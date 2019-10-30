Американський військовий з Києва, який роздратував Трампа. Що про нього відомо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Підполковник армії США українського походження виступив проти Трампа

Підполковник армії США українського походження Олександр Віндман став важливим свідком у справі про імпічмент Дональда Трампа.

У липні 2019 року він чув скандальну розмову президентів США і України й розповів про це комісії Конгресу США, яка веде справу про імпічмент Трампа.

Олександр Віндман заявив про спроби Білого дому тиснути на українську владу.

Дональд Трамп та його соратники жорстко розкритикували підполковника, назвавши його шпигуном. Демократи стали на його захист.

Хто такий Олександр Віндман?

Підполковник армії США Віндман став директором європейського департаменту Ради національної безпеки США в липні 2018 року. У Білому домі він вважається головним експертом по Україні.

Олександр Віндман народився в 1975 році у Києві. Чотири роки по тому, після смерті дружини, батько сімейства вирішив емігрувати до США. Разом з ним до США поїхали троє синів - Леонід і близнюки Олександр та Євген.

Сім'я оселилася в Нью-Йорку, на Брайтон-Біч, а через кілька років близнюки Віндмани навіть стали одними з героїв документального фільму "Статуя свободи", присвяченого іммігрантам.

Всі троє братів вибрали військову кар'єру. Олександр закінчив університет Бінгхемптон в штаті Нью-Йорк і потім отримав ступінь магістра в Гарварді. У його біографії йдеться, що він вільно володіє російською та українською мовами.

Олександр Віндман отримав перше офіцерське звання в 1999 році, потім служив в Південній Кореї та Німеччині. У 2004 році у званні капітана його направили до Іраку. Там через місяць після прибуття він отримав важке поранення під час вибуху саморобної бомби. Після цього Віндмана нагородили орденом "Пурпурне серце".

Копирайт изображения EPA Image caption Олександр Віндман був на інавгурації Володимира Зеленського

Починаючи з 2008 року він служив у військових аташатах посольств США у Києві і Москві, а потім обіймав посаду радника з Росії голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Прийнявши запрошення перейти на роботу до Ради нацбезпеки США, Віндман відповідав в тому числі за формування політики щодо України. Навесні минулого року він став одним з п'яти членів американської офіційної делегації на інавгурації президента Володимира Зеленського.

Його брат-близнюк, підполковник Євген Віндман, також є співробітником Ради національної безпеки США і працює в юридичному департаменті. Кабінети братів в Білому домі знаходяться навпроти.

Що викликало роздратування Трампа?

Про намір підполковника Олександра Віндмана дати свідчення на закритих слуханнях перед трьома комітетами Конгресу повідомила в понеділок, 28 жовтня, газета New York Times.

За інформацією видання, ветеран бойових дій, який вважається головним фахівцем адміністрації по Україні, був одним з чиновників, які слухали скандальну телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. За два тижні до цього Віндман також був присутній на переговорах між американськими й українськими чиновниками в Білому домі.

Зміст цих переговорів так обурив офіцера, що він двічі звернувся з офіційною скаргою до головного юридичного консультанта Джона Ейзенберг.

Копирайт изображения WHITE HOUSE

Після цього, порушивши заборону, запроваджену Білим домом для діючих співробітників адміністрації, Олександр Віндман погодився виступити на закритому засіданні трьох комітетів Конгресу в рамках слухань про імпічмент президента.

Увечері в понеділок, 28 жовтня, відразу кілька американських ЗМІ опублікували повний текст вступного слова Віндмана.

Рішення високопоставленого чиновника президент Трамп уже за традицією прокоментував у своєму Twitter вранці у вівторок, за кілька годин до початку слухань у Конгресі.

