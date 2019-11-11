Земля України: скільки її, кому належить і хто на ній працює

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Скільки в Україні землі, призначеної для сільського господарства? Кому вона належить зараз? Що нинішні власники землі роблять із нею, поки повноцінний ринок не працює? ВВС News Україна зібрала кілька цифр про те, з чим країна підходить до моменту, коли землю можна буде продавати і купувати.

Статистика земельних відносин в Україні є досить заплутаною, застарілою і неповною.

Проблемою залишається і неузгодженість даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Але якщо порівняти офіційні дані та розрахунки експертів, то деякі цифри щодо того, з чим Україна готується відкрити ринок землі, можна назвати.

Скільки землі в Україні?

В Україні понад 60 млн га землі. Із них 42,7 млн га - понад 70% - це земля сільськогосподарського призначення. При цьому йдеться про дуже родючі ґрунти. Близько 40% с/г землі в Україні - це чорноземи.

Під дією мораторію на купівлю-продаж землі перебуває понад 41 млн га - за винятком тих, що виділені для ведення підсобного та особистого селянського господарства, садівництва та городництва.

Із них більше 31 млн га - це земля у приватній власності, з якої майже 28 млн га - приватні паї. У державній та комунальній власності - понад 10 млн га.

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Проте і тут не все просто.

"Якщо більш-менш зрозуміло, скільки приватної землі під мораторієм є, то не зовсім зрозуміло, що відбувається із державною землею. Частину передали у комунальну власність, а скільки залишилося?" - каже Олег Нів'євський, професор Київської школи економіки, що брала участь у низці досліджень земельних відносин та аграрної галузі в Україні.

Ще одне питання: скільки с/г землі залишилося на підконтрольній Києву території?

"Ті цифри, що в Україні 10,5 млн га - державна земля, то це з урахуванням Криму та окупованих територій", - каже економіст і підраховує: якщо взяти до уваги, що минулого року із державної у комунальну власність було передано 1,5 млн га, то зрозуміло, що на ринок держава зможе виставити не більше 9 млн га.

Хто і що робить на ринку землі?

Власників земельних паїв нині трохи менше 7 мільйонів. Тобто відкриття ринку землі напряму стосуватиметься одного з шести українців. Проте кількість землевласників та землекористувачів в Україні перевищує 25 млн.

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При цьому самі власники обробляють менше третини землі. Ті, хто обробляє орендовану землю, отримують її переважно від приватних власників - 56%. Землі, орендовані у держави, дають ще 8% обробки. І приблизно стільки ж - 7% землі - не обробляється взагалі.

Що ще роблять із землею?

Експерти проєкту з Підтримки прозорого управління земельними ресурсами в Україні, що фінансується ЄС та Світовим банком, проаналізували дані Мін'юсту про транзакції земельних ділянок від літа 2015 до літа 2017 року.

Попри те, що тоді, як і нині, діяв мораторій на продаж землі с/г призначення, 9 із десяти з цих транзакцій стосувалися саме цієї категорії землі. Із цих угод три чверті стосувалися оренди, а кожна п'ята - передачі землі у спадщину. На купівлю-продаж припадало близько 3%, і це стосувалося с/г землі не під мораторієм.

Якщо поглянути на ринок землі не с/г призначення, то на операції з купівлі-продажу припадає близько третини, на спадщину - понад чверть, а от на оренду - лише кожна п'ята.

Скільки землі продадуть на ринку?

Як працюватиме ринок сільгоспземлі після скасування мораторію на купівлю-продаж? Скільки власників землі захочуть її продати?

Опитування, проведене на замовлення проєкту USAID "Агроінвест" у 2015 році показало, що лише 8% власників сільгоспземлі хотіли б продати її у перший рік після зняття мораторію.

Ще одне опитування, яке у 2017 році проводив Інститут аграрної економіки, показало, що серед власників земельних паїв хочуть продати його близько 10%.

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