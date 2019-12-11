7 цікавих фактів про Книгу року ВВС

Копирайт изображения facebook.com Image caption У 2019 році на відкритті конкурсу Книга року ВВС роздавали ось такі пряники

Літературний конкурс Книга року ВВС проходить вже 15-й раз, і ми хочемо розповісти деякі цікаві факти про конкурс.

Тисячі книжок

За 15 років до редакції надійшли гори книжок - понад 800 найменувань і тисячі примірників. Спочатку книги читає редакція, а потім ми їх передаємо журі.

Спочатку одна найкраща книга, а тепер - три

До 2012 року у конкурсі перемагала лише одна книжка, вона і отримувала титул "Книга року ВВС".

Але хороших книжок було стільки, що згодом в редакції вирішили додати ще одну категорію - "Дитяча книга року BBC". Цю премію вручають у співпраці з Культурною програмою ЄБРР.

Згодом додалася ще одна номінація - "Книга року BBC — Есеїстика".

Що отримує переможець?

Переможець отримує премію - одну тисячу фунтів у гривневому еквіваленті, а книжки-переможці отримують наліпку "Книга року ВВС".

Фінал конкурсу цього року проведуть 13 грудня.

Хто перемагав найчастіше?

У конкурсі двічі перемагав письменник Сергій Жадан з книгами "Капітал" у 2006 році та "Ворошиловград" у 2010. За останню Сергій Жадан також отримав ще одну премію - "Книга ВВС десятиліття".

Копирайт изображения FILM.UA Image caption Роман Сергія Жадана "Ворошиловград" став книгою десятиліття ВВС. На основі роману зняли фільм "Дике поле".

Двічі премію "Книга року ВВС" вигравав відомий український письменник Юрій Винничук: його "Весняні ігри в осінніх садах" стали переможцем конкурсу 2005 року, а роман "Танго смерті" виграв конкурс у 2012-му.

Цікаво, що у різні роки переможцями "Книги року ВВС" стали представники однієї родини. У 2014-му в конкурсі перемогла Софія Андрухович з романом "Фелікс Австрія", у 2018-му перемогу здобули її батько Юрій Андрухович з романом "Коханці Юстиції" та чоловік Андрія Бондар, який отримав нагороду за книгу "Церебро" у категорії "Есеїстика".

Хто найчастіше не перемагав?

Письменник Артем Чапай найчастіше потрапляв до фіналу конкурсу - з книгами "Подорож із Мамайотою в пошуках України" у 2011 році, "Червона Зона" у 2014 році, "Понаїхали" у 2015 році, "The Ukraine" у 2018 році.

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Але жодного разу Артем Чапай не перемагав. Поки що. У 2019 році його книга "Дивні люди" знову у довгому списку.

Нові імена

Переможцями Книги року ВВС ставали як знамениті автори, так і письменники-початківці.

У 2014-му Дитячу Книгу року ВВС виграла Катерина Штанко зі своєю першою книжкою "Дракони, вперед!"

У фінал конкурсу зі своїм першими книжками потрапляли Йван Козленко ("Танжер") і Соня Атлантова ("Миші").

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/STOROJOVAZASTAVA/ Image caption "Сторожова застава" - український фільм, знятий за мотивами української книги

Кіно за книгами

За книгами, які брали участь у конкурсі, зняли багато фільмів. Так, екранізували книгу Володимира Рутківського "Сторожова застава", яка перемогла у конкурсі у 2011 році.

Наступного року має вийти фільм "Віддана" за романом "Фелікс Австрія" Софії Андрухович. Зняли фільм "Червоний" за романом Андрія Кокотюхи, а за книгою-фіналістом конкурсу 2010 року "Століття Якова" Володимира Лиса знали серіал.

У 2018 році вийшов фільм "Дике поле" за романом Сергія Жадана "Ворошиловград".

Всі списки і всю інформацію про конкурс Книга року ВВС можна знайти на сайті bbc.ua

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