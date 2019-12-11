7 цікавих фактів про Книгу року ВВС
Літературний конкурс Книга року ВВС проходить вже 15-й раз, і ми хочемо розповісти деякі цікаві факти про конкурс.
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Тисячі книжок
За 15 років до редакції надійшли гори книжок - понад 800 найменувань і тисячі примірників. Спочатку книги читає редакція, а потім ми їх передаємо журі.
Спочатку одна найкраща книга, а тепер - три
До 2012 року у конкурсі перемагала лише одна книжка, вона і отримувала титул "Книга року ВВС".
Але хороших книжок було стільки, що згодом в редакції вирішили додати ще одну категорію - "Дитяча книга року BBC". Цю премію вручають у співпраці з Культурною програмою ЄБРР.
Згодом додалася ще одна номінація - "Книга року BBC — Есеїстика".
Що отримує переможець?
Переможець отримує премію - одну тисячу фунтів у гривневому еквіваленті, а книжки-переможці отримують наліпку "Книга року ВВС".
Фінал конкурсу цього року проведуть 13 грудня.
Хто перемагав найчастіше?
У конкурсі двічі перемагав письменник Сергій Жадан з книгами "Капітал" у 2006 році та "Ворошиловград" у 2010. За останню Сергій Жадан також отримав ще одну премію - "Книга ВВС десятиліття".
Двічі премію "Книга року ВВС" вигравав відомий український письменник Юрій Винничук: його "Весняні ігри в осінніх садах" стали переможцем конкурсу 2005 року, а роман "Танго смерті" виграв конкурс у 2012-му.
Цікаво, що у різні роки переможцями "Книги року ВВС" стали представники однієї родини. У 2014-му в конкурсі перемогла Софія Андрухович з романом "Фелікс Австрія", у 2018-му перемогу здобули її батько Юрій Андрухович з романом "Коханці Юстиції" та чоловік Андрія Бондар, який отримав нагороду за книгу "Церебро" у категорії "Есеїстика".
Хто найчастіше не перемагав?
Письменник Артем Чапай найчастіше потрапляв до фіналу конкурсу - з книгами "Подорож із Мамайотою в пошуках України" у 2011 році, "Червона Зона" у 2014 році, "Понаїхали" у 2015 році, "The Ukraine" у 2018 році.
Але жодного разу Артем Чапай не перемагав. Поки що. У 2019 році його книга "Дивні люди" знову у довгому списку.
Нові імена
Переможцями Книги року ВВС ставали як знамениті автори, так і письменники-початківці.
У 2014-му Дитячу Книгу року ВВС виграла Катерина Штанко зі своєю першою книжкою "Дракони, вперед!"
У фінал конкурсу зі своїм першими книжками потрапляли Йван Козленко ("Танжер") і Соня Атлантова ("Миші").
Кіно за книгами
За книгами, які брали участь у конкурсі, зняли багато фільмів. Так, екранізували книгу Володимира Рутківського "Сторожова застава", яка перемогла у конкурсі у 2011 році.
Наступного року має вийти фільм "Віддана" за романом "Фелікс Австрія" Софії Андрухович. Зняли фільм "Червоний" за романом Андрія Кокотюхи, а за книгою-фіналістом конкурсу 2010 року "Століття Якова" Володимира Лиса знали серіал.
У 2018 році вийшов фільм "Дике поле" за романом Сергія Жадана "Ворошиловград".
Всі списки і всю інформацію про конкурс Книга року ВВС можна знайти на сайті bbc.ua
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