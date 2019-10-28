Розведення сил на Донбасі. Що відбувається у Золотому?

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Володимир Зеленський побував на передовій у Золотому, поспілкувався там з місцевими мешканцями, а також активістами з "Останнього блокпосту"

Анонсоване з початку жовтня розведення військ у населених пунктах Золоте, Петрівське та Станиці Луганській на лінії фронту на Донбасі супроводжується взаємними претензіями президента Зеленського і націоналістів.

У понеділок Національна поліція України повідомила, що ветерани-добровольці вивезли наявну у них зброю з Золотого. Але учасники акції проти розведення військ пояснили BBC News, що лише перенесли її з тієї позиції, з якої його вимагав прибрати президент.

Чому Золоте таке важливе?

Копирайт изображения Офіс президента

Золоте - селище в Луганській області України, розташоване на лінії зіткнення, недалеко від Попасній. Це одна з трьох пілотних ділянок фронту (Станиця Луганська, Золоте і Петрівське), де має відбутися розведення військ і озброєнь, про яке домовилася тристороння мінська контактна група 1 жовтня.

Фактично ж з цих трьох населених пунктів розведення відбулося лише у Станиці Луганській. У Золотому і Петрівському цього поки що не сталося.

Розведення військ у Золотому і Петрівському було погоджене ще у 2016 році, проте реалізувати його тоді не вдалося: сторони конфлікту звинувачують одна одну в зриві домовленостей.

Згода України на "формулу Штайнмайера" і розведення військ на трьох пілотних ділянках Росія називає умовою, за якої відбудеться зустріч у "нормандському форматі" (Росія, Україна, Франція, Німеччина).

Президент України Володимир Зеленський говорить, що саме у ході його переговорів з Володимиром Путіним на цій зустрічі можливий істотний прорив у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі.

Що ж пішло не так?

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Денис Янтар (сидить ліворуч) спілкується з президентом Зеленським, його помічником Єрмаком та заступником голови поліції Трояном

Українська сторона заявляє, що розведення може відбутися тільки після семи днів відсутності обстрілів на конкретній ділянці фронту. Але як повідомляє командування української Операції об'єднаних сил, з початку місяця ні в Золотому, ні в Петровському ще жодного разу не було тижня тиші.

Самопроголошені "республіки" звинувачують Київ у саботажі процесу розведення.

З початку місяця по всій Україні пройшла серія багатотисячних акцій протесту під гаслами "Ні капітуляції". Їхні учасники виступають проти згоди України на "формулу Штайнмайера" і розведення військ на пілотних ділянках. Вони вважають це критичною поступкою Росії з боку України, що ускладнює становище її військових на лінії зіткнення.

В Золоте прибули кілька десятків добровольців-ветеранів підрозділу "Азов", а також активістів партії "Національний корпус". Вони оголосили про проведення акції "Останній блокпост" і пообіцяли залишитися на позиціях українських військових в селищі навіть після розведення військ.

Копирайт изображения "Останній блокпост" Image caption У кінці розмови емоції розпалилися

Учасники акції стверджують, що відхід українських військових з позицій в Золотому може призвести до наступу збройних формувань самопроголошених "республік" й втрати Україною цих територій.

"Азовці" кажуть, що місцеві жителі, які займають проукраїнську позицію, неминуче постраждають після відходу з селища українських військових.

"Зараз позиції військових знаходяться перед селом. Якщо їх змістити на кілометр, то позиції військових повинні стати в селі. І якщо будуть обстріли, вони вже будуть не перед селом, а прямо у селі. Чого ми доб'ємося? Можливо, якась тиша встановиться, але якщо щось піде не так, ми банально можемо наразити цивільне населення на небезпеку ", - розповів BBC News один з учасників акції Денис Янтар, який приїхав в Золоте з Миколаєва.

Копирайт изображения Денис Янтар Image caption Денис Янтар (праворуч) під час боїв на Донбасі кілька років тому

Денис Янтар - голова миколаївської організації "Нацкорпусу". Також він - ветеран добровольчого полку "Азову", у лавах якого воював у Широкиному в 2015 році.

Що робить українська влада?

25 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом до Луганської області. Він провів ніч у Золотому, зустрівся з жителями селища і поспілкувався з учасниками акції "Останній блокпост".

Під час бесіди з Денисом Янтарем, який запитав його про акції протесту, Зеленський сказав: "Я прийшов тобі сказати - ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав - зброю прибери. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему ".

Одразу після розмови з Зеленським в суботу Денис Янтар розповів BBC News, що загалом діалог з президентом проходив спокійно, але потім почалися емоції, адже багато учасників "Останнього блокпосту" "бачили, до чого призводили попередні розведення".

Колишній командир "Азова", лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявив після від'їзду Зеленського, що добровольці не покинуть Золоте: "Якщо ви вирішите ці погрози виконувати, а у нас зараз такі перші ознаки, викинути звідти ветеранів, то замість кількох десятків людей на наступному тижні там буде тисяча. Якщо з тисячею не вийде, там буде 10 тисяч ".

