Як я викликала таксі з автокріслом. Досвід у Києві

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В Україні ввели штрафи за перевезення дітей непристебнутими в авто, для цього до певного віку чи зросту обов'язково потрібне автокрісло.

Коли закон почне діяти - а станеться це після того, як його підпише президент і опублікує офіційне видання - за непристебнутих дітей будуть штрафувати на 510 гривень.

При повторному порушенні штраф буде 850 гривень.

За даними ВООЗ, правильно встановлені дитячі автокрісла зменшують імовірність смерті немовлят на 70%. Але в Україні пристебнутими возять лише 12% дітей.

Чи готові возити пристебнутими дітей таксі та у яких служб є автокрісла - перевіряла ВВС News Україна.

Такого у нас нема

Таксі з автокріслом знайти в Києві нелегко. З п'яти служб, у які ми подзвонили, у трьох сказали, що автокрісел немає взагалі - це "Еліттаксі ", "Шансон", "Експрес-таксі".

"Таких машин у нас нема", - відповіли у "Еліттаксі". Зі своїми замовляйте, говорили в інших.

В Laym Taksi зазначили, що спробують пошукати, але нічого обіцяти не можуть, бо таких машин мало. І лише в Joker Taxi запитали вік і вагу дитину та готові були подати машину з автокріслом.

При цьому у двох цих службах ціна за машину з автокріслом збільшувалась майже удвічі - з приблизно 150 грн до майже 300 з Теремків на Позняки.

Немає опції замовити таксі з автокріслом в "Uber" та "Уклоні", але в "Уклоні" порадили спробувати зробити таке замовлення, мовляв, раптом у когось з водіїв знайдеться.

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Заборона була, але без штрафів

Заборона перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 сантиметрів у машині без використання спеціальних засобів існувала й раніше, але раніше за це не було штрафів.

"Батьки забувають, що ігнорування встановлених правил перевезення дітей, а особливо щодо користування автокріслами, може призвести до загибелі дитини", - йдеться у пояснювальній записці депутатів, які запропонувати штрафувати за дітей не в автокріслах.

Щороку в аваріях на дорогах України гинуть близько трьох тисяч людей, десятки тисяч отримують травми, серед них багато дітей.

Влітку в аварії на Прикарпатті загинула родина - двоє дітей та їхня матір. Батько, який єдиний був пристебнутий в авто, вижив.

Як автокрісла рятують дітей?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують імовірність смерті немовлят приблизно на 70%, і на 54-80% дітей.

Випробування на безпечність демонструють: звичайні автомобільні сидіння і паски безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше 135 сантиметрів.

При фронтальному ударі дитина легко вислизає з-під паска, виготовленого під габарити дорослого.

Правильно встановлені дитячі автомобільні крісла є найдієвішим засобом пасивної безпеки для дитини, йдеться у пояснювальній записці депутатів.

Копирайт изображения WWW.FACEBOOK.COM/UA.NATIONAL.POLICE.NIKOLAEV Image caption В аваріях в Україні щороку гине тисячі людей

Лише 12% дітей

Водночас, в Україні лише для 12% дітей віком до 6 років возять в автокріслах.

Майже ніколи не возять в автокріслах чи бустерах старших дітей. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного дослідницькою компанією "Ipsos" в рамках проєкту "Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні" влітку 2016 року.

У Німеччині рівень користування дитячими кріслами становить 99%, Чехії - 96%, Естонії - 96%, Польщі - 93%, наводять статистику депутати.

У цих країнах штрафи за перевезення непристебнутих дітей є суровими - у Німеччині порушники платять штраф у розмірі 60 євро, Чехії - 78 євро, Естонії - до 400 євро, Польщі - 35 євро.

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