Розведення військ і Аpple в гаражі: репортаж з форуму Зеленського в Маріуполі

Image caption Форум у Маріуполі зустрічав пікет противників розведення сил у Золотому. Вони обігрували фразу Володимира Зеленського, яку той сказав ветерану АТО кілька днів тому

"Маріуполь має з'явитися на мапі політики й бізнесу" - основний меседж інвестиційного форуму в цьому місті.

Вперше з початку війни на Донбасі сюди на заклик Володимира Зеленського так масово з'їхалися міністри, бізнесмени, представники міжнародних донорів.

29-30 жовтня вони підписують меморандуми про співпрацю й домовляються про майбутні проєкти для відбудови Донбасу.

І саме на перший день форуму припав початок відведення військ у Золотому на Луганщині, до чого так довго готувалась українська влада.

ВВС News побувала і на околицях Маріуполя, й у самому центрі міста, де відбувається форум Re:think. Invest in Ukraine.

Сліди градів

"Бачите, ось накупила ліків на 3000 грн, а пенсія у мене - 2200 грн", - показує нам пакунок із таблетками пенсіонерка на виході з аптеки. Стоїмо якраз там, де 24 січня 2015 року падали "гради". Тут про багато місць кажуть так: ось тут загинула молода дівчина, а тут скрізь стояли обгорілі машини.

Копирайт изображения Reuters Image caption Наслідки обстрілу Маріуполя з "Градів" у січні 2015 року

Копирайт изображения Reuters Image caption Наслідки обстрілу Маріуполя в 2015 році

Це маріупольський мікрорайон "Східний". У нашої співрозмовниці після пережитого обстрілу стався інфаркт. Саме через це й понині доводиться витрачати чималі кошти на ліки.

Зараз жінка підтримує розведення військ, яке саме розпочалось наступного дня під час форуму.

Показує в бік сірих, пошарпаних багатоповерхівок з потрісканами стінами та надщербленими балконами. Там десь є вікна її квартири, що виходять на схід. Розповідає, що їх вибило уламками снарядів.

Після годинного спілкування з місцевими мешканцями переконуємося: більшість тут - саме за розведення військ. До Широкиного звідси - близько 20 км. Війська в перспективі можуть відвести й тут, якщо це вдасться успішно зробити в Золотому та Петрівському. Для багатьох тут розведення є синонімом миру.

Також місцеві мешканці передбачають, що після того звідси підуть військові. Мало хто уявляє, що армійці залишатимуться тут і далі. Їх навіть може побільшати, якщо з нинішньої лінії фронту, яка східніше, вони відступлять углиб контрольованих територій.

Дехто, навпаки, вважає, що розводити війська зарано. "Люди бачать наслідки, але не розуміють причин. Я почуваюся безпечніше, завдяки тому, що тут стоять українські війська", - каже нам молода жінка.

День розведення

На наступний день після цієї розмови ранок почався з туману. Він густо огорнув узбережжя Азовського моря в районі Маріуполя. Туманними й досі можуть видаватися плани української влади провести розведення військ уздовж лінії фронту.

Ясність у це питання в кулуарах інвестиційного форуму вніс міністр закордонних справ Вадим Пристайко. 29 жовтня почалося розведення в Золотому.

Наступне на черзі - Петрівське. Це є передумовою для зустрічі в "Нормандському форматі" лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Володимир Зеленський на форумі

На вході до місця проведення форуму лунав реп з безконечно повторюваним рефреном "Я ж не лох. Я президент цієї країни. Мені 42-й рік". Так творчо до свого мітингу підійшли представники місцевого осередку Нацкорпусу й Нацдружин. Вони нагадують про спілкування Зеленського з ветеранами "Азову" в Золотому.

Близько десятка молодих чоловіків виступали проти розведення військ. Кажуть, всі були добровольцями на війні. Нині переконані, що місцеві мешканці, підтримуючи відведення, просто не розуміють, про що йдеться насправді.

Але міністр закордонних справ був налаштований оптимістично.

"Ми гарантуємо всі заходи безпеки. Сіра зона існувала й до цього", - сказав Пристайко і не виключив, що в разі потреби українські військові зможуть повернутися на попередні позиції.

Прокоментував розведення і президент на шляху від стенду в кулуарах форуму, де дегустував кефір та йогурт. "Прекрасно, все спокійно відбувається", - відреагував на питання ВВС News Україна щодо розведення Володимир Зеленський.

І додав, що відведення відбувається на ділянці, де не було обстрілів понад сім днів. "Я там був, там все контрольовано", - запевнив він.

Image caption Йогурти, які куштував Володимир Зеленський

Виступаючи на форумі, президент порівняв Україну й Донбас, зокрема, з Apple: його країні теж, мовляв, потрібно починати шлях з гаража", як колись це зробив Стів Джобс.

На маріупольському форумі можна було зустріти і виробників молочних продуктів, і роботів, і новітніх технологій очищення води. Але основний фокус усе ж таки - на інфраструктурі й енергетиці.

Їхати потягом з Києва до Маріуполя так довго, мов на край світу: відстань у 780 км займає близько 16-18 годин. Українські урядовці діставалися на форум через Запоріжжя: туди зі столиці діставалися літаком, а звідти - автівками "дорогою життя", відремонтованим автошляхом "Запоріжжя-Маріуполь".

"Дорога життя" і інфраструктура

Президент відкрив його рано-вранці перед початком форуму. 134 км цієї дороги, як пояснив міністр транспорту Владислав Криклій в інтерв'ю ВВС News, побудували "в рекордні терміни - трохи більше двох місяців".

Дмитро Кулеба, віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції, пояснив ВВС News, що літаком, а потім "дорогою життя" урядовці привезли в Маріуполь у буквальному сенсі "Західний світ".

"Наша ідея - привезти на Східну Україну західних партнерів, інвесторів, програми. Тому такий форум проходить у Маріуполі, а не в Харкові, Одесі, Львові. Нам треба більше Заходу для Сходу".

Урядовці провели в цьому східному місті виїзне засідання. Обговорювали і можливість поновити роботу місцевого аеропорту. Його закрили саме через війну.

Копирайт изображения Офіс президента

Зе!влада обіцяє "чимало інфраструктурних проєктів "на підконтрольній території. "Ми таким чином будемо показувати нашим громадянам, що багато вкладаємо у відновлення цього регіону, що він має потенціал", - каже міністр транспорту Владислав Криклій.

Він хвалиться, що нещодавно запустили потяг до Києва, який їде 14 годин.

Крім доріг і залізниці, на порядку денному - порти. За словами міністра транспорту, український уряд готовий до передачі в концесію портів у Маріуполі та Бердянську.

Китайська компанія "Кофко агрі ресорзіс" збирається інвестувати в зернові термінали Маріупольського порту. До цього вони вже працювали на українському ринку.

В уряді запевняють, що часткова економічна блокада Керченської протоки з боку Росії для них не перешкода. Як і війна, що досі триває.

"Хай росіян лякає прихід китайців. Китай значно потужніший за ресурсами. Ми будемо порушувати в "нормандському форматі" питання затримання суден росіянами на кілька днів і вимогу брати на борт їхніх лоцманів", - каже Владислав Криклій.

На форумі підписали меморандум про розміщення акцій "Укрзалізниці" на фондовому ринку. Її нещодавно парламент вилучив із переліку об'єктів, які не підлягають приватизації. В уряді анонсують прихід туди незабаром першого іноземного інвестора. Це може допомогти залучати дешевші кредити, потрібні для оновлення потягів.

Що і коли відбудовувати

Закономірно постає питання про те, відбудову якого саме Донбасу обговорюють президент і уряд у середньостроковій перспективі? Всього, включно з непідконтрольними територіями, чи лише контрольованого?

Image caption Мешканці Маріуполя звертали увагу учасників форуму на екологічні проблеми міста

Чи готова буде Україна в перспективі взяти на себе відповідальність за відбудову всього регіону?

"В наявному стані ми точно не будемо брати відповідальність за проєкти на непідконтрольних територіях. Після їхнього повернення можна буде про щось конкретне говорити. Звісно, хотілося б звернутися за репараціями до країни-агресора - Росії", - прокоментував офіційну позицію щодо цього міністр транспорту.

Дехто, як от бізнесмен Олександр Ярославський, навіть не виключав багатомільйонних інвестицій у відновлення Донецького аеропорту. Після повернення.

Отож, плану Маршала для відбудови Донбасу в Маріуполі ми так і не почули, але в кулуарах бізнесмени визнавали: це корисна ініціатива.

Але поки що "більше заходу" принесли лише в центр міста. Мікрорайон "східний" залишається в полоні трагічних спогадів і неясних перспектив мирного врегулювання.

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