Після поїздки президента Володимира Зеленського у Золоте заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив, що ветерани-добровольці з підрозділу "Азов", які перебувають там, вивезли з населеного пункту зброю.

Але учасник акції Денис Янтар в розмові з BBC News уточнив заяву Трояна: за його словами, щоб "погасити напруження конфлікту", активісти вирішили прибрати зброю з тієї позиції, звідки її вимагав вивезти президент, на іншу позицію - "до наших людей, яким ми довіряємо її зберігати".

"Зброя зберігається відповідно до чинного законодавства України на інших позиціях в Золотому - не там, звідки її просив прибрати президент", - резюмував Янтар.

Він підкреслив, що і травматична, і вогнепальна зброя, якою володіють учасники акції в Золотому, є легальною, й дозволи на неї неодноразово перевіряла поліція.

Що відбувається у Золотому зараз?

Як повідомив BBC News журналіст київського видання LB.ua Макс Левін, який перебуває зараз в Золотому, у селищі залишаються кілька десятків "азовців".

Він додав, що серед учасників акції "Останній блокпост" поширюються чутки про намір влади ввести на території Золотого якийсь спеціальний режим, що забороняє перебування e селищі людей без місцевої прописки. Вранці понеділка у Золоте приїхали 18 поліцейських, вони перевірили автомобіль журналіста і поїхали.

Активіст Денис Янтар заявив BBC News, що протягом останніх днів в районі Золотого було неспокійно, а найактивніші обстріли спостерігалися ввечері напередодні приїзду Зеленського на позицію "азовців".

Заступник голови Національної поліції Вадим Троян завірив, що ніхто виганяти представників "Національного корпусу" з Золотого не збирається.

"Такої команди немає, - відповів він на запитання Максима Левіна, чи планується видворення добровольців з населеного пункту. - Я вважаю, що зараз не можна спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах "хтось когось буде штурмувати". Якщо їх будуть штурмувати, вже повірте, я один з перших напишу рапорт на звільнення. Я в житті цього не зроблю, це нісенітниця".

Хоча у суботу в прс-центрі ООС повідомили, що активісти "Останнього блокпосту" перебувають у Золотому нелегально.

"Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка", - наголосили тоді у прес-центрі штабу ООС.

В "Особливому порядку" про Операцію об'єднаних сил на Донбасі, опублікованому на сайті Міноборони, немає згадок про обмеження ввезення на територію Донецької і Луганської областей легальної зброї.

Водночас там говориться про "недопущення несанкціонованого ввезення (вивезення) до (з) району проведення операції зброї".

Також поліція та інші сили, які беруть участь в ООС, можуть "тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та об'єктів".

Чи буде мир? А зустріч?

Копирайт изображения Офіс президента

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Москві уважно стежили за візитом Зеленського в Золоте: "Ми сподіваємося, що по мірі того, як президент України змусить такі підрозділи виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливою складовою частиною підготовки до проведення [нормандського] саміту".

Врегулювання ситуації на Донбасі - одна з головних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського.

"Наша найперша задача - припинення вогню на Донбасі... Заради того, щоб наші герої не гинули, я готовий на все. І я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде потрібно - я без сумнівів готовий втратити свою посаду, аби лише настав мир. Не втрачаючи наші території", - заявив він у своїй інавгураційній промові.

Команда Володимира Зеленського відмовилася від вимог введення на всю неконтрольовану Києвом територію Донбасу міжнародної миротворчої місії, на чому наполягали українські переговорники під час президентства Петра Порошенка.

Після вступу на посаду Зеленський кілька разів говорив з президентом Росії Володимиром Путіним по телефону.

Результатом цих переговорів став масштабний обмін полоненими між Росією і Україною за формулою "35 на 35". В результаті до Києва 7 вересня повернулися 24 українських моряка і 11 політв'язнів, включно з режисером Олегом Сенцовим.

Свідченням готовності Володимира Зеленського до компромісів, до яких була не готова попередня влада, стала і згода України на підписання "формули Штайнмайєра", яку Петро Порошенко назвав "придуманою в Кремлі у російських інтересах".

Від початку саме небажання Києва підписувати цю формулу в Кремлі називали головною перешкодою до проведення чергового саміту "нормандської четвірки".

Коли формула все ж була підписана, з російської сторони додалася і вимога про розведення військ у Золотому.

Якщо Зеленському вдасться переконати своїх опонентів у тому, що розведення військ на цій ділянці фронту не суперечить національним інтересам країни, і воно все ж станеться, зустріч лідерів Німеччини, Франції, Росії та України, можливо, справді відбудеться.

Наразі ж останнє порушення режиму тиші на ділянці можливого розведення у Золотому було зафіксоване у суботу - там, за даними прес-центру ООС, були обстріли з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Таким чином, розведення сил тут можливе не раніше 2 листопада - й лише за умови того, що обстріли не повторяться.

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