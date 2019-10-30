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Нещодавня трагедія зі знахідкою у вантажівці-рефрижераторі у передмісті Лондона 39 тіл мігрантів, серед яких можуть бути громадяни Китаю та В'єтнаму, знову загострила увагу до "транзитних країн".

Такі країни використовуються нелегалами та злочинцями, аби потрапити на територію країн ЄС, і Україна одна з них.

За даними В'єтнамської служби BBC, частина в'єтнамських нелегальних мігрантів намагається потрапити в ЄС з України. Щоб сплатити за дорогу контрабандистам, вони працюють в умовах, близьких до експлуатації.

BBC News Україна з'ясувала, скільки іноземців намагаються незаконно перетнути західний український кордон, з яких країн вони походять і що з ними відбувається в Україні.

Скільки незаконних мігрантів затримують

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Щороку в Україні затримують кілька сотень незаконних мігрантів з країн Азії, які намагаються потрапити до ЄС через Україну

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив BBC News Україна, що за 2018 рік в Україні затримали 3 286 незаконних мігрантів. З них 1 130 хотіли незаконно перетнути кордон, а понад дві тисячі порушили правила перебування в Україні.

До останньої групи переважно входять громадяни сусідніх держав. У 2018 році це були 1 480 громадян Молдови, 150 громадян Росії та 100 громадян Болгарії.

Натомість, серед тих, хто спробував незаконно перетнути український кордон, переважали громадяни азійських країн.

В'єтнам - 332 затриманих

Бангладеш - 150

Молдова - 103

Туреччина - 70

Ірак - 60

Афганістан - 50

Пакистан - 47

Індія - 46

Копирайт изображения УНІАН Image caption Прикордонники Чопського загону патрулюють одну з ділянок кордону на Закарпатті. За статистикою, саме кордон України зі Словаччиною намагаються перетнути незаконні мігранти

За 9 місяців 2019 року (станом на 30 вересня) в Україні затримали 2 060 незаконних мігрантів, з них 830 за спробу незаконного перетину кордону, понад тисячу - за порушення правил перебування.

Серед тих, хто порушив правила перебування в Україні знову переважали громадяни Молдови - 681 людина, кілька десятків затриманих порушників - з Туреччини та Росії.

Серед тих, хто незаконно намагався перетнути кордон України переважали громадяни країн Азії:

Афганістан - 110 затриманих

Молдова - 106

Бангладеш -100

Туреччина - 91

В'єтнам - 62

Росія - 40

Індія - 35

Ірак - 35

Як незаконні мігранти потрапляють на кордон з ЄС

"Україну вони розглядають як транзитну територію у більшості випадків", - наголошує Андрій Демченко.

За його словами, значну частину нелегальних мігрантів, які намагалися нелегально перетнути кордон, у 2019 році, затримували на кордоні зі Словаччиною, Польщею та Румунією, а в 2018 році - зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною.

Деякі з них легально потрапляють на територію України, але після певного часу намагаються перетнути кордон з країнами ЄС.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Патрулювання у Рахівському районі Закарпаття на кордоні з Румунією. За статистикою 2019 року, українсько-румунський кордон - третій за популярністю серед незаконних мігрантів

"Намагаються проїхати через українські пункти пропуску, заявляють, що їдуть з метою туризму, навчання, на запрошення якихось організацій, інколи використовують підроблені документи. Коли потрапляють в Україну, відсиджуються тут, іноді тривалий час, а потім їдуть до західного кордону", - пояснює Андрій Демченко.

За його словами, в таких випадках вони пересуваються або великими групами - якщо їхнім переміщенням займаються злочинці, або самостійно на потягах та таксі. І намагаються прорватися через "зелену зону"- ліси та гори західних регіонів.

Серед незаконних мігрантів також є категорія студентів-іноземців, які навчаються в Україні кілька років, інколи залишають навчання і з різних особистих причин вирішують їхати до ЄС.

Рабство та данина контрабандистам

Частину мігрантів, які хочуть незаконно перетнути кордон України з країнами ЄС, випробування чекають ще далеко від кордону.

Як правило, мова йде про українських злочинців, які намагаються використати таких людей як рабів або вимагають від них плати за організацію перетину кордону.

