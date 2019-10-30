США визнали геноцид вірмен 1915 року. Чому зараз?

Копирайт изображения BULENT KILIC/AFP Image caption За голосуванням у Конгресі стоїть складне переплетіння геополітичних інтересів

Палата представників США у вівторок ухвалила резолюцію, яка формально визнає вбивства вірмен 1915 року геноцидом.

Посол Туреччини у Вашингтоні попередив, що резолюція отруїть політичну атмосферу між Туреччиною і США.

ВВС з'ясовує, що стоїть за несподіваним рішенням Конгресу, як воно позначиться на стосунках США з Туреччиною і яку роль в ухваленні резолюції зіграло вірменське лобі.

Символічне значення

Ухвалена у Конгресі США резолюція формально означає, що США визнала геноцид вірмен. Вона набирає чинності без схвалення Сенату і президента США.

Визнання Америкою геноциду має величезне символічне значення, однак прямо не впливає на позицію Держдепартаменту і американських дипломатів, розповів Російській службі ВВС Лоуренс Броерс, експерт з Південного Кавказу і директор кавказької програми британської організації Conciliation Resources.

Під час обговорення документу перед голосуванням у вівторок члени Конгресу говорили більше про питання історичної справедливості, ніж про зовнішню політику.

Цей документ - не проти Туреччини, а про історичні події в Османській імперії, заявив лідер демократичної більшості в Палаті представників Стен Хоейр з парламентської трибуни.

Резолюція - сигнал нашим вірменським братам і сестрам, а також курдським братам і сестрам про те, що США їх не кине, додав Хоейр.

Голова комітету з розвідки Адам Шифф заявив, що боровся за прийняття цієї резолюції 19 років.

"Ми ніколи не забудемо, - сказав конгресмен, який плакав під час промови. - Ми не будемо мовчати".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Резолюцію вніс до Конгресу впливовий демократ Адам Шифф

Що сталося у 1915 році?

Більшість істориків сходяться на тому, що під час Першої світової війни сотні тисяч вірмен загинули під час масової депортації з Анатолії.

Відповідно до Міжнародної асоціації дослідників геноциду (IAGS), загиблих було більше мільйона людей. Багато істориків називають цифру в 1,5 млн жертв.

Турецький історик Танер Акчам, професор Університет Кларка в США, опублікував документи, які доводять, що масові вбивства вірмен здійснювалися за наказом влади Османської імперії.

Росія, Німеччина, Франція, Бельгія, Італія, Бразилія та інші країни офіційно визнають ці події геноцидом, так само як і Європарламент.

Папа римський Франциск називав різанину вірмен першим геноцидом ХХ століття.

Турецька влада наполягає, що кількість загиблих вірмен не перевищує 300 тисяч. Вони не визнають, що цілеспрямоване вбивство вірмен здійснювалося за наказом Османського уряду.

Геополітика

Резолюція про визнання геноциду була формально внесена до Палати представників ще в січні, однак її ухвалили саме зараз через невдоволення Конгресу політикою Туреччини - зокрема, операцією проти курдів на півночі Сирії.

Масові депортації і вбивства вірмен на території Османської імперії відбулися в 1915 році і визнані геноцидом в Росії, Бразилії, Німеччини, Франції та інших країнах. Однак уряд США традиційно уникав називати ці події геноцидом через позицію Туреччини, ключового союзника США по НАТО.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для американських вірмен визнання геноциду довго було головною вимогою

Якщо в минулому визнання геноциду приносився в жертву міркуванням зовнішньої політики щодо Туреччини, то зараз Палата представників проголосувала за нього з тих же міркувань, розповів Броерс з Conciliation Resources.

Однак визнання геноциду Америкою не наближає кінцеву мету - готовність Туреччини критично оцінити свою історію.

А в сьогоднішньому геополітичному контексті резолюція може виглядати спробою покарати Туреччину, додав експерт.

"Зростаюча ворожість щодо Туреччини в Конгресі США стала проявлятися після турецького вторгнення до Сирії, спрямованого проти курдів", - вважає Ірем Кокер, журналістка Турецької служби ВВС.

Однак прийняття резолюції може нашкодити роботі, яку провело громадянське суспільство в Туреччині останні роки, вважає американський експерт Джошуа Кучера, редактор відділу Кавказу видання Eurasianet:

"Для мене найважливіший аргумент проти - той факт, що в останні роки Туреччина далеко просунулася на шляху прийняття власного минулого. Ще до геноциду 1915 року турецька влада показує вірмен п'ятою колоною Заходу, і подібні події ллють воду на млин цього наративу".

"Однак в останні роки турки і турецькі вірмени ліволіберальних поглядів провели дуже важливу роботу щодо розвінчання цих спекуляцій, - додає Кучера. - Голосування в Палаті представників дає козирі прихильникам теорії змови".

Копирайт изображения BULENT KILIC/AFP Image caption Багато інтелектуалів у Туреччині визнають геноцид вірмен

Вірменське лобі

Геополітичний контекст події не приховують і представники організацій, які представляють американських вірмен, які брали участь в процесі створення резолюції і лобіювали її ухвалення.

Однак вони наполягають, що їхня робота з американськими парламентаріями від імені виборців вірменського походження також зіграла важливу роль.

За словами Мігран Тумаджяна, директора Вірменської асамблеї Америки "щодо західних штатів, керівництво організації домоглося того, що текст резолюції згадує внесок уряду США в допомогу жертвам геноциду в 1915-1919 роках".

Тумаджян додав, що завдяки мобілізації активістів по країні і довгій роботі над відносинами з членами Конгресу деякі з них змінили позицію і підтримали резолюцію в останній момент.

Протягом тижнів, що передували голосуванню, вірменські лобісти працювали понаднормово навіть на вихідних, щоб забезпечити документу масову підтримку. Хоча для ухвалення було досить голосів більшості, яка є у Демократичної партії, для американських вірмен було символічно важливим заручитися голосами членів обох партій.

Так само мобілізував своїх членів і Вірменський національний комітет Америки (АНКА), розповів ВВС Армен Саакян, директор організації по західному регіону. Активісти дзвонили членам Конгресу від свого округу, закликаючи їх голосувати за резолюцію, а лобісти у Вашингтоні обходили "в буквальному сенсі всі кабінети на [Капітолійському] пагорбі".

Вірменських лобістів підтримували і дві впливові єврейські групи - Антидефамаційна ліга і Американський єврейський комітет, а також організація "На захист християн", що захищає у Вашингтоні інтереси християнських меншин Близького Сходу.

Чим відповість Туреччина?

Офіційна Анкара вкрай негативно реагує на визнання геноциду. Напередодні голосування посол Туреччини в США Сердар Килич звернувся до конгресменів з закликом відмовитися від прийняття резолюції і не ставити під загрозу партнерство Туреччини та США, яке пов'язане військовим союзом в рамках НАТО.

Однак, насправді прийняття цієї резолюції навряд вплине на двосторонні відносини, вважає Ірем Кокер з Турецької служби ВВС.

Відносини США і Туреччини навряд чи сильно погіршаться через голосування в понеділок, погоджується Гюней Йилдиз, науковий співробітник Інституту Близького Сходу у Вашингтоні. Ці відносини вже перебувають на вкрай низькому рівні, і визнання геноциду лише сповільнить їх відновлення.

"Вихід американських військ з Сирії був величезним подарунком президенту Ердогану, але навіть він не викликав поліпшення ставлення до США у Туреччині", - нагадав Йилдиз.

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