"Судячи з усього, якщо вірити корумпованим ЗМІ, телефонна розмова з Україною дуже стурбувала сьогоднішнього свідка, який ніколи не був прихильником Трампа, - написав президент США. - Він що, брав участь в тій же розмові, що і я? Це неможливо! Будь ласка, попросіть його прочитати розшифровку дзвінка. Це полювання на відьом!".

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Supposedly, according to the Corrupt Media, the Ukraine call “concerned” today’s Never Trumper witness. Was he on the same call that I was? Can’t be possible! Please ask him to read the Transcript of the call. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 жовтня 2019 р.

Особистий адвокат глави Білого дому Рудольф Джуліані зовсім оголосив підполковника Віндмана "шпигуном", заявивши, що він "відчуває себе втраченим, тому що служить (урядам) двох країн (США і України)".

Що сказав Віндман?

У своєму вступному слові, яке опублікували напередодні виступу, підполковник Віндман заявив, що є іммігрантом і патріотом США і саме тому погодився дати свідчення в Конгресі.

Він описує два епізоди, які, за його словами, були настільки обурливими, що змусили чиновника звернутися до головного юридичного консультанта Ради нацбезпеки.

10 липня цього року Віндман став учасником зустрічі між американськими і українськими чиновниками в Білому домі.

За його словами, після того як Київ заявив про бажання президента Зеленського зустрітися з Трампом, посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що для цього українській стороні потрібно спочатку "погодитися провести розслідування щодо втручання у вибори (в США) в 2016 році, щодо сім'ї Байдена і компанії "Бурісма".

Другим епізодом стала телефонна розмова між президентами США і України. Підполковник заявив, що він не є "тим самим анонімним співробітником спецслужб", скарга якого в підсумку призвела до початку процедури імпічменту президента.

Він також не став описувати зміст розмови двох президентів, пояснивши, що всі члени Конгресу "вже встигли ознайомитися з опублікованою розшифровкою".

"Я був стурбований змістом цієї розмови, - заявив підполковник Віндман. - Я не думаю, що хтось може вимагати від уряду іноземної держави провести розслідування щодо громадянина США. Я також хвилювався про те, що це може ускладнити підтримку, яку США надають Україні. Я розумів, що, якщо Україна почне розслідування щодо Байдена і "Бурісми", це буде розцінено, як участь в політичних іграх (в США) на стороні однієї з партій. Все це без сумніву призведе до того, що Україна втратить підтримку обох партій (Республіканської і Демократичної), якою вона користується зараз. Все це стане ударом і для системи нацбезпеки США".

Підполковник також заявив, що незадовго до скандальної телефонної розмови, Білий дім "зробив незвичайні кроки", спрямовані на те, щоб заблокувати надання Україні військової допомоги на суму $391 млн, уже схваленої Конгресом.

Олександр Віндман став першим чинним чиновником, який особисто слухав розмову президентів двох країн і потім погодився дати свідчення. Він є кадровим офіцером і ветераном бойових дій, ніколи не був помічений у симпатіях до жодної з провідних політичних партій.

Як вважають спостерігачі у Вашингтоні, саме тому його виступ перед законодавцями викликав таку різку реакцію Білого дому і деяких республіканців.

"Для того щоб спростувати його слова, адміністрації доведеться дуже точно вибрати стратегію захисту", - сказав на умовах анонімності один з колишніх співробітників адміністрації виданню The Hill.

Критика Трампа

Роздратовані коментарі президента США і його прихильників щодо Віндмана, викликали бурхливу реакцію представників Демократичної партії.

Колишній віцепрезидент Джо Байден назвав висловлювання голови Білого дому підлими, а сенатор-демократ Камала Харріс - ганьбою. Вперше позицію демократів підтримали і видні представники Республіканської партії.

Колишній претендент на президентський пост сенатор Мітт Ромні заявив, що вважає слова президента США абсурдними.

Член Палати представників Ліз Чейні підкреслила, що вважає підполковника Віндмана справжнім патріотом. І додала: ті, хто в цьому сумнівається, повинні "відчувати сором".

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