Широкого розголосу набула історія 28 мігрантів з В'єтнаму, яких виявили у жовтні 2018 року у селищі Глеваха Київській області, де вони три місяці жили в умовах рабства.

Копирайт изображения kv.npu.gov.ua Image caption 28 мігрантів з В'єтнаму утримували у рабстві в селищі Глеваха Київської області

"Впродовж трьох місяців двоє осіб тримали іноземців у неволі в підвалі приватного будинку. Невідомі відібрали у в'єтнамців документи та одяг, а також забороняли вільно пересуватися.", - повідомляла тоді у Facebook омбудсман Людмила Денісова.

Серед захоплених у рабство в'єтнамців були сім жінок та одна дитина.

Мігрантам вдалося втекти з підвалу, вони ходили по селу та просили їжу в місцевих мешканців, які повідомили про цей випадок поліцію.

Проти українця, який організував схему використання рабської праці, відкрили кримінальну справу за незаконне позбавлення волі чи викрадення людини.

У вересні 2018 року прикордонники, працівники ДМС та СБУ виявили в Одесі 20 мігрантів з В'єтнаму, які порушили правила перебування в Україні.

"На правопорушників наклали штрафи та винесли постанови про добровільне залишення території України протягом однієї доби", - повідомляла прикордонна служба.

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2017 року BBC News Україна вже проводило розслідування щодо шляхів нелегальної міграції через Україну.

Тоді джерело BBC News Україна серед прикордонників на Закарпатті повідомило, що злочинці організовують групи мігрантів, беруть з них гроші і забезпечують доставку по всьому ланцюжку до ЄС.

"Найдорожчими за весь час служби були китайці, які давали по 40 тисяч доларів за переправлення з Китаю через Україну до Німеччини", - зазначав співрозмовник.

Їх перевозили через Україну до Європи двоє громадян Японії та Канади.

Вартість переправлення, за словами прикордонника, відрізнялася - від кількох тисяч до десятків тисяч доларів.

Пакистанці, наприклад, платили від 10 до 15 тисяч доларів, а в Україну потрапляли як туристи.

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Прикордонник також повідомив, що в останні роки активізувався "в'єтнамський канал", а угорський кордон почав втрачати популярність серед контрабандистів на користь словацького, бо Угорщина посилила заходи безпеки і повертала затриманих нелегалів Україні.

У злочинній діяльності часто беруть участь місцеві мешканці, які знають усі шляхи та стежки.

За словами джерела BBC News Україна, такі провідники переважно мають два паспорти - український та сусідньої країни. Якщо з того боку виникає небезпечна ситуація, то "гід" тікає. Якщо його ловлять - показує угорський або румунський паспорт й спокійно повертається в Україну.

Організатори нелегального перетину добре оснащені. Вони мають тепловізори і засоби прослуховування зв'язку. Відстежують прикордонні наряди і, коли бачать прогалину, намагаються пройти. Це відбувається переважно вночі.

Тоді співрозмовник розповідав, що українські прикордонники затримують менше половини нелегалів, які намагаються перетнути кордон з ЄС.

Що з мігрантами відбувається після затримання

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Після затримання незаконні мігранти до 10 днів можуть утримуватися в пунктах тимчасового тримання іноземців, після цього їх можуть відправити до пунктів постійного тримання Державної міграційної служби. Згодом їх справи розглядають суди.

"Це адмінвідповідальність - спроба чи незаконний перетин державного кордону. Справу розглядає суд, буде точно адміністративний штраф, а далі - або добровільне або примусове повернення, в залежності від обставин", - пояснює речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, за примусове повернення (депортацію) сплачує Україна.

Кримінальну відповідальність несуть тільки організатори схем незаконного перетину кордону.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Затримані незаконні мігранти у тимчасовому центрі утримання

У випадку порушення правил перебування в Україні, дані порушників передаються в ДМС.

"Це порушення адміністративного законодавства, тому може бути прийняте рішення про штраф, або про примусове видворення чи повернення до країни походження", - зазначає Андрій Демченко.

За його словами, у деяких випадках тим, хто порушив правила перебування в Україні, можуть заборонити в'їзд до країни.

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