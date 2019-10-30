Гарбузові шедеври: як їх створюють? Історія одного майстра

Якби у світі існувало Міністерство гарбузових справ, то Крістіан Рассел з Британії міг би сміливо претендувати на посаду як не самого міністра, то його радника, це точно.

Хто знає про гарбузи все - так це він! Через його майстерні руки пройшло вже стільки цих яскраво-помаранчевих овочів, що й не злічити.

І кожному із них майстер подарував інше життя та можливість вийти за межі світу гарбузового у світ казковий, перетворивши його на ельфа, чарівний ліхтар або, скажімо, Девіда Боуї.

Копирайт изображения Christian Russel

Більшу частину року Крістіан працює графічним дизайнером, але восени стає таким собі гарбузовим святим Миколаєм - чарівником, що приносить гарбузове свято.

Історія кожної з його робіт - це, говорячи жаргоном Попелюшки, зворотній процес перетворення гарбуза на карету, або в принципі - на будь-що. Адже, як відомо, фантазія - річ нестримна і неконтрольована, особливо коли наближається Гелловін - улюблене свято нашого майстра.

Він поділився з нами своїми роботами і порадами із вирізання.

Трохи про майстра

Крістіан Рассел - один з найвідоміших гарбузяних скульпторів у Британії. Без нього не обходиться жодне змагання та жоден фестиваль гарбузів.

Він займається вирізанням гарбузів практично усе життя, на професійному рівні - останні шість років.

Хлопець проводить майстер-класи, регулярно виступає на телебаченні та радіо, але найбільше любить просто створювати гарбузові шедеври.

Копирайт изображения Christian Russel Image caption Хоч і з гарбуза - Дракула все одно лишається переконливо страшним

Йому також належить неофіційний світовий рекорд із вирізання найбільшого гарбуза - велетня вагою 913 кг.

За роки роботи хлопець настільки "набив руку", що може позмагатися і у швидкості - класичний "джек-о-лентерн" (англ. - "ліхтар з гарбуза") хлопець вирізає за 15 хвилин.

А от на гарбуз-рекордсмен в нього пішло аж два дні. Цього Гаргантюа Крістіан називає своєю найбільш екстраординарною роботою. На запитання ж, що іще цікавого він вирізав, відповідає, що колись вдома з нудьги взявся викарбовувати банан. "То була не найкраща моя робота!", - сміється майстер.

Копирайт изображения Christian Russel Image caption Отакі вони - будні гарбузового майстра. Це той самий гарбуз-рекордсмен вагою 913 кг

Як вибрати гарбуз?

Якщо коротко - беріть той овоч, що має принаймні один цілий та неушкоджений бік (без вм'ятин та подряпин), щоб було, власне, на чому вирізати.

Решта - вже справа смаку. Для простого ліхтарика підійде будь-що, але якщо раптом вам схочеться випустити назовні свого внутрішнього Мікеланджело і спробувати створити, скажімо, 3D портрет, обирайте високий та твердий гарбуз із товстою шкіркою. Це дозволить зробити зображення більш живим та текстурним.

Найкраще, радить майстер, вибирати гарбуз просто з городу, де вони найсвіжіші. Сам хлопець не лінується їздити за ними на ферму за 40 хвилин від свого селища Скелманторп у Східному Йоркширі, де він мешкає. Адже, за словами майстра, процес вибору об'єкту мистецтва - окреме задоволення.

Копирайт изображения Christian Russel Image caption Улюблений краєвид майстра - безкрайні гарбузові поля

Що потрібно для творчості?

Крістіан завжди носить із собою торбу з приладдям для вирізання, яка налічує безліч інструментів, і - за словами самого майстра - радше нагадує набір "дантиста-садюги".

У ньому ціла батарея ножів різного калібру та інших інструментів для карбування. Для створення складних робіт без цього ніяк, каже майстер.

Для простенького гелловінівського монстрика цілком вистачить кількох гострих кухонних ножів. Тільки обережно - не поріжтеся. Просто робіть все обережно і уникайте різких рухів, застерігає майстер.

Копирайт изображения Christian Russel Image caption Набір "дантиста-садюги"

Як подовжити життя вирізаного гарбуза?

Щоб якомога довше милуватися своїм гарбузовим витвором, майстер радить обробити вже вирізаний гарбуз зсередини антибактеріальним спреєм. Він вбиває мікроби та зволожує гарбузові нутрощі, а отже псування відбуватиметься повільніше.

Ще один варіант - робити "кришку" гарбуза не згори, а знизу. Це теж трошки уповільнить процес старіння, але неминучого не уникнути, і за кілька днів карета таки перетворюється на гарбуз.

Але і на цьому життєвий цикл гелловінівського гарбуза не закінчується. З нього ще можна зварити ароматний супчик, або ж відвезти на ферму чи до бабусі у село - корівки та кізонькі тільки спасибі скажуть.

Копирайт изображения Christian Russel Image caption Задоволений майстер у компанії свого творіння

Як виглядає Гелловін очима гарбузового майстра?

"Для мене - це можливість гарно провести час із дочкою, наколядувати солодощів по сусідах та подивитися страшне кіно", - каже Крістіан.

А ще для нього Гелловін - це час переживань. Ну ж бо встигни виконати усі замовлення із вирізання! А їх у нього у передсвятковий час - сотні.

Але майстер свою справу любить і не нарікає - таке воно життя гарбузового святого Миколая.

Копирайт изображения Christian Russel Image caption Гелловінівський настрій Мікі Мауса

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