоловіка нібито вивезли з колонії у Торжку до Москви, що породило припущення про підготовку до можливого обміну.

Проте це не підтвердилося, виявилося, що Олександр Шумков перебуває у лікарні через голодування.

BBC News Україна передали через адвоката Олексія Барановського свої питання, на які й відповів Шумков.

"Червона полоска" і конвої

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BBC News Україна: Як себе почуваєте?

Олександр Шумков: Стан більш-менш нормальний, господь дає сили триматися.

14 жовтня я почав голодування, основна причина - я зрозумів, що мене та інших українських політв'язнів повністю ігнорують на найвищому політичному рівні РФ.

Ще 25 липня я відправив першого листа російській уповноваженій з прав людини Москальковій. Відповіді не було.

Повторно такого самого листа я відправив за місяць. До цього дня жодної відповіді не було.

Копирайт изображения Фото адвоката Олексія Барановського

BBC News Україна: Що у цих зверненнях?

О.Ш.: Розписав дрібні і більш значні порушення умов утримання мене та інших в'язнів під так званою "кришею" колонії міста Торжок (Мається на увазі Виправна колонія №4. - Ред.).

Від харчування і до ставлення адміністрації до нас.

Москалькова так і не приїхала, але прибула її представниця Єгорова, омбудсмен у Тверській області. Вислухала мої зауваження, пообіцяла розібратися.

Але на мою суб'єктивну думку, вона прибула сюди лише тому, що я оголосив голодування і що я, на щастя, маю підтримку в Україні. І моє голодування знайшло інформаційний розголос.

Якби інший засуджений оголосив голодування, думаю, ніхто б не відреагував би.

Копирайт изображения 69.fsin.su Image caption Виправна колонія №4

BBC News Україна: Умови у лікарні кращі?

О.Ш.: Лікарня є лікарня. Умови кращі.

BBC News Україна: Які стосунки з іншими в'язнями?

О.Ш.: Тут я перебуваю в одиночній палаті-камері. Мене водять під постійним конвоєм і навіть на прогулянку виводять окремо, оскільки в мене "червона полоска" (Червона полоса на особовій справі ув'язненого означає, що він "схильний до втечі чи нападу на адміністрацію в'язниці". - Ред.).

Тому я ізольований.

Копирайт изображения Фото адвоката Олексія Барановського Image caption Олександр Шумков має "червону полоску" в особистій справі, що означає - "схильний до втечі чи нападу на адміністрацію в'язниці"

BBC News Україна: Нещодавно був адміністративний суд через умови утримання.

О.Ш.: Так, я оскаржував рішення адміністрації, за яким я відбув 39 діб у карцері.

Суд відхилив мій позов, посилаючись на те, що адміністрація діяла в рамках закону.

Мій адвокат буде оскаржувати це рішення у вищих інстанціях.

BBC News Україна: А є сенс?

О.Ш.: Зараз ніякого сенсу немає. Це навіть ускладнює ситуацію, адже погіршується ставлення адміністрації, коли ти починаєш такі речі оскаржувати.

Але у далекій перспективі я бачу сенс, адже, наскільки я знаю, вже почалася комунікація по моєму позову до Європейського суду з прав людини.

Всі ці речі щодо умов утримання будуть іти туди.

Чому не обміняли?

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BBC News Україна: Як ви сприйняли обмін, який відбувся у вересні? Коли звільнили вашого товариша Балуха (Український в'язень Володимир Балух перебував у тій же колонії в Торжку. - Ред.)?

О.Ш.: Звичайно, порадувався за своїх співвітчизників і конкретно за Вову.

У "четвірці" (Колонія №4. - Ред.) ми з ним познайомилися, мав змогу спілкуватися.

Був дуже радий за нього, оскільки за час нашого спільного перебування у колонії у мене були серйозні опасіння за його здоров'я і навіть життя.

Було таке враження, що він може не дожити до кінця свого терміну. У нього серйозно підірване здоров'я - це відчувалося і по його голосу.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Кримчанин Володимир Балух до вересня 2019 року перебував у тій самій колонії №4 в Торжку

BBC News Україна: Бачив кадри обміну?

О.Ш.: Читав у листах, отримав один від Вови Балуха.

А доступу до телебачення у мене немає.

Говорили співробітники колонії про це. І адвокат розповів. Так і дізнався.

BBC News Україна: Чому вас не обміняли, як ви вважаєте?

О.Ш.: Важко сказати, але є дві теорії.

Можливо, так і треба було, що на перший обмін відбиралися люди за принципом: у кого великі терміни, понад десять років, у кого проблеми зі здоров'ям.

Якщо це так, то немає жодних питань.

Я всім людям, які проходять за цими критеріями, готовий поступитися місцем - я не такий старий, термін у мене не такий великий, і здоров'я, слава богу, краще, ніж в інших політв'язнів.

Але є і сумніви - що на території України є мої вороги, які активно сприяли моєму запроторенню сюди і фактично здали мене російським спецслужбам. Можливо, не без впливу й цих людей я не потрапив до цього списку.

Я знаходжуся у певному інформаційному вакуумі. Всієї повноти інформації немає, можу лише здогадуватися.

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BBC News Україна: Які передчуття - чи потрапите у наступний список на обмін?

О.Ш.: Я відчуваю, що я вже у ці списки фактично потрапив, дякую всім українцям, які подавали запити про мене..

Але питання, чи відбудеться другий обмін. Мені чомусь здається, що його не буде.

Чому?

З тих уривків інформації, які я отримую, у мене склалася наступна картина: керівництво РФ вдається до шантажу, намагаючись пов'язати питання продовження обміну з питанням відведення військ Україною з території Донбасу, з лінії розмежування. А також з ухваленням змін доКонституції України, за якими країна має прийняти "терористичні анклави"...

Копирайт изображения Фото адвоката Олексія Барановського Image caption Олександр Шумков каже, що не втарчає надії, хоч і не вірить у швидкий наступний обмін

BBC News Україна:Надії не втрачаєте?

О.Ш.: Намагаюсь. Поки я живий, надія є.

Інтерв'ю записане 25 жовтня2019 року адвокатом Олексієм Барановським.

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