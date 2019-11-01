Що зміниться у листопаді: е-права, ціни на газ і нова митниця

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніколи такого не було, й от знову - разом з наближенням зими зростають ціни на газ

Зростання цін на газ, оновлення Митної служби, запровадження е-водійських прав і відтермінування е-квитка у Києві, перезапуск пунктів на адмінкордоні з Кримом - все це очікує на українців у листопаді.

Газ

Ціни на газ для промисловості зростуть майже на 20%. Мінімальна ціна для підприємств, якщо вони не мають боргів і закуповують понад 50 тис. кубів на місяць, становитиме 7 033,2 грн за тисячу кубів разом із ПДВ та вартістю транспортування.

У жовтні мінімальна ціна газу для промисловості становила 5 878,8 грн за тисячу кубів.

"Зміна зумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни газу на європейських хабах з постачанням в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - пояснюють у "Нафтогазі".

Ціни на імпортний газ також впливають і на ціну газу для населення.

Тому згодом ціни на газ для населення, а відтак, й тарифи на гарячу воду і опалення, мають теж зрости.

Митна служба

Копирайт изображения UNIAN Image caption Прем'єр Олексій Гончарук (ліворуч) каже, що митники під керівництвом Максима Нефьодова (праворуч) запрацюють по-новому

Прем'єр Олексій Гончарук анонсував, що з 1 листопада почне працювати оновлена Митна служба.

"Ми сподіваємося, що 1 листопада запустимо нову митницю, й ви відчуєте зміни", - заявляв прем'єр.

Наразі митниця є складовою Державної фіскальної служби. Наприкінці літа з неї було виокремлено Державну податкову службу, якій відійшли повноваження адміністрування податків.

Рішення про розділення ДФС на дві служби - податкову і митну - ухвалене у грудні минулого року. Згодом було оголошено конкурс на керівні посади у цих органах.

У конкурсі на посаду голови податкової переміг колишній заступник міністра фінансів Сергій Верланов, а митної - ексзаступник міністра економіки Максим Нефьодов.

Водійські права

Копирайт изображения UNIAN Image caption Теоретично з листопада водії можуть мати свої права і техпаспорт у смартфоні, а поліція матиме техзасоби для перевірки

З листопада українські водії зможуть створювати власні е-посвідчення та е-технічні паспорти за допомогою мобільного додатка.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, у листопаді на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг буде доступний спеціальний додаток, за допомогою якого будь-який водій може створити електронний образ свого водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт).

Створити цей електронний "образ" можна буде лише із документів нового зразка - платистикових.

Водійські права та технічні паспорти радянського зразка, а також заламіновані, які видавалися у 1990-2000-х роках, не будуть доступні для оцифровування.

Ці електронні документи матимуть таку саму силу, що оригінали. Відтак, водіям, які матимуть е-посвідчення, не треба буде мати з собою ще й традиційні.

Поліцейські перевірятимуть посвідчення за допомогою спеціальних техзасобів через QR-коди.

Е-квиток у столиці

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Смарт-транспорт" у Києві переноситься на весну

Київ відтермінував запланований на 1 листопада запуск е-квитка для проїзду у громадському транспорті до 1 квітня 2020 року.

Цей час, кажуть у столичній адміністрації, піде на те, щоб зробити е-квиток максимально зручним для усіх пасажирів - незалежно від їхнього місця реєстрації чи пільг.

До 31 березня департамент освіти та "Головний інформаційно-обчислювальний центр" мають вирішити питання із видачею електронних студентських та учнівських квитків.

Обидві системи оплати проїзду у столичному громадському транспорті діятимуть паралельно. Пасажири можуть розраховуватися як електронною транспортною карткою чи QR-квитком, так і готівкою. При цьому у наземному транспорті і надалі діятимуть паперові квитки, а в метро - жетони.

"Каланчак"

Копирайт изображения UNIAN Image caption КПВВ "Каланчак" повинен мати не лише нову "режимну зону", але й сервійсний центр

10 листопада мають завершити ремонтні роботи на КПВВ "Каланчак" на адміністративному кордоні із Кримом. 15 листопада цей контрольно-пропускний пункт хоче відвідати президент Зеленський.

Перший етап реконструкції передбачає створення нових "режимних зон", а другий - облаштування сервісних центрів та автовокзалу.

Така сама реконструкція триває і на КПВВ "Чонгар".

У липні, під час представлення нового очільника Херсонської ОДА, президент Зеленський підкреслив, що завершити другий етап реконструкції - створити сервісні центри - на КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" треба до 20 грудня.

Якщо цього не відбудеться, голову ОДА буде звільнено.

Домінікана - без візи

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 13 листопада українці можуть провести у Домінікані 90 днів без візи

З 13 листопада українці можуть поїхати до Домініканської республіки без віз.

Відповідна угода передбачає, що українці зможуть перебувати на території Домініки до 90 днів без віз - незалежно від мети в'їзду.

Якщо термін перебування перевищує 90 днів, громадяни обох країн зможуть оформлювати безкоштовні візи.

Домініканська республіка - держава у східній частині острова Гаїті, що в Карибському морі. Острів входить до складу архіпелагу Великих Антильських островів.

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