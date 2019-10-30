Секс і покарання: чому з одеського притулку тікають діти

Копирайт изображения Максим Куций

"Омон", побиття та приниження. Відвертий пост про дитячий притулок Одеси опублікувала на своїй сторінці експоліцейська Зоя Мельник.

Активістка в дрібницях описує, як знущалися з вихованців. Керівництво закладу будь-яке насилля заперечує та має свої пояснення інцидентів.

Проте спеціальна перевірка від обласної державної адміністрації визнала - стан дітей критичний, тож потрібне кризове втручання.

Керівник обласної державної адміністрації також втрутився в ситуацію і обіцяє покарання для винних.

Які шокуючі факти викрила активістка?

У своєму пості Зоя Мельник розповідає про факти насилля та знущання з дітей у притулку "Світанок". Це стара та більш звична назва закладу, хоча зараз він має новий статус - "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей".

Інформації у дописі активістки багато, але з посту можна виділити декілька основних історій.

Усі відбулися протягом останніх місяців.

Зоя розповіла про 13-річну дівчинку, яку з дитинства ґвалтували вдома. Тому, за словами волонтерки, в притулку у дівчинки були статеві стосунки з вихованцями "щоб не били і не кривдили". Одного разу її з партнером "застукали" у коморі.

"Вихователі не вигадали нічого мудрішого, ніж викликати охоронне агентство. Вони приїхали, почали їх бити. Знайшли в смітнику презерватив, заставили дістати та жувати їх. Це було на очах у всієї старшої групи. Хлопця били, облили холодною водою, кинули, а потім почали бити дівчину. Це розповідають різні діти, в деталях", - коментує свій пост Зоя Мельник.

Активістка розповіла, що вихователі постійно лякали дітей охороною, називаючи їх "омоном".

У кінці вересня зі "Світанку" втекли дві дівчини. Вони також скаржились на побиття, але не тільки з боку вихователів, а й поліцейського. Зараз дії правоохоронця перевіряють.

"Щодо причетності працівника відділення поліції до побиття вихованців "Світанку" призначено проведення службової перевірки. Поліцейського відсторонили від виконання посадових обов'язків", - коментують ситуацію у головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

На початку жовтня з центру втекли ще три дівчинки, але ввечері їх знайшли. Серед них Тетяна, яка згодом намагалась вкоротити собі віку.

Про знущання пишуть і ексвихованці

Інформацію про насилля над дітьми підтверджує й колишня вихованка притулку Катерина Букалова. У своєму пості описує ті події, як страшний сон.

"Мені страшно навіть згадувати, що творилося при мені в притулку. Я коли випустилася з притулку, мені на той час було 15 років, дуже боялася говорити комусь, що творилося", - пише Катерина.

Дівчина розповідає, що били не постійно, частіше принижували морально. Бунтарів приводили в ізолятор, де за словами Каті, не було вікон, хіба ковдра на підлозі.

"Перед тим, як приїжджала перевірка, нам давали все нове. Казали нічого зайвого не говорити та вітатися. Якщо спитають, сказати, що нам тут добре. Нас завжди попереджали, що вам ніхто не повірить, бо ви діти, а діти у своєму віці багато фантазують", - пригадує дівчина.

"Підлітки тікали, але не від насилля"

У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відразу погоджуються на коментар: дозволяють обійти територію закладу, поспілкуватися з дітьми та вихователями.

Головна тут наразі 24-річна Маргарита Пічугова. Вона тимчасово виконує обов'язки директора, до цього працювала у закладі юристом-консультантом. Місяць тому, після втечі дівчат, керівництво відсторонили на час розслідування.

"У вашому закладі застосовували насилля до дітей?" - запитала кореспондентка ВВС News Україна.

"Ні. Ніякого фізичного насилля не було", - наполягає Маргарита Пічугова.

Керівниця, коментуючи пост активістки, розповідає, що Зоя Мельник не йде на контакт з працівниками закладу.

"Зоя була тут хіба один раз, коли працювала патрульною, привезла дитину. На цьому її відвідування закінчились. Як можна розповідати про заклад, коли людина тут жодного разу не була, не спілкувалась з дітьми, не спілкувалась з працівниками? Ми навіть на роботу її запрошували", - ділиться Маргарита.

Інформацію про дівчат-втікачок підтверджує. Каже, що підлітки дійсно тікали, але не через насилля. Маргарита пояснює, що такі ситуації класичні для усіх притулків, а вихованці бувають "дуже складними".

Копирайт изображения Anna Gryniv Image caption Тимчасова керівниця центру - 24-річна Маргарита Пічугіна

"Дітям, які тікали з дому чи жебракували, складно звикати до режиму центру. Тут треба вставати о 7 ранку, вмиватися, прибирати за собою, вчасно ходити на сніданок, обід та вечерю. Вони до цього не звикли та тікали", - пояснює керівниця.

Обережно коментує й ситуацію з презервативом: "Начебто факт статевих зносин був, але щодо цього виклику охорони не можу відповісти, бо наразі відбувається досудове розслідування. Усі обставини з'ясовуються".

Маргарита Пічугіна каже, що "омоном" дітей ніколи не лякали та наразі не співпрацюють з жодною приватною охороною.

"Ми співпрацювали з охоронною фірмою, після випадку, коли на завідувача напали батьки під впливом алкоголю, але в їхні повноваження входило лише патрулювання території навколо притулку", - пояснює керівниця.

"Проводили бесіди, але не били"

Свою оцінку тим подіям надав й 15-річний вихованець центру Дмитро.

"Те, що там казали про охорону, що вони приїжджають і б'ють - брехня. Вони дуже хороші. З деякими навіть у соцмережах підтримуємо зв'язок. Вони проводили з нами бесіди, але не били", - розповідає вихованець,

Діма наполягає, що вдома краще, але й у центрі умови гарні: ніякого насилля немає та добре годують. Коментуючи постійні скандали навколо закладу, каже:

"Знаєте, вже трохи задовбало це постійно слухати. Постійно журналісти з питаннями, чи нас тут б'ють та ображають. Ні, не ображають. Я вже разів десять давав інтерв'ю, замучився відповідати на такі запитання", - додає Дмитро.

Дівчат, які втекли, засуджує та називає "дуже поганими".

На питання, чи він сам тікає, вихованець не заперечує: "Ну так, за цигарками буває, але я завжди попереджаю вихователів, що втік. Я пишу смс Анатолічу (заступнику директора), щоб не хвилювався".

Сам заступник директора Віталій Анатолійович вказує, що усі матеріали зараз перебувають у райвідділку і йде слідство.

"Поки немає висновків слідчих органів, коментувати це все складно. Якщо нам дадуть фактаж, що є винні і когось з дівчат били, ми негайно звільнимо таких людей", - розповів заступник директора.

Стан "критичний"

Відреагувала на ситуацію і обласна служба з питань дітей.

Обласна адміністрація повідомила, що в дитячий центр направили групу психологів, які вивчили стан вихованців та персоналу закладу.

"Вони визначили стан дітей як критичний та такий, що потребує кризового втручання", - йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що за останній місяць центр покинули семеро дітей.

Перевірка знайшла порушення в умовах утриманні дітей - в загальних просторах не було камер спостереження, а на вікнах були встановленні грати.

Наразі в центрі проводиться комплексна перевірка, такі ж пройдуть в інших центрах реабілітації дітей, кажуть в адміністрації.

Увечері 29 жовтня на ситуацію відреагував і новий керівник області Максим Куций. Він пообіцяв, що всі причетні до насильства над дітьми зі "Світанку" будуть покарані.

"Наразі я особисто займаюся питанням дітей з центру соціально-психологічної реабілітації", - пригрозив чиновник.

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