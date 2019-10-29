До Британії за $40 тисяч у рефрижераторі. Шлях в’єтнамських нелегалів

Копирайт изображения Empics Image caption Фам Тхі Ча Мі та Нгуєн Дінь Льєнг можуть бути серед загиблих, тіла яких знайшли у вантажівці у графстві Ессекс

Серед загиблих нелегальних мігрантів, тіла яких минулого тижня знайшли в авторефрижераторі в англійському графстві Ессекс, можуть бути громадяни В'єтнаму.

За даними правозахисних організацій, все більше в'єтнамців приїздять на заробітки до Великої Британії. Чому вони наважуються на настільки дорогу і небезпечну подорож?

Чому вони їдуть з В'єтнаму?

"Зараз В'єтнам - це процвітаюча економіка, але не всі можуть тут працювати. У В'єтнамі є надлишок трудових ресурсів і високий рівень безробіття", - каже керівник В'єтнамської служби BBC Хазянг Нгуєн.

За даними ООН, В'єтнаму вдалося досягти значного покращення рівня добробуту жителів країни. Проте є серйозна проблема - розрив між доходами багатих і бідних значно зріс і продовжує зростати надалі.

Дисбаланс характерний як для різноманітних соціальних прошарків, так і для різних регіонів.

"Більшість мігрантів, що приїздять з В'єтнаму до Європи і, зокрема, до Британії, - це жителі всього кількох регіонів країни", - каже в'єтнамський експерт з протидії контрабанді в місті Хошимін Мімі Ву.

"У цих регіонах за останні 20 років склалася своєрідна традиція їхати закордон - законно чи нелегально - на заробітки, щоб потім пересилати гроші додому, своїй родині", - додає Мімі Ву.

Упродовж останніх 10 років більшість мігрантів приїздили до Британії з північного міста Хайфон і північно-східної провінції Куангнінь, проте останнім часом почав зростати потік нелегальних мігрантів з трьох центральних провінцій - Нгеан, Куангбінь і Хатінь, які також є відносно бідними регіонами.

За оцінками експертів, щороку близько 18 тисяч громадян В'єтнам нелегально переїздять до Європи, близько тисячі - до США.

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Чому саме Британія?

Для мігрантів з В'єтнаму Британія - один з найпопулярніших напрямків у Європі, каже викладачка політичної соціології Оксфордського університету Брукс Тамзін Барбер.

Вони розуміють, що якщо приїдуть до Британії, то, найімовірніше, зможуть знайти роботу і заробляти достатньо для того, щоб відправляти більшу частину грошей своїм родинам, каже вона.

Також у Британії існує доволі велика і організована в'єтнамська громада, яка допомагає в'єтнамцям, які тільки прибули в Об'єднане королівство, з пошуками житла і роботи.

Нових мігрантів з В'єтнаму залюбки беруть на роботу у в'єтнамські ресторани, а також у манікюрні салони. Також їх беруть на роботу нелегальні мережі, які займаються продажем марихуани.

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Більша частина мігрантів з В'єтнаму зайнята фізичною працею - у рибальстві та сільському господарстві, а також на різноманітних сезонних і тимчасових роботах. Є ті, хто відкриває власний невеликий бізнес. Хтось залишається безробітним.

За словами Барбер, наразі немає жодних легальних способів для низькокваліфікованих працівників перебратися з В'єтнаму до Британії. Тому, зауважує експерт, у мігрантів часто немає іншого вибору, окрім як наважитися на таку подорож.

Скільки коштує дорога до Британії?

За словами Мімі Ву, ті, хто бажає перебратися до Європи, платять за це достатньо великі суми грошей, які, втім, можуть суттєво різнитися.

Бідні платять 10-15 тисяч доларів. Їх очікує непростий шлях. Передбачається, що деякі ділянки цього шляху мігрантам доведеться долати пішки - приміром, вночі продиратися через ліс.

Тим, хто може собі дозволити переїзд за від 40 до 50 тисяч доларів, контрабандисти купують білети на літак.

Між іншим, щоб заробити 40 тисяч доларів, в'єтнамському селянину знадобиться близько 30 років.

"Це астрономічні гроші, але деякі родини вважають, що її все ж варто заплатити, оскільки завдяки переїзду до Європи їхні діти зможуть розраховувати на краще майбутнє. У В'єтнамі родина - це дуже важливо, тому все робиться заради сім'ї", - підкреслює Мімі Ву.

За даними ООН, контрабандисти, які організують нелегальний переїзд у Європу, за рік отримують близько 300 мільйонів доларів від мігрантів з В'єтнаму.

Гроші на дорогу жителі В'єтнаму позичають у родичів і знайомих. Деякі з них змушені користуватися неофіційними кредитами під дуже високі відсотки.

Не дивно, що в разі провалу спроби перебратися до Європи вони роблять ще одну спробу, оскільки для них це єдина можливість розрахуватися з кредитом.

За словами Барбер, деякі в'єтнамці, щоб розрахуватися з боргами, продають землю і нерухомість.

Як вони дістаються Британії?

Контрабандисти, які займаються перевезенням жителів В'єтнаму до Європи, пропонують в основному два варіанти - "преміум" і "економ", йдеться у звіті незалежного комісара Великої Британії по боротьбі з рабством.

"Преміум" передбачає, що дорога буде достатньо безпечною і триватиме менше часу - в основному це будуть прямі перельоти.

В одному випадку покупцю такого пакету оформили шенгенську бізнес-візу і купили авіабілет до Парижа. У Франції їм орендували житло.

У тих, хто купує пакет "економ", дорога може зайняти кілька місяців.

"Але не має значення, яким класом ви вирішуєте їхати, все одно наприкінці подорожі вам треба буде перетнути кордон в кузові вантажівки", - каже Мімі Ву.

Більшість громадян "преміум" В'єтнаму, які прямують до Британії, їдуть через Росію і Східну Європу. Багато мігрантів їдуть через Китай.

Китай, Росія, Польща, Німеччина і Франція - транзитні країни для мігрантів з В'єтнаму, що прямують до Британії.

Багато з них затримуються у цих країнах - приміром, у Польщі чи в Україні, - де вони подекуди працюють в умовах, близьких до експлуатації. Вони це роблять для того, щоб зібрати гроші на наступний відрізок дороги або щоб розрахуватися з контрабандистами.

Остання частина шляху - переїзд з Франції до Британії. Тут мігранти платять контрабандистам за те, що їх ховали у вантажівках, припаркованих біля порту, - так, щоб їх не помітив водій.

Нелегальні мігранти на своєму шляху до Європи часто стають жертвами експлуатації. Дівчата і жінки - жертвами сексуальної експлуатації